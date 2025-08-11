¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤È¤âÆÉ¤ó¤À¡Ö¥é¥¤¥¿¡¼µ»ö¡×¥È¥Ã¥×10¡ª1°Ì¤Ï¹â¤¤Åí¤ò¡Ä¡Ú2025Ç¯7·î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤ÏÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç·î¤Ë1²ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤¬Áª¤Ö¡¢2025Ç¯7·î¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¿Íµ¤¥é¥¤¥¿¡¼µ»ö¥Ù¥¹¥È10¤Ï¡©
¢£¥é¥ó¥¥ó¥°
Âè10°Ì¡¡¡ã¥á¥ó¥¿¥ë¤ä¤é¤ìµ¤Ì£¡ä¸åÄÉ¤¤¤¬¿É¤¯¤Æ¡Ä1ÆüÃæ¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¥Þ¥Þ¡×¤Ã¤Æ¼§ÀÐ¤ß¤¿¤¤¡ª²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡©
Ê¸¡¦¤ß¤Á¤Ï¤é¾¬»Ò¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¤Ê¤³¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥áÈþ
Âè9°Ì¡¡¡ã¼«ÂðÍÑ¤ÎÎ¹¹ÔÅÚ»º¡ä¤¤¤Ä¤âÍ¾Ê¬¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¦¥Á¤À¤±¡©
Âè8°Ì¡¡¡ãÆÇ¿ÆÇ§Äê¡ª¡©¡ä¼Â²ÈÊë¤é¤·¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¡Ö¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é½Â¤é¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©
Ê¸¡¦º´Æ£¤µ¤È¤Ê¡¡ÊÔ½¸¡¦²£Æâ¤ß¤«¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÇÅÄ¥«¥è
Âè7°Ì¡¡¡ã¤ªÁ°¤ä¤á¤Æ¡äÀÎ¥ä¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥¬¥é¤¬°¤¤¤Þ¤Þ¡©¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢¸µ¥ä¥ó¤À¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö
Ê¸¡¦°ÂÆ£±Ê±ó¡¡ÊÔ½¸¡¦²®Ìî¼Âµª»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¿¹Çµ¥¯¥³
Âè6°Ì¡¡¡ã¤ï¤«¤ë¿Í¤¤¤ë¡©¡äÉÑÈË¤Ê³Ø¹»¹Ô»ö¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤íÉéÃ´¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤È»×¤¦¤Î¤Ï¿Æ¼º³Ê¡©
Ê¸¡¦motte¡¡ÊÔ½¸¡¦¤¤¤±¤¬¤ß¤â¤¨¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦Á±ºÈ¤¢¤ó
Âè5°Ì¡¡¡ã»Ð¤ÏÈ³¡©¡äÄï¤¬¤¤¤ëÄ¹½÷¤ÏÂ»¤ò¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥é¥¶¡¼¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¡©
Ê¸¡¦Ý¯µÜ¥è¥¦¡¡ÊÔ½¸¡¦²®Ìî¼Âµª»Ò¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÇÅÄ¥«¥è
Âè4°Ì¡¡¡ã²ÆµÙ¤ßÌäÂê¡ä³ØÆ¸ÊÝ°é¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï8Ëü±ß¡¢»ä¤Î¥Ñ¡¼¥ÈÂå¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¯¤¯°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ä¡©
Ê¸¡¦ÎëÌÚËã»Ò¡¡ÊÔ½¸¡¦º´Æ£¤µ¤È¤Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤ó¤®¤Þ¤à
Âè3°Ì¡¡¡ãÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡äÆþ±àÎÁ¤Ï5,000±ß¡£Í§Ã£¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÍ·±àÃÏ¤ØÍ¶¤ï¤ì¤¿¤±¤É¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ä
Ê¸¡¦¤³¤â¤â¡¡ÊÔ½¸¡¦¤Þ¤Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÇÅÄ¥«¥è
Âè2°Ì¡¡¡ã¤¦¤Á¤À¤±Íç¡ª¡©¡ä¥×¡¼¥ë¤Ç¤ÎÃåÂØ¤¨¡¢¾®³ØÀ¸¤Ï¥é¥Ã¥×¥¿¥ª¥ë¤¬¾ï¼±¡©Ãæ³ØÀ¸¤À¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡©
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦º´Æ£¤µ¤È¤Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦Ponko
Âè1°Ì¡¡¡ã¤ªÅÚ»ºÂå5000±ß¡äÍ§¿Í¤ËÅí¤òÇã¤Ã¤Æ¤ª¶â¤òÀÁµá¤·¤¿¤é¤Þ¤µ¤«¤ÎµñÈÝ¡ªÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Þ¥Þ¤Ø¤ÎÌÔÈ¿ÏÀ
Ê¸¡¦²¬¤µ¤¤Î¡¡ÊÔ½¸¡¦º´Æ£¤µ¤È¤Ê¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦ÇÅÄ¥«¥è
¢£ÊÔ½¸Éô¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
µë¿©¤Î¤Ê¤¤²ÆµÙ¤ß¤ÏÂçÌäÂê¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ªÃë¤´ÈÓ¤Ë²¿¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡ã¥Þ¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ëÄ´ºº¡ä
Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¦¤Ï¤Ê¤á¤¬¤Í
¡Ú²£ÉÍ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤³¤É¤â¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿Æ»Ò¤ÇÂç¶½Ê³
¼èºà¡¢Ê¸¡¦¤¤¤±¤¬¤ß¤â¤¨¡¡»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
¡ÚÅìµþÅÔ¼çºÅ¡Û¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Ø¡£½÷»Ò¹âÀ¸¤¬STEMÊ¬Ìî¤Î»Å»ö¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ÇÂÎ´¶
¼èºà¡¢Ê¸¡¦Ä¹À¥Í³Íø»Ò¡¡»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¡¦ÊÔ½¸Éô
¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢¥Þ¥Þ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¾ðÊó¤ò¡×¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¡¢³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ»ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥»¥ì¥¯¥È¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ê¸¡¦ÊÔ½¸Éô