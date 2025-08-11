¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯¤ÎÈþÀî·û°ì¡¢GLAY¤ÎTAKURO¡ßB¡Çz¾¾ËÜ¹§¹°¤Î¡ÈÄ¶¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°¡É¤ÈÁÕ¤Ç¤ë¿·¶Ê¤Ç¸«¤»¤ë¡È¿·¶ÃÏ¡É¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤·¤Ö¤È¤¯¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¤Î¤è¡Á¡ª¡×
¡¡1965Ç¯¤Ë¡Ö¤À¤±¤É¤À¤±¤É¤À¤±¤É¡×¤Ç²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢º£Ç¯¤Ç²Î¼ê³èÆ°60Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈþÀî·û°ì¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1ÃÆ¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤Ç¸«»öºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤³¤È¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò¼ç¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ëÂè3ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡Ç24Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¡ÊÁ´3²ó¤ÎÂè3²ó¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û1966Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡ÄÈþÀî·û°ì SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¤Û¤«
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÂçÈ¿¶Á¤Î¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤ÏÈþÀî¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Î¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÄ¾ÃÌÈ½
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¶áÇ¯¤ÎÈþÀî¤Î²»³Ú³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿Ã¸Ã«¤Î¤ê»Ò¡Ê¡Ç99Ç¯ÀÂµî¡Ë¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎSpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¡¢Âè17°Ì¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¡¢Âè20°Ì¤Ë±ÛÏ©¿áÀã¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·¡×¡¢Âè27°Ì¤Ë¡ÖÄ«Æü¤Î¤¢¤¿¤ë²È¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÈþÀî¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Ï¡¢¸å¤Ë¥·¥ó¥°¥ëÍÑ¤Ë²Î¾§¤ÈÊÔ¶Ê¤ò¿·¤¿¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¡Ë¡£
¡ÖºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤³¤í¤«¤é½ù¡¹¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ë1¡¢2¶Ê¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¡Ç99Ç¯¤«¤é¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¡Ø¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ò»Ï¤á¤¿±Æ¶Á¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡¢¡ÖËÌ¹ñÌë¶Ê¡×¤ä¡ÖÇ¼º»ÉÛ¤ß¤ì¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¸å¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ï¡¢¡Ç70Ç¯Âå¤Ë²Î¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ËÈæ¤Ù¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢±é²Î¤â¤è¤êÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤½¤¦¤À¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ô¥¢¥Î1ËÜ¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È²Î¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡ÈÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¥·¥Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢È¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡³Î¤«¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¡×¤Ï¡¢Ãç´Ö¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ¹Î©¤Ä¤Ê¤«¤Ç¡¢²ù¤¤¤Ê¤¯À¸¤¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¦Àä¾§·¿¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤Î ¢öÀ¸¤¤ë¡¡À¸¤¤ë¡¡º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤Ï¡¡À¸¤¤ë¤³¤È¤Î¡¡µ®¤µ¤òÃÎ¤Ã¤¿¢ö ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢´ö½Å¤â¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿²Î¼ê¤Ç¤·¤«²Î¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î½Å¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢ÈþÀî¤Î²Î¾§¤Ë¥·¥Ó¤ì¤ë´ÑµÒ¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£ÈþÀî¤Ë¡¢¤³¤Î²Î¤ò²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤è¤ê¤âÃúÇ«¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î²Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¢¥ê¥¹¡¦¥É¥Ê¤µ¤ó¤¬¤ªºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢ÌðÅÄÉôÆ»°ì¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì»ì¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤Î¿¼ÎÐ²ÆÂå¤µ¤ó¡Ê¡Ç09Ç¯ÀÂµî¡Ë¤¬¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¿¼ÎÐ¤µ¤ó¤Ë¡ÈÀèÀ¸¡¢»ä¤Ë°ìÅÙ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤È²¿ÅÙ¤«¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤¢¤ó¤¿¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤éÁá¤¹¤®¤ë¤ï¤è¡É¤È¡¢»ä°Ê³°¤ÎÊý¤ò´Þ¤á¡¢ÀäÂÐ¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÍÍ¤Ë¤Ï´ÊÃ±¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤á¤²¤º¤Ë¡¢²¿ÅÙÌÜ¤«¤Î¤ª´ê¤¤¤ÎºÝ¡¢¡È¼¡¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â²Î¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£1²ó¤À¤±²Î¤Ã¤¿¤é¤ªÊÖ¤·¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÀÐ°æ¹¥»Ò¤µ¤ó¡Ê¡Ç10Ç¯ÀÂµî¡Ë¤È°ì½ï¤ËÄ°¤¤Ë¤¤¤é¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤´ËÜ¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¡É¤³¤³¤Ç°ìÈ¯·è¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¡È¤Èº²¤ò¿¶¤ê¤·¤Ü¤Ã¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢½ª±é¸å¤Î³Ú²°¤Ç¿¼ÎÐ¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤Ê¤¿¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¤è¡£¤³¤Î¶Ê¡¢ÈþÀî¤¯¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÈÀ¼¤¬¹ç¤¦¤Î¤è¡£¤À¤«¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Èµö²Ä¤¬²¼¤ê¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¸åNHK¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãøºî¸¢¤Î´Ø·¸¤Ç²Î¾§¥·¡¼¥ó¤¬¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ñ¥ê¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Çºî¼Ô¤Î¥¢¥ê¥¹¡¦¥É¥Ê¤µ¤ó¤òÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢JASRAC¤«¤é¤âÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯CD¤Ë¤âÏ¿²»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê²¿½Å¤â¤Îº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÈþÀî¤¬¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¸¿Í¤¬ºòº£¡¢Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¶áÇ¯¤Î¡ØÀ¸¤¤ë¡Ù¤ÎÀä¾§¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢¤µ¤é¤ËÉý¹¤¯Ä°¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
Ìó20Ê¬¤ÎÄ¹ÊÔ¡Ö¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¡Ê´°·ëÊÓ¡Ë¡×¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈï¤Ã¤ÆÈäÏª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÀî·û°ì¤Î·ÝÇ½À¸³è45¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¡¥·¥ã¥ó¥½¥ó¡Á¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¤Î¾ÓÁü¡Ù¡Ê¡Ç09Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ñ¥ë¥Ê¥¹¡Ê´°·ëÊÓ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ï¤Ê¤ó¤È19Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÄ¶Âçºî¡Êºî»ì¡§¿ùµªÉ§¡¢ºî¶Ê¡§¸¹Å¯Ìé¡Ë¡£
¡¡¥Ñ¥ê¤ÇÊë¤é¤¹¾¯½÷¤¬ÀïÍð¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ°¦¤¹¤ë¿Í¤ò¼º¤¤¡¢¾ìËö¤Î¾«ÉØ¤Ø¤ÈÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢ÈþÀî¤¬±ð¤ä¤«¤Ê¹â²»¤«¤é¡¢ÍÅ¤·¤²¤ÊÄã²»¤Þ¤Ç¶î»È¤·¤Æ±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÈþÀî¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ä°ìÏ¢¤Î±é²Î¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Û¤É¤ÎÌ¾¾§¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡Ê»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éCD¤ÏÇÑÈ×¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤â¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌ¤ÇÛ¿®¡Ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¡¢¡ÊCD¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡Ë¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¤òÈï¤Ã¤Æ¡¢±é½Ð¤ÎÊý¤Ë¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¡¢±éµ»¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ò²Î¤¦¤È¤¤Ï¡¢±é²Î¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¡¢¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ëè²ó¡¢20Ê¬¶á¤¯±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡Ä¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ïº£¤â»þ¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ÈþÀî¤Ï¡¢¤³¤È¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¶Ê¤ËÄ©¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤è¤ê¤¿¤È¤¨¾®µ¬ÌÏ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¤È¡¢²»³Ú¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡£60Ç¯´Ö¤¿¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î½ã¿è¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¿´¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¿À¡¹¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¤Û¤É¤À¡£
ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¾¾ËÜ¹§¹°¡ßTAKURO¤Î¹ë²Ú¥³¥ó¥Ó¼Â¸½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ç24Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢²Î¼êÀ¸³è60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£ËÜºî¤Ï¡¢SpotifyÂè9°Ì¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¶Ê¤À¤¬¡¢ºî¶Ê¤òB¡Çz¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¡¢ºî»ì¤òGLAY¤ÎTAKURO¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼60Ç¯¤Ë¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÏ©Àþ¤Ë¤âÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢ÈþÀî¤¬±ð¤ä¤«¤ÊÃæÄã²»¤Ç ¢öÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Á¢ö ¤È²Î¤¦¿ÍÀ¸±þ±ç²Î¤Ç¡¢ÅÓÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾¾ËÜ¤Ë¤è¤ë¥®¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£B¡Çz¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¿Á´¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¬Ä°¤¯¤Ù¤ÃíÌÜºî¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¾¤ËÎã¤ò¸«¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤Î¶Ê¡¢¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢B¡Çz¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ËÄ¾ÀÜ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È»ä¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤ª²È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ç¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡È¤¢¤È²¿Ç¯¤«¤Ç60¼þÇ¯¤«¡£¤³¤³¤Ç²¿¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡É¤È¹Í¤¨¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¡È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¤ªÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×
¡È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡É¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¼ÏÂ¤Î²ÎÍØ¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤â½Ð¤¹¤Û¤É¡¢ÈþÀî¤ò´Þ¤á²»³Ú³¦¤ÎÀèÇÚÊý¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¾¾ËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²÷Âú¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤È¤³¤í¤Ç¡¢B¡Çz¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢°ðÍÕ¹À»Ö¤Î¥¥ì¤Î¤¢¤ë¹â²»¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¶Ê¤Î²Î¾§¤Ï¤µ¤¾Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í»ä¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²Î¤¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦²Î¤Ë¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤«ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢²Î»ì¤Ï¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¤´Äó°Æ¤ÇTAKURO¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢TAKURO¤µ¤ó¤È¤âÅÅÏÃ¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤²Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
61Ç¯ÌÜ¤âµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¡ª¡ÖÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¡×¤È¼«Ê¬¤Ë³å
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂçÊª¤Î¥¿¥Ã¥°¤Î¾ì¹ç¡¢É½Âê¶Ê¤À¤±¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö²Ú»¶¤ì¤É·î¤Ïµ±¤¯¡×¡ÊSpotifyÂè23°Ì¡Ë¤â¾¾ËÜ¹§¹°¡ßTAKURO¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Ó¤À¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢Êì¤Ò¤È¤ê¡¢»Ò¤Ò¤È¤ê¤Ç°é¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬Î¹Î©¤Ã¤¿Æü¤ò¡¢Éñ¤¤»¶¤ë²Ö¤Ó¤é¤äÎÞ¤Ç¤Ë¤¸¤à·î¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ÈþÀî¤À¤«¤é¤³¤½²Î¤¨¤ëÂç¿Í¤Î¥í¥Ã¥«¡¦¥Ð¥é¡¼¥É¤À¡£¾¾ËÜ¤Î¤à¤»¤Óµã¤¯¤è¤¦¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤â¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È¡¢»ä¤Ï¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¤¢¤ë¡Ø²Ú»¶¤ì¤É·î¤Ïµ±¤¯¡Ù¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Î¥ê¤¬¤è¤¯¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î¤¢¤ë¶Ê¤ÎÊý¤¬º£¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¡Ø¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡Ù¤òAÌÌ¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²Ú»¶¤ì¤É·î¤Ïµ±¤¯¡Ù¤Ï¡¢À¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹â¤á¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î½¸¤¤¡Êµ»ö·ÇºÜ»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ²Î¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Ë¡¢3Ç¯Á°¤Î¡ØÊÌ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤ä½é´ü¤Î¡Ø½÷¤È¥Ð¥é¡Ù¡Ø±Ø¡Ù¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î31°Ì¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥É¥ê¡¼¥Þ¡¼¡Ù¡Êºî»ì¡§¾®Ã«²Æ¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§ÅÔÁÒ½Ó°ì¡Ë¤â¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¿¶ÉÕ¤±¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¤¤Ä¤«´èÄ¥¤Ã¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ÈþÀî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖºÐ¤È¤È¤â¤Ë¹ø¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤ã¥À¥á¡É¤È¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈTAKURO¤µ¤ó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âµÕ¤Ë¡¢¼ã¤¤Êý¤¬»ä¤Ë²Î¤ï¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç61Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î60¼þÇ¯¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Ê¡Ø¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤â¡¢¤ä¤ì¤ë¸Â¤ê¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î²Î¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿Êý¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ç¿·¤¿¤ËÈþÀî·û°ì¤òÃÎ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê¾Ð¡Ë¤ÇÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡ÖËè·î¡¢¿ôËü¿Í¤â¤ÎÊý¡¹¤¬¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç»ä¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤Í¡ª¡¡Íê¤à¤ï¤è¡ª¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â»ä¤â¤·¤Ö¤È¤¯¡¢¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¤Î¤è¡Á¡ª¡×
¡¡¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ä¡¢¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤²ÎÍØ¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ºîÉÊ¤ËÄ©¤ó¤Ç²Î¤¦°ìÊý¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ê°áÁõ¤ä¥á¥¤¥¯¤ÇCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤ê¡¢¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ¤ÏÃ¤ò¾Æ¤¯¤è¤¦¤Ë½Ü¤Î·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÈþÀî·û°ì¡£·ÝÎò60Ç¯¤ÎÄ¶Âç¸æ½ê¤¬¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ¼¨¤¹¡È¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¡É¤Ë¤Ï¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÆâÊñ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÝ¡¢Èà¤Î¡È¤·¤Ö¤È¤¯À¸¤¤ë¡É¤µ¤Þ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Ð¡¢Â¿¾¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤¤¤È¡¢Âç¤¤¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤ä¡¢Ê¿À®½é´ü¤Ç¤ÎºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤Ï¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î¡È¹ë²Ú°áÁõÂÐ·è¡ÉÈëÏÃ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÚINFORMATION¡Û
¡ý¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäÃæ
É½Âê¶Ê¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö²Ú»¶¤ì¤É·î¤Ïµ±¤¯¡×¤È¤â¤ËB釻z¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¡£60¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
¡ý¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó
¡¦2025Ç¯7·î20Æü¡ÖºØÆ£¸¨»Þ¤Õ¤ì¤¢¤¤²ÎÍÙ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®Ê¸²½²ñ´Û¥Û¡¼¥ë
¡¦2025Ç¯7·î24Æü¡ÖÅìµþÅÔ¡¡ÈþÀî·û°ì¡¦¥³¥í¥Ã¥±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
¡¡²ñ¾ì¡§J¡§COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò/¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê7700±ß
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¡
¡ÚPROFILE¡Û
ÈþÀî·û°ì¡Ê¤ß¤«¤ï¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡Ë
1946Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£ºî¶Ê²È¡¦¸Å²ìÀ¯ÃË¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢1965Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤À¤±¤É¤À¤±¤É¤À¤±¤É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£釻66Ç¯¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖÌø¥öÀ¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤â¡Ö¿·³ã¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£釻68Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤ÇNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢°Ê¹ß¡¢7²óÏ¢Â³½Ð¾ì¡£釻80Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤È¤ÎCM¶¦±é¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤êºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£釻91Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß19²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ釻90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÎã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤À¤±¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£釻24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆB¡Çz¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤¬ºî¶Ê¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
±±°æ¹§¡Ê¤¦¤¹¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¿Í¤È²»³Ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤²»³Ú¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡£1968Ç¯¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£Áí¹ç²½³Ø²ñ¼Ò¡¢²»³Ú·Ï¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢'05Ç¯¤Ë¡ØT2U²»³Ú¸¦µæ½ê¡Ù¤òÀßÎ©¤·ÆÈÎ©¡£°ÊÍè¡¢²»³Ú»Ô¾ì¤ä¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¼¹É®¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¤ª¤È¥é¥Ü¡×¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÁª¶Ê¡¢CD¤Î´ë²è¤ä²òÀâ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÏ¿¤Èµ²±¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯J-POP¥Ò¥Ã¥ÈÎóÅÁ¡Ù¡Ê¤¤¤½¤Ã¤×¼Ò¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø½ÂÃ«¤¤¤¤¤¤¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê½ÂÃ«¤Î¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë°¦¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£
