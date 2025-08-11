水上を彩るドローンショーと11000発の花火を松江で楽しんできた！ 宍道湖が花火の色で染まり幻想的なまでに美しい

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【2025年水郷祭】ゼロからはじめるたびにっき〜VOICEROID旅行 島根県 松江水郷祭編』というさてらさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ゼロからはじめるたびにっき 島根県 松江水郷祭編 2025年8月3日に開催された松江水郷祭 湖上花火の様子をご紹介。 宍道湖を彩る11,000発の花火をご覧くださいませー。

島根県松江市の花火大会へ来た投稿者のさてらさん。会場に近づくにつれ、人だかりと屋台が増えてきました。

色々な屋台があり、見て回るだけでも楽しいとのこと。せっかくのお祭りだしと最初に選んだのは削りいちご。凍らせたいちごを削ったものに練乳がたっぷりかかっています。激ウマだったとさてらさん。

さらに回ってからあげの詰め放題、かき氷もいただきます。前の人はからあげを画像の1.5倍くらい詰めていたそうです……。

日も落ちてきたので花火の席へやってきました。宍道湖に夕陽の光が反射していますね。

松江水郷祭湖上花火大会は、その名の通り宍道湖上に花火が打ち上がります。ドローンショーもあるとのこと。お笑いコンビ「かまいたち」の山内さんが松江出身なことから、コラボショーの開催もあるそうです。今回さてらさんは宍道湖の南側のエリアの有料を購入しました。

時間になるとドローンが「松江水郷祭湖上花火大会」のデザインを表示。ドローンショーの始まりです。

ドローンが出雲大社に日が沈む様子を描写。太陽だけがゆっくりと動いています。

何かが吹き出している？ と思ったら……

ヤマタノオロチになりました！ 目を光らせ、ゆったりと頭を動かす様子にリアルさがあります。

続いてはかまいたちとのコラボショー。

これはまたヤマタノオロチ……と見せかけて顔が！

山内さんの顔を立体的に表示。ゆっくりと向きを変えていきます。

そして出雲大社のざっくりとした案内があり……

山内さんの弟さんが店長をしているというコンビニも同じように案内。会場がドッと沸きます。ちなみに弟さんは特殊詐欺を何度も防止して表彰されたりしているそう。

「SPECIAL THANKS」と表示されたところでドローンショーは終了。いよいよ花火の時間です。

宍道湖に花火が打ち上がり、開きました！

様々な高さ、大きさ、色合いの花火が重なりとても綺麗です。

1ヶ所にギュッと集中して打ち上がる時間も。視界の変化で飽きさせません。

花火自体が綺麗なのはもちろんですが、花火の光に水面が染まることでより一層全体が華やかな印象となっています。

上がる花火が変わるたびに歓声が沸き起こるのですが、大きな花火のあとはパチパチと拍手が。

クライマックス、空を埋め尽くすような花火が上がると会場は大きな拍手で包まれました。

打ち上げの花火が一直線に並んでいるので、すごくダイナミックに見えた湖の南側での花火鑑賞。とても楽しかったそうです。松江水郷祭の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご視聴ください。ドローンショーの演出が面白く、花火大会はとても綺麗です。

視聴者のコメント