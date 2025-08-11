¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¡¢£³Ç¯¤Ö¤ê¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯É½¤«¡¡»öÌ³½ê¤ÏÌÀ¸ÀÈò¤±¤ë¤â¡Öº£¸å¸ø¼°¤ÇÈ¯É½¡×
¡ÖBLACKPINK¡×¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¤á¤°¤ê¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢´Ú¹ñÆâ¤Ç¡¢¡Ö11·î¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌó¤¹¤ëYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤¬11Æü¤ËÊó¤¸¡¢Æ±ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËèÆü·ÐºÑ¤¬¡¢YG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢Æ±¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£¸å¸ø¼°¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥¤¥ê¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î»£±Æ¤Ï½ª¤¨¤¿¾õÂÖ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¿·¶Ê¤ÎÏ¿²»¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ´ÂÎÅª¤Êºî¶È¤ò½ª¤¨¤ë·×²è¡×¤È¤¤¤¦¡£
BLACKPINK¤Ï7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ÊJUMP¡Ë¡×¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£
¼¡ºî¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡ÖBORN PINK¡×°ÊÍè¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¸½ºß¡¢16ÅÔ»Ô¡¢31²ó¸ø±é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡£15¡¢16Æü¤Ë¤Ï±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥¦¥§¥ó¥Ö¥ê¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢K¡ÝPOP½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£