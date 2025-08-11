＜アンケート結果＞夏休みのご予定は？4割近くの人たちは… #ママスタニュース
夏休み、なつやすみ！ 子どもたちにとっては楽しみな長期休暇ですが、ママたちにとっては予定をどう立てるか、悩ましい時期でもありますよね。そこで、「ママスレクト」とママの交流掲示板「ママスタコミュニティ」では、「夏休みのご予定は？」というアンケート調査を実施。33,866人のママたちから寄せられた回答をもとに、今年の夏休みの予定を紹介します。さまざまなライフスタイルや家族構成が垣間見える結果となりました。
ママたちの回答は以下の通りです。
とくに予定はない：37.7％
旅行（国内・海外）：20.7％
自宅でのんびり：17.4％
帰省：7.8％
テーマパークや遊園地、プールに行く：5.7％
近場で映画やショッピング：4.1％
花火大会やお祭りなどイベントに参加する：3.6％
海や川、BBQなどアウドドア活動を楽しむ：2.9％
アンケートの結果、最も多かった回答は「とくに予定はない」で、全体の37.7％を占めました。夏休みといえば旅行やイベントを想像しがちですが、意外にも「予定なし」がトップに。ママたちのコメントからは、予定を立てる難しさや、のんびり過ごしたいという本音が垣間見えます。
『子どもも大きくなった今「盆休みどうする？」なんて旦那に話そうものなら、「休みまでこき使うつもりか！」とキレられる』
『どこにも行きたくないし、動画見るかゲーム以外興味もなくて外に出ない。出不精の小学生娘。旅行計画したけれどイヤな顔してきたからやめた』
子どもが大きくなりそれぞれ過ごすために、家族での予定が立てにくくなったという声や、猛暑による外出への抵抗感が目立ちます。子どもが夏期講習に行ったり習いごとに行ったりで予定を立てられない場合も。また仕事や子どものイベントのつき添いで忙しいママもいて、「予定なし」でも日常の忙しさが伺えます。
「旅行（国内・海外）」リフレッシュに
続いて多かったのは「旅行（国内・海外）」で、20.7％。国内の海や高原から海外のリゾートまで、さまざまな旅行プランが飛び出しました。ママたちのコメントからは、旅行を楽しむための工夫や、家族での特別な時間を大切にしたいという思いが伝わります。
『8月に南半球に行くよ』
『2泊で沖縄旅行がメイン。あとは福井に海水浴。プール、川、遊園地、花火大会、夏祭り、釣り。犬連れて長野の高原』
沖縄や北海道といった国内の人気観光地から、ハワイや韓国といった海外旅行まで、幅広い目的地が挙がりました。「源泉掛け流し露天風呂付客室で、上げ善据え膳」「海鮮目当てで旅行」など、家族での思い出作りだけでなく、ママ自身のリフレッシュを重視する声も。また旅行を計画しつつ、テーマパークやお祭りなど他の予定も詰め込むアクティブなママもいるようです。
「自宅でのんびり」外は本当に暑いから
「自宅でのんびり」は17.4％で3位にランクイン。猛暑や家族のスケジュールの都合で、家で過ごすことを選ぶママたちの声が目立ちました。
『旦那と私、子どものスケジュールが合わない。実家、義実家とも近距離なので、それぞれ1日ずつ両方の実家に行って終わり』
『小学校は暑すぎてプール開放していないし、公園も暑すぎる、図書館も児童館も校区外。家でゲームして遊んでいる』
猛暑を避けて家で過ごすママたちは、子どもと一緒にゲームを楽しんだり、クーラーの効いた部屋でリラックスしたりと、のんびりした時間を満喫している様子。電気代を気にしつつも、「大型スーパーへ涼みに行く体力もない」という声も聞かれました。
「帰省」「テーマパークや遊園地、プールに行く」いつもの夏を
「帰省」は7.8％で4位。実家や義実家への帰省を予定しているママたちのコメントからは、家族との時間を大切にしつつ、負担を軽減するための工夫が見えます。
『関西の義実家に帰省がてら大阪・関西万博を3日間見て、東北の実家に帰省がてら八木山ベニーランド＆八木山動物園にも行く』
『飛行機の距離で、義実家とはお店で一度夕飯食べるだけでホテル泊、お墓参りすらないので旅行ついでに孫の顔だけみせる感じです』
帰省を旅行やイベントと組み合わせるママもいれば、短期間の訪問で済ませるママも。義実家との距離感や、お墓参りだけといったシンプルな帰省スタイルも見られました。5位は「テーマパークや遊園地、プールに行く」で5.7％。
『プール、花火大会あとはテーマパークに行く。暑そうだな』
猛暑のなかでも、子どもたちの笑顔のためにプールやテーマパークを選ぶママたち。少しでも子どもに笑顔をと頑張るママは、家族での楽しい時間を優先させているようです。
「近場で映画やショッピング」「花火大会やお祭りなどイベントに参加する」充分、夏
「近場で映画やショッピング」は4.1％で6位。気軽に楽しめるレジャーを選ぶママたちの声が寄せられました。7位が「花火大会やお祭りなどイベントに参加する」は3.6％。地域のイベントや推しのライブなど、夏ならではの楽しみを満喫する予定も。
『毎年夏は町会のお祭りに参加しているのでバタバタです』
『今決まっているのは、各種イベント参加(大学、市主催、バスツアー、スポーツジム)、子どもたちはそれぞれ友だちとプールやお祭りに参加する』
「推しのコラボカフェ」に行くとのママもいて、限定のイベントを楽しむようです。
「海や川、BBQなどアウドドア活動を楽しむ」少数派に
「海や川、BBQなどアウトドア活動を楽しむ」で2.9％。猛暑の影響か、アウトドア派は少数派でした。
『キャンパーなので四季を通じてレジャーはキャンプ。夏は標高高い山キャンプで避暑です』
『家族ではじめてコテージに泊まってバーベキューの予定』
キャンプやBBQを計画するママたちは、避暑地を選ぶなど、快適に楽しむ工夫をしている様子が伺えます。
ママたちの夏休みの予定は、家族構成や子どもの年齢、ライフスタイルによって実にさまざま。予定をぎっしり詰め込むアクティブなママもいれば、猛暑を避けて家でのんびり過ごすママも。あなたのご予定は？
編集・編集部 イラスト・あい