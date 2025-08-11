山形県では、前線や暖かく湿った空気の影響により、１２日夜遅くにかけて大雨となる所があるでしょう。大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうに注意してください。

【画像】今後の山形の天気

［気象概況］

前線が、華中から東シナ海、本州を通って、日本の東にのびています。前線は１２日にかけて東北南部に停滞する見込みです。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、東北地方では大気の状態が不安定となるでしょう。

このため、山形県では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。雨雲が予想以上に発達した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

［雨の予想］

１１日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

１２日に予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ４０ミリ

置賜 ４０ミリ

庄内 ４０ミリ

最上 ４０ミリ

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ８０ミリ

置賜 ８０ミリ

庄内 ８０ミリ

最上 ８０ミリ

その後、１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ５０ミリ

置賜 ５０ミリ

庄内 ５０ミリ

最上 ５０ミリ



［防災事項］

山形県では、１２日夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。

■今後の天気

