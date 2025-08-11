近年、公共の場での喫煙規制が強化され、喫煙者の肩身はますます狭くなっています。一方で、タバコ税収は日本の財政において重要な位置を占めており、その高い税率が税収を支えています。そんななか、国内市場の縮小を受けて、日本たばこ産業（JT）は海外市場への積極的な進出を進めており、世界各地のたばこ企業を買収しながらグローバル企業へと変貌を遂げています。本稿では、世界の喫煙率やタバコ税の現状から、JTの多国籍戦略と租税上の課題までをわかりやすく解説します。

タバコの周辺事情

（１）喫煙率の国際比較と社会的制約

近年、「嫌煙権」という概念が社会に浸透し、公共の場での喫煙が制限されるなど、喫煙者には多くの制約が課される時代となっています。

WHOが発行した『世界保健統計（2022年版）』によると、世界164ヵ国のなかで喫煙率が最も高い上位5ヵ国は以下のとおりです。

ナウル（太平洋の島国）：48.5% ミャンマー：44.1% キリバス（ミクロネシア）：40.6% セルビア（旧ユーゴスラビアより独立）：39.8% パプアニューギニア：39.3%

一方、主要国の喫煙率は、フランスが33.4％、アメリカが23％、ドイツが22％、日本が20.1％、イギリスが15.4％となっています。

（２）タバコ税とその税収

財務省の資料によれば、タバコ1箱（定価580円）には、国税および地方税としてそれぞれ152.44円が課され、合計304.88円となります。税負担割合は52.6％に達し、さらに消費税52.73円が加わることで、最終的な負担率は61.7％にのぼります。

なお、地方税は「道府県タバコ税」と「市町村タバコ税」に分かれており、それぞれが独自に課税・徴収を行っています。

ビールに課される酒税の税率（約44％）と比較しても、タバコ税の負担がいかに高いかが分かります。

令和6年度の国の予算によると、タバコ税による税収は以下のとおりです。

国税：9,350億円 道府県タバコ税：1,493億円 市町村タバコ税：9,143億円 合計：1兆9,986億円

これに対して、酒税の国税収入は1兆1,800億円であり、タバコ税はその比率でも金額でも高い水準を維持しています。

JT（日本たばこ産業）の多国籍戦略

（1）JTの概要と経営効率化の動き

日本たばこ産業株式会社（JT）は、1985年に日本専売公社から事業を引き継ぎ、特殊会社として設立されました。

2021年2月10日の報道によれば、JTは国内におけるたばこ事業の低迷を背景に、正社員約1,000人規模の希望退職を募り、福岡県内の2工場を閉鎖するなど、経営の効率化を進めました。また、本社機能をスイス・ジュネーブのJTインターナショナルへ移転することも発表しています。

JTは、積極的に海外企業のM&A（合併・買収）を展開しており、2020年12月期の連結売上収益（約2.1兆円）のうち、6割超を海外事業が占めています。

（2）JTの海外展開と買収実績

JTは、日本たばこ産業株式会社法に基づく特殊会社であり、株式の約3分の1は国が保有しています。民営化当初は、国内に30か所以上の工場を構え、従業員数も3万人を超えていましたが、現在では大幅に規模を縮小し、海外展開を強化しています。

主な買収実績は以下のとおりです。

2007年：英国ギャラハー社を約2兆2,000億円で買収 2016年：レイノルズ・アメリカンの米国外事業を約6,000億円で取得 2017年：フィリピンの「マイティー・コーポレーション」の関連資産を約1,100億円で取得 同年：インドネシアの「カリヤディビア・マハディカ」およびその流通会社「スーリヤ・ムスティカ・ヌサンタラ」の2社を1,100億円で買収 2018年：ロシア第4位のたばこメーカー「ドンスコイ・タバック」を1,900億円で取得 この他、バングラデシュ第2位のたばこメーカーやスーダンの企業なども買収済み

（3）経営管理と租税戦略の課題

JTは、前述のとおりフィリピン、インドネシア、ロシア、バングラデシュ、スーダンといった新興国市場に進出しており、M&Aは社内スタッフによって推進されています。ただし、事業多角化の一環として行われたこれらの買収には、経営上のリスクも指摘されています。

また、税務面では、スイスに持株会社を設立し、日本法人などがその傘下に入る形での組織再編が行われました。これは、スイスの優遇税制を活用した租税戦略の一環とみられます。

一方で、買収先となった新興国の多くでは、税務環境が整備されておらず、現地で法人税を納める企業は外資系企業に限定されるケースもあります。そのため、現地法人の税務リスク管理や、各国の税務当局とのトラブル回避といった課題が残されています。

