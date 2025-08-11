½©¼ÄµÜ²È¤Îµª»Ò¤µ¤Þ²Â»Ò¤µ¤Þ¡¡¹Åç»Ô¤Î¡Ö¸¶Çú°ÖÎîÈê¡×¤Ë¶¡²Ö¡¡»±¤ò¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤µ¤·¹ç¤¤¡¡Àï¸å80Ç¯
¹Åç¸©¤òË¬ÌäÃæ¤Î½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤È¼¡½÷¤Î²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬Ê¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¸¶Çú°ÖÎîÈê¡×¤Ë¶¡²Ö¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µª»Ò¤µ¤Þ¤È²Â»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢¥°¥ì¡¼¤ÎÁõ¤¤¤Ç¹Åç»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂ¸ø±à¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±«¤ÎÃæ¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸òÂå¤Ç»±¤ò¤µ¤·¹ç¤¤¡¢Î¾¼ê¤ÇÇò¤¤²Ö¤ò¤¿¤à¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¹ÅçË¬Ìä¤Ï¸øÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»äÅªË¬Ìä¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Â¦¶á¤¬»±¤ò¤µ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ç»±¤ò¤µ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¶¡²Ö¤Î¤¢¤È¡¢¸ø±àÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¡×¤òÇ®¿´¤Ë¸«¤Æ¡¢¸ø±à¤ò¸å¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈïÇú¼Ô¤é¤¬À¸³è¤¹¤ëÍÜ¸î¥Û¡¼¥à¡Ö½®Æþ¤à¤Ä¤ß±à¡×¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢Æþ½ê¼Ô¤é¤¬ºî¤Ã¤¿ÀÞ¤êÄá¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ìîµå¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²Â»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³èÌö¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¤Ï¡¢¡Ö¸¶Çú¤Î»Ò¤ÎÁü¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦º´¡¹ÌÚÄ÷»Ò¤µ¤ó¡Ê12ºÐ¤ÇÀÂµî¡Ë¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ñ¸ì¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ÖPEACE ON YOUR WINGS¡×¤ò´Õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¹Åç¤òÈ¯¤Á¡¢Åìµþ¤ËÌá¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£