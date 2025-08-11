スバル最新型「ステーションワゴン」がスゴイ！ 水平対向“ターボ”エンジン搭載の快速モデルに「大人のスポーツワゴン」の声も！ 黒仕様もある「レヴォーグ」が話題に

スバル「レヴォーグ」の新たなモデルに反響多数！

スバルは2024年12月12日、ステーションワゴン「レヴォーグ」の一部改良モデルを発表し、さらに「STI Sport R EX」をベースとした特別仕様車「STI Sport R-Black Limited」を発表しました。

販売店では話題を呼んでいるほか、SNSにも多数の反響が集まっています。

黒感高モデルもイイ！

【画像】超カッコイイ！ スバル「新ステーションワゴン」を画像で見る（30枚）

レヴォーグは、「より遠くまで、より早く、より快適に、より安全に」というグランドツーリングのDNAを受け継ぎ、「先進安全」「スポーティ」「ワゴン価値」の三本柱で進化してきたステーションワゴンです。

2024年12月12日の改良では、インテリアの質感向上と、安全支援機能の進化が目立っています。

「Smart Edition EX」には「GT-H EX」譲りの上質な内装を採用し、「Black Interior Selection」ではブラックルーフやピラートリムで落ち着いた雰囲気に仕上げられました。

また、「STI Sport EX」および「STI Sport R EX」では、ボルドーとブラックの本革シートが新たに採用され、室内に一体感とスポーティさが際立っています。

安全装備については、ドライバーモニタリングと異常時対応の連携を強化。

長時間のステアリング無操作のみならず、ドライバーのわき見や居眠りでも、「ドライバー異常時対応システム」が作動するようになりました。

さらに断続的なブレーキでドライバーに注意を促す「パルスブレーキ」、「コーストダウン（惰性走行）」を追加しています。

また先進運転支援システム「アイサイト」の「中央維持＆先行車追従操舵機能」も進化し、長距離・渋滞下でも安心感がアップしています。

今回新たに設定された特別仕様車の「STI Sport R-Black Limited」では、ドアミラーやルーフアンテナをブラックで統一し、インパネ・ドアトリムにスエード調素材、STIロゴ入りブラックRECAROシートを装備。スポーティかつ上質な印象を高めています。

運転席は8ウェイパワーシート仕様となっています。

レヴォーグ一部改良モデルの価格（消費税込）は、1.8リッター水平対向4気筒直噴ターボモデルが363万円から441万1000円、2.4リッター水平対向4気筒直噴ターボモデルが509万3000円、特別仕様車「STI Sport R-Black Limited」は536万8000円です。

※ ※ ※

SNS上では「ブラック配色が全体の印象を引き締めてて良いね！」「落ち着いたデザインでまさに大人のスポーツワゴンって感じ！」「ラグジュアリーとスポーツの絶妙なバランスがイイ」といったコメントが並んでいます。

さらに海外の掲示板でも「“Very cool! … 」「This is still what we want. WRX wagon.”」という反応があり、ステーションワゴンならではの魅力に熱視線が注がれています。

販売店からは「既存ユーザーから改良内容への関心が高く、特別仕様にも問い合わせ多数いただいています」との声が聞かれ、“ブラック仕様”への注目が高まっています。

水平対向ターボエンジンの力強さ、先進安全装備、上質かつスポーティなインテリア。それらを兼ね備えた改良と特別仕様は、“走りと使い勝手を追求した大人のステーションワゴン”という位置付けにふさわしく、今後も注目を集め続けそうです。