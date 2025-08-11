¡Ú»¥ËÚµÇ°¡¦¸ÍÅÄ¤ÎÆÃÃíÇÏ¡Û¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¤¬Ã¡¤£³ÁöÌÜ¤ÇËÜÎÎÈ¯´ø¡¡¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£²£³Ç¯£²Ãå
¢¡Âè£¶£±²ó»¥ËÚµÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£¸·î£±£·Æü¡¢»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡Ê²´£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦º«¹×±¹¼Ë¡¢Éã¥Ç¥¯¥é¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥ª¥Ö¥¦¥©¡¼¡Ë¤¬Éü³è¤À¡£¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥É¡¼¥ë¤Ê¤É£Ç£±ÇÏ¤â½ÐÁö¤·¤Æ¤¤¤¿£²£³Ç¯¤Ë¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤Î£²Ãå¡£¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó£²Ãå¤Ê¤É½Å¾Þ£´ÅÙ¤Î£²Ãå¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤é¼ÂÀÓÅª¤Ë¤â¾å°Ì¤À¡£
¡¡É¨³¸¡Ê¤·¤Ä¤¬¤¤¡Ë¹ü¤ÎÃ¦±±ÊÊ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢º£²ó¤¬Ã¡¤£³ÁöÌÜ¡££±½µÁ°ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Ï¡¢Á°Áö¤Ç¤â¼ê¹Ë¤ò¼¹¤Ã¤¿²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¡Ê¥ì¡¼¥¹¤Ï²£»³Åµ¹°µ³¼ê¡Ë¤¬µ³¾è¤·È¡´Û¡¦¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ç£µ¥Ï¥í¥ó£¶£¶ÉÃ£²¡½£±£±ÉÃ£±¤È¥é¥¹¥È¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¿¤ÓµÓ¡£¡Ö¡ØÈ¡´ÛµÇ°¤è¤ê¤â¤¤¤¤¡£¥È¥â¡Ê¸å»è¡Ë¤Î´¶¤¸¤¬Á´Á³°ã¤¦¡Ù¤È¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾å¾º¥à¡¼¥É¤òÅÁ¤¨¤¿º«½õ¼ê¡£ËÜÍè¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç¤â¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¸ÍÅÄ¡¡ÏÂÉ§¡Ë