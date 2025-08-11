【フィラ】のレディース用長袖ウェアで夏を快適に！日焼けも動きやすさもケアできる一着がAmazonで販売中！
【フィラ】のラッシュガードで肌も動きも守る！高機能で着回し力抜群のUVウェアがAmazonで販売中！
このUPF50+のハイネックラッシュガードは、水陸両用でストレッチ性に優れ、吸水速乾性も備えています。フルジップで着脱が容易で、前立てのロゴプリントがアクセントになっている。ラグラン袖は肩や袖の動きをスムーズにし、スポーツに最適。日焼け防止のハイネックと、手の甲をカバーする袖には指穴があります。四角いFマークのネームも特徴的。これら全てが一体となり、快適で機能的なアウトドアウェアを実現している。
ハイネック仕様と指穴付き袖で、首元から手の甲までしっかり日差しを防げるデザインになっている。
UPF50+の紫外線対策機能を備え、海やレジャー、普段着まで幅広いシーンで使える。
伸縮性のあるストレッチ素材を採用し、アクティブな動きにもぴったりとフィットする。
吸水速乾性とフルジップの利便性を兼ね備え、スポーツにもデイリーにも活躍する機能派ウェアだ。
