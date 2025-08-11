º£Ç¯11·î¤Ë»°½Å¸©¤Ç¡ÖÁ´¹ñË­¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹çÆ±¸¦½¤²ñ¤¬ÄÅ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ËÀª»ÖËà¥µ¥ß¥Ã¥È¤ò·Àµ¡¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¡Ö¥Æ¥íÂÐºö»°½Å¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿ä¿Ê²ñµÄ¡×¤¬¡¢»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«¤¤¤¿¹çÆ±¸¦½¤²ñ¤Ç¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ê¤ÉÌó240µ¡´Ø¤«¤éÌó340¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢»°½Å¸©·Ù»¡ËÜÉô¤ÎÆØß·ÍÎ»ÊËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö¸¦½¤²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Æ¥í¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¿¼¤á´íµ¡´ÉÍý°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¸å¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯³èÆ°¤ÎÊó¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜÂç³Ø´íµ¡´ÉÍý³ØÉô¤ÎÊ¡ÅÄ½¼³ØÉôÄ¹¤¬¹Ö±é¤·¡¢¥Æ¥íÈ¯À¸¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¥Æ¥íÂÐºö¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò´íµ¡´ÉÍý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¥Æ¥íÂÐºö»°½Å¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¿ä¿Ê²ñµÄ¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Æ¥í¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£