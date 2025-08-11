2025年8月11日の『徹子の部屋』に藤あや子さんが登場。24歳下の夫と2匹の保護猫との日々を語ります。そこで今回藤さんがペットの老いについて獣医さんに聞いた『婦人公論』2022年5月号の記事を再配信します。*****保護猫きょうだいとの暮らしぶりをツイッターやブログなどで発信している藤あや子さん。「（2匹は）ペットではなく、家族」と言う藤さんが心配なのは、今後のこと。さまざまな疑問について獣医師の片川優子さんに聞きました（構成＝内山靖子）

7歳を超えたらさまざまな病気が

藤 年齢を重ねるにつれ、かかりやすくなる病気ってあるのでしょうか？ うちの場合は、オレちゃんが尿路疾患を経験したので、腎臓病を予防するために、腎臓の働きを改善するタンパク質＝AIMを活性化させる物質入りのカリカリとウェットフードをあげています。でも、マルのほうはウェットがあまり好きではないようで……。

片川 性別にかかわらず、シニアになると腎臓病にかかる猫ちゃんが増えますからね。やたらと水を飲むようになったり、オシッコの量が増えたりすることで気づく方が多いのですが、血液検査で異常が出た時点で腎臓の75％はすでに機能していないので、早めに予防しておくに越したことはありません。水分たっぷりのウェットを、マルくんにも食べてもらいましょう。

藤 わかりました！ お水もたくさんあげなきゃダメですね。

片川 もうひとつ、猫ちゃんの場合、シニアになると甲状腺機能亢進症に陥りがちです。ホルモンが出すぎて代謝が盛んになるので、すごく元気でよく食べるのに痩せてくる。また、糖尿病になることも。踵を床にペタペタつけて歩くようになったら糖尿病のサインです。すぐに病院へ。

藤 たしかに猫って、普通は踵を上げて歩いていますね。

片川 はい。チワワなどの小型犬の場合は、心臓病になる子が増えてきます。お散歩に行っても歩きたがらないので、高齢のせいだと思っていたら心臓病だったというケースも。あと、犬も猫も関節炎になることが増えますね。関節に痛みが生じると、犬は動かなくなる。猫は、高いところに登れなくなったり、爪とぎができなくなったり。爪が太くなって、汚れてきたら要注意です。

藤 なんだか、怖いですね〜。普段からマルオレの変化を見ておかなければ。

片川 関節炎を防止するサプリや痛み止めもありますから、獣医に相談するといいでしょう。

藤 シニアになると、犬や猫にも人間と同じような不調が増えてくるんですね。

片川 ええ、ワンちゃんの場合は認知症になる子も少なくないんですよ。

藤 ええ！ 認知症まであるんですか？

片川 夜鳴きをしたり、狭いところに頭を突っ込んで出られなくなったりしたら、認知症かも。でも、これも夜鳴き防止の薬やサプリがあるので、早めに獣医に相談してください。

藤 年齢に比例して、病院に通う回数が増えそうですね。ペット保険には、やっぱり入っておいたほうがいいのでしょうか？ 今は2匹とも元気なので、うちはまだ入っていないのですが。

片川 ワンちゃんも猫ちゃんも、何歳くらいで病気になるのかはその子次第なので、なんとも言えません。ただ、腎臓病になると点滴をする回数が増えるので、かなりのお金がかかります。また、大型犬は1回に使う薬の量が多いので、こちらもお金がかかりがち。もし、保険加入を考えているのなら、なにかと病気になりやすくなる7歳前に入っておいたほうがいいかもしれませんね。



フードや環境は年齢に合わせる？

藤 先生のお話を伺っていて思ったのですが、年齢に合わせて、フードや住まいの環境も変えたほうがいいのでしょうか？

片川 フードは年齢に合わせたものをあげるのがおすすめです。子猫とシニア猫では必要な栄養素の量が違いますし、犬も猫も高齢になると食べる量が減って体調を崩しやすくなるので、高カロリータイプをあげるとか。あまり細かく考える必要はないですが、シニアになったら、シニア用に変えましょう。

藤 高齢になるにつれ、虫歯になりやすくなるとも聞いたのですが、犬に比べて猫には歯磨きの習慣がありません。うちでは、私が着ているジャージなどにじゃれて噛みついてきたときに、袖口でゴシゴシと歯を磨いたりしていますけど（笑）。そもそも虫歯予防はどうしたらいいのでしょう？

片川 噛むことで歯垢が取れやすくなるので、大粒のデンタルスナックをあげるのもいいですね。また、塗るだけで歯周病菌を防げる歯磨きペーストがあるので、それを塗ってあげるという方法も。歯ブラシが嫌いなワンちゃんにもおすすめです。この「C・E・TR歯みがきペースト」は、犬も猫も好きな「チキン味」なんですよ。

藤 そんな便利なものがあったとは！ うちでも取り入れてみます。高齢になると、目が見えにくくなるとも聞きましたが……。

片川 犬も猫もシニアになると視力が落ちます。そうなった場合は、なるべく家具の配置を変えないこと。よく見えなくても、家の間取りや家具の配置が同じなら、今までどおりに生活できます。反対に、ペットが高齢になってから家具の配置を変えたり、引っ越しをしたりすると、ストレスになって体調をガクッと崩してしまうことも。

藤 猫の場合、シニアになったらあまり高いキャットタワーなどは置かないほうがいいのでしょうか？

片川 猫ちゃんは、マンションの高層階から飛び降りたとか、交通事故にあったというレベルでない限りは大きなケガになりません。高いところに登れなくなったら、自然と登らなくなるので大丈夫。ワンちゃんは、シニアになると高いところにジャンプしづらくなるので、お気に入りのソファやベッドの上り下りがしやすいように、足場や階段のようなものをつけてあげるといいでしょう。



後悔しない看取りを考えて

藤 前の猫を飼っていたとき、最後の看取りが本当につらかったんです。腎臓病を患い、ご飯もぜんぜん食べなくなって。オシッコも出にくくなったので、毎日点滴するために入院して治療もしましたが、結局たった3ヵ月くらいで亡くなってしまいました……。最後は病院で息を引き取ったので、かなりショックでしたね。

片川 看取りは難しい問題です。ご家族によって、入院してとことん治療してほしいという方もいれば、最後は自宅で看取りたいという方もいる。点滴をして延命治療をするのか、それとも自然な形で見送りたいのか。どんな形だったら自分が後悔しないかを、元気なうちに、家族で一度話し合っておくのがいいと思います。

藤 延命治療は人間のエゴだと思って、私もすごく悩みました。でも、この子と離れたくないという気持ちが強くて。

片川 獣医としても、ご家族の意向に沿って最善の治療をしていきたいと思っています。かかりつけ医ともよく相談しておくとよりよいですね。

藤 逆に、最近はペットの高齢化も進んでいるので、飼い主より長生きする可能性もありますね。飼い主が、病気で急に倒れてしまうことも。

片川 たしかに問題になっていますね。そのためにも、自分以外の誰かにペットの今後を託せるよう、あらかじめ準備しておくことが大事です。小さいうちに、飼い主以外の人からご飯をもらう、自宅以外の場所にお泊まりすることに慣れさせるなど、適切なトレーニングをしておきましょう。

藤 うちの子たちは、わが家に出入りしているスタッフたちにもなついているのでよかった！ 自分以外の人にもまかせられると思えば、いくつになっても新しいペットと暮らすことをあきらめずにすみますね。

片川 一般に、60代以上の人は新しいペットを飼うことは難しいと言われていますが、シニアの方は、すでに性格のわかっている成犬・成猫を迎えるという方法もあります。高齢になったからと言って、一概にペットとの暮らしをあきらめる必要はありません。

藤 私の場合も、マルとオレオが自分の人生を変えてくれたと言ってもいいくらい。とくに、このコロナ禍で仕事が次々にキャンセルになったとき、「これからどうしよう？」と不安でいっぱいだった心が、2匹のおかげで癒やされました。マルとオレオは、たとえ何があっても自然体。彼らのように自分のスタイルで、ストレスフリーで生きることが人間にも一番大切なことなのだと、2匹が教えてくれたんです。

片川 ペットはそれだけ大切な存在ですから、できるだけ長く一緒に暮らしていくためにも、やはり日頃から健康には気を配っておいたほうが安心ですね。

藤 はい。本当にためになるお話の数々、ありがとうございました。歯磨きペースト、さっそく使ってみようと思います！