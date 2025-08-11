厚生労働省「令和6年（2024）人口動態統計月報年計」によると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚、いわゆる“熟年離婚”の割合は、全体のうち約22％と過去最高水準を記録しました。熟年離婚の危機は“おしどり夫婦”であっても突然訪れます。「予想外の離婚危機」を回避するためには、男性側と女性側、それぞれどのような点に気をつければいいのか、山粼裕佳子FPが事例をもとに解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報を一部変更しています。

「老後の準備は万全」だったが…66歳専業主婦の“悩みのタネ”

専業主婦の高橋佳代子（仮名・66歳）さんは、夫の武夫さん（仮名・66歳）との2人暮らしです。

武夫さんは高校卒業後に入社した会社で65歳の定年まで勤めあげ、昨年無事に定年退職となりました。定年退職時の高橋夫妻の資産状況は、預金と武夫さんの退職金を合わせて4,000万円ほど。また、65歳からもらい始めた年金は、夫婦合算して月に約27万円でした。

仕事人間だった武夫さんはこれといって趣味もなく、散財グセもないため、高橋夫妻は年金受給額の範囲内で生活できています。

また、住宅ローンも払い終えていたことから、お互いの介護費用や自宅のリフォーム資金、子どもの結婚祝いなど、今後起こり得る突発的な支出にも対応できそうです。

「もしなにかあっても、これだけまとまったお金があれば安心ね」

家のお金の管理を任されていた佳代子さんは、通帳の残高を確認してホッと胸をなでおろしました。

“おしどり夫婦”に起きた異変…深夜2:00起床が日課となった妻

武夫さんが定年退職してしばらく経ったころ、佳代子さんは“予想外のストレス”に頭を悩ませていました。

それは、四六時中家にいるようになった武夫さんの存在です。

前述のとおり、現役時代は仕事人間だった無趣味の武夫さんは、定年後の時間を持て余していました。そのため、65歳で定年退職して以降、基本的には1日の大半を家のなかで過ごすようになります。

もともと、高橋夫妻はどこへ行くにも2人で出かけるなど、近所では“おしどり夫婦”として有名でした。しかし、四六時中一緒となると、話は別です。

武夫さんが悪いわけではないのですが、これまで佳代子さんが満喫していた「日中のひとり時間」がなくなってしまい、徐々にイライラが募っていきました。

そこで思いついたのが、深夜2:00に起きて「深夜のひとり時間」を楽しむことでした。夫が就寝中のこの時間だけ、ひとりでリビングを占領してくつろげます。

ただ、この日課をきっかけに、高橋夫妻は熟年離婚の危機に陥ってしまったのです。

温厚な夫が激怒…熟年離婚の危機を招いた佳代子さんの“悪癖”

佳代子さんは当初、録画していたドラマを見たり、本や雑誌をゆっくり読んだりと、ひとり時間を満喫していました。

しかし……。

ある日、佳代子さんがいつものように雑誌を読んでいると、つけっぱなしにしていたテレビで通販番組がはじまりました。

「あ、これほしかったやつだ……えっ、こんなに安いの!? なに、時間限定!? はやく買わなきゃ！」

この日をきっかけに、深夜の通販番組にはまってしまいます。

いま冷静に振り返ると、退職金という大きなお金が入ったことで気が大きくなっていたのかもしれません。佳代子さんは、最初こそ数千円の商品を遠慮がちに注文していたものの、すぐにタガが外れてしまい、数十万円単位のものも躊躇なく注文するように。

夫の武夫さんはというと、毎日のように自宅に届く荷物から妻の浪費に気が付いていましたが、自分が家にいるようになったストレスだという負い目もあり、半年ほどは黙認していました。

しかし、ついに“明らかに高そうなマッサージチェア”が届いた日、武夫さんはさすがに妻に声をかけます。

「なあ、こんなもん本当に使うのか？」

「あら、だってとってもお得に買えたのよ。2人でマッサージに通うことを考えたらすぐに元を取れるじゃない。なに？ じゃああなたは使わないのね!?」

武夫さんの問いかけに、佳代子さんはムキになって反論。

その後も、健康器具やサプリメント、装飾品など、いつ使うのかわからないようなものが次々と届きます。

「おい！ もういい加減にしてくれよ。開けていない箱が山積みじゃないか。こんなに買ってお金のほうは大丈夫なんだろうな!?」

「大丈夫よ。退職金たくさんもらったじゃない」

「ちょっと通帳みせてみろ」

武夫さんがそう言うと、佳代子さんはしぶしぶ通帳を差し出しました。

武夫さんは残高を見て目を丸くします。4,000万円あったはずの預金が、なんと1年で3,000万円になっていたのです。

「おいうそだろ……なにやってんだ！ たった1年ちょっとで1,000万円も使ったのか！」と激怒。

慣れない大声を出した武夫さんは立ちくらみ、膝から崩れ落ちるようにその場に座り込んでしまいました。

老後準備は万全だったが…高橋夫妻に“足りなかったもの”

定年退職をはじめ、これまでとは生活のリズム、スタイルが大きく変わるタイミングは、将来のライフプランと家計を見直す絶好の機会です。

高齢期において、収入の柱となるのは公的年金でしょう。支出が年金収入を上回るのであれば、働いて収入を増やすか、預金を取り崩すかのいずれかです。逆に支出が年金内であるなら、蓄えた預金をなにに使うか、選択肢が広がります。

お金の不安は、将来の見通しが定まっていないことに起因します。夫婦間の合意なく、だらだらと支出を続けていては不安は募るばかりです。まずは老後のライフプランを立て直して、家計の整理をしてみましょう。

総務省家計調査によると、65歳以上夫婦のみ無職世帯の1ヵ月の平均消費支出額は25万6,000円です。（令和6年）。武夫さん、佳代子さん夫婦の年金は月額27万円。対して1ヵ月の支出額は、通販番組での購入分を除けば23万円と平均的な支出を下回っています。日々の生活は年金で十分にまかなえそうです。

高橋夫妻の「その後」

いつも穏やかな武夫さんが「このまま続けるようなら離婚だ」と真剣に怒ったことで、ハッと我に返った佳代子さん。

一緒にいる時間が増えたことで逆に話し合う機会を失っていたと反省した2人。今後についてじっくり話し合うことに。

人生100年と考えると、まずは将来の介護費用が必要です。そこで2人は生命保険文化センターのデータを参考に、介護にかかる月額費用の平均9万円を、介護期間の平均である約5年分、そして一時的な介護費用として約50万円、これらを2人分として計1,200万円を確保しておくことにしました。

そして、介護費用を除いた預金は健康なうちに2人が納得する形で使っていくことでまとまりました。

将来の見通しが立つと、老後の不安や相手への不満が軽減されるというケースは多いです。もし熟年離婚をするかどうか悩んでいる人は、離婚という最終手段を選択する前に、将来のライフプランを真剣に話し合ってみてはいかがでしょうか。

山粼 裕佳子

FP事務所MIRAI

代表