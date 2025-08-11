しまむらの”ブラジャー”がDIMEヒット商品に！機能性も話題♡

「この価格で、ここまで快適だなんて…！」とSNSでも話題のしまむらの姿勢サポートブラジャーが、ついに『DIME』の2025年上半期ヒット商品に選出されました。姿勢を整えながらもシームレスな快適さが魅力の一着です。リーズナブルな価格と実力を兼ね備えたこのアイテム、まだチェックしていない方は要注目です♪

背筋がピンと整う機能性が魅力

「姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI PREMIUM）」は、背面のクロス構造が背中を優しく支え、自然と猫背を防ぐ設計。縫い目のないシームレス仕様でアウターに響かず、毎日の装いに自信が持てます。

おうち時間から外出まで、長時間つけても快適な着用感が支持されています。

おしゃれ×健康を叶えるしまむらPB

このブラジャーが誕生した「活き活きラボ」は、“活き活きとした日々”をテーマに、しまむらが健康意識に寄り添って開発したブランドライン。

特に「CLOSSHI PREMIUM」は、着心地や機能性を高めた上級シリーズで、おしゃれを楽しみながら体の内側から整えるライフスタイルを提案しています。

ヒットの理由は？開発者の声も

音声プラットフォーム「voicy」では、DIME【ヒット商品総研】内で本商品が特集され、開発の背景や市場のトレンドも語られています。

担当部長のリアルな声を聴くことで、なぜこれほど多くの女性に支持されているのかが見えてきます。気になる方はぜひ配信ページもチェックを♪

毎日のブラ選びに「快適さ」という贅沢を♡



着心地もサポート力も妥協しない「姿勢サポートブラジャー」は、毎日を頑張る私たちの強い味方。身体のラインも心の気分も、すっと整えてくれる優秀アイテムです。

気になった方は、ぜひ店頭や公式サイトをチェックしてみてくださいね♪自分らしく過ごしたい日こそ、インナーから整えることが大切。毎朝の気分も自然と上向きに変わっていくはずです♡