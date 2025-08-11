¡ÚÂ®Êó¡ÛµªÀª¼«Æ°¼ÖÆ»¡¡ÆîµªÇòÉÍIC¡ÁÆüÃÖÀîIC´Ö¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡Âç±«¤Î±Æ¶Á
Âç±«¤Î±Æ¶Á¤Ç£±£±Æü¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¡¢µªÀª¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆîµªÇòÉÍ£É£Ã¡ÁÆüÃÖÀî£É£Ã´Ö¤¬Á´ÌÌÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤ÎµªÆî²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µªÀª¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÆîµªÇòÉÍ£É£Ã¡ÁÆüÃÖÀî£É£Ã´Ö¡ÊÌó£¹¡¥£³£ë£í¡Ë¤Ç¡¢¤¤ç¤¦£±£±ÆüÁáÄ«¤«¤é¤Î¹ß¤ê»Ï¤á¤«¤é¤ÎÏ¢Â³±«ÎÌ¤¬¡¢£±£±Æü¸áÁ°£±£°»þ»þÅÀ¤Ç£±£·£°£í£í¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¿ôÆü¤ÎÄ¹±«¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ±«¤¬¹ß¤êÂ³¤±¤ÐÍîÀÐ¤äÊøÍî¤Ê¤É¤ÎÅÚº½ºÒ³²È¯À¸¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¶è´Ö¤Ï¸áÁ°£±£°»þ¤«¤é¾å²¼Àþ¤ÇÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¹Ô»ß¤á²ò½ü¤ÎÍ½Äê»þ´Ö¤Ï¡¢£±£±Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾»þÅÀ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£