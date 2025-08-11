二期生・金村美玖&小坂菜緒がWセンター！ 日向坂46・15thシングル「お願いバッハ！」ビジュアル公開
9月17日に発売される、日向坂46・15thシングル「お願いバッハ！」より新ビジュアルが公開となった。Wセンターを務める金村美玖と小坂菜緒をはじめ、19名が勢ぞろいしたポップなビジュアルとなっている。
【写真】日向坂46二期生、集合ショットに反響「最強すぎる」「卒業おめでとう」
今作は二期生から四期生まで19名全員でのフォーメーションとなり、3作品振りのWセンターを採用。Wセンターを務めるのは6thシングルぶり二度目の表題曲センターとなる金村美玖と、八度目の表題曲センターとなる小坂菜緒。
レギュラー番組・テレビ東京「日向坂で会いましょう」内のインタビューで金村は「最後まで自分の名前が呼ばれなかったのは久しぶりで、（小坂といつかWセンターが）できるのかなと想像したりもしていたので感慨深い」と語り、小坂は「これから日向坂46の新たなる未来に向かって進んでいく15枚目シングルになると思いますので二期生から五期生まで全員で盛り上げていけるように精一杯頑張って活動していきたいと思います」と意気込みを語った。
日向坂46・15thシングル「お願いバッハ！」は、9月17日発売。
