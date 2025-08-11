ÈþÀî·û°ì¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î¡È¹ë²Ú°áÁõÂÐ·è¡É¤Ï¡ÖÊõÀÐ¤Þ¤ÇÁ´Éô¼«Á°¡£»ä¤«¤é»Å³Ý¤±¤¿¡×¡¡90Ç¯ÂåºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹
¡¡2025Ç¯¡¢²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é´Ý60Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈþÀî·û°ì¡£Á°²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Spotify¤È¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ÎºÇÂç¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤ä¡¢Ê¿À®½é´ü¤Ç¤ÎºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏSpotify¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°Âè2°Ì¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¼ÂÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡ÊÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û1966Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤¬ÊÂ¤Ö¡ÄÈþÀî·û°ì SpotifyºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡¤Û¤«
ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯»þ¤ÏÇ¯´Ö250Æü¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿çÌ²»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢1991Ç¯¤Ï¡¢ÈþÀî·û°ì¤Î´ØÏ¢½ñÀÒ¤¬5ºý¤Ë¡¢¥È¡¼¥¯Æþ¤ê¤Î´ë²èCD¤¬3Ëç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¿·Ï¿²»¤â´Þ¤á¤Æ6ËçÈ¯Çä¤È¡¢Æ±Ç¯Ëö¤Î¹ÈÇò½Ð¾ìÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¡ÈÈþÀî·û°ì¥Ö¡¼¥à¡É¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£Åö»þ40Âå¤À¤Ã¤¿ÈþÀî¤Ï¡¢¤³¤ÎË»¤·¤Ê¤µ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Åö»þ¤Ï1Ç¯´Ö365Æü¤Î¤¦¤Á¡¢250Æü¤¯¤é¤¤¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Ãë¤ÈÌë¤Î´Ö¤Ê¤É¡¢µÙ·Æ»þ´Ö¤ËÉÛÃÄ¤òÉß¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¿çÌ²»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÄ¶Â¿Ë»¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØGOLDEN PARADISE¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾È×¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤½¤êºÂ¤Î½÷¡×¤ò¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡×¤ò¥ì¥²¥¨Ä´¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢Åö»þ¤È¤·¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê»Â¿·¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç½é´ü¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¿·¤¿¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢°æ¾åÍÛ¿å¡Ö¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¡¢ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡Ö±Ø¡×¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¡Ö¤«¤Ê¤·¤ß¾Ð¤¤¡×¤Ê¤ÉÈþÀî¤ÎÀ¼¤Ë¥Ï¥Þ¤ë³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤Ç¡¢À©ºî¤Ë¤ÏÉþÉô¹îµ×¤äÎëÌÚÌÐ¤Ê¤Éï£¡¹¤¿¤ë²»³Ú²È¤¬»²²Ã¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤ÎÁ°È¾¡¢ÊÆÊÆCLUB¤Ë¥«¥Ð¡¼¤µ¤ì¤¿»³ËÜ¥ê¥ó¥À¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¾¾ë½¨¼ù¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤¬²»³ÚÅª¤Ë¤âºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ËÊØ¾è¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·è¤·¤Æ¼ê¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸«»ö¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÍâÇ¯¤Ë¡¢½÷²Î¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÈþÀî¤ÈÃË¾¡¤ê¤Î¿åÁ°»ûÀ¶»Ò¤¬¡¢¡Ø½÷¤ÈÃË¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¡¦¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö¤ÎÈþÀî¤Ï¡ÖË»¤·¤¹¤®¤¿¤Î¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢
¡Ö¿åÁ°»û¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¤ÄÀèÇÚ¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£²ÎÈÖÁÈ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¸òÎ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤¢¤ëÅÙ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ê¸Æ¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÃç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡È¥Ö¥ë¡¼¥¹3Éôºî¡É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¤ÎÄ«¡Ù¤Ï²Î»ìNG¤Ë¤è¤êNHK¤Ç²Î¤¨¤º¡Ä¡Ä
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¤ÏSpotify¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡¡¿Íµ¤¶ÊÂè2°Ì¤Ï¡Ç66Ç¯¤Î¡ÖÌø¥öÀ¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡¢Âè3°Ì¤Ï¡Ç67Ç¯¤Î¡Ö¿·³ã¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡¢¤½¤·¤ÆÂè4°Ì¤Ï¡Ç68Ç¯¤Î¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤È¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3ÉôºîÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌø¥öÀ¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Ìë¤Î³¹¤Ë»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¤±¤À¤ë¤¤²ÎÍØ¶Ê¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈþÀî¤â¸«»ö¤ËÊªÍ«¤²¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡ØÌø¥öÀ¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îº¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¼ã¡¹¤·¤¤¶Ê¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤Æ¤¯¤µ¤ì¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬¡ÈÎä¤á¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¤¤¤¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÂç¤¤¤Ë¥¦¥±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î²Î¤Î»þ¤Ï¡¢Ìø¥öÀ¥¤Ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÆ±¤¸¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ê¥¯¥é¥¦¥ó¥ì¥³¡¼¥É¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤ÎÊý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤¿¾¦Å¹³¹¤Ï¤¹¤·µÍ¤á¾õÂÖ¤Ç¡¢Êâ¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¤â¤¦¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ä¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤¬Á´À¹¤Ç³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼¡¤ÎÇ¯¤Î¡Ø¿·³ã¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¤â¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯²ÎÈê¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤Ç¤Ï¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥³¥óºÇ¹â10°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤ÎÄ«¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âSpotifyÂè5°Ì¤È¡¢º£¤â¿Íµ¤¤À¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤ó¤Ê¤ÎÄ«¡Ù¤Ï¡¢»ä¤Î¶Ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡Ø¤µ¤½¤êºÂ¡Á¡Ù¤ä¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ³°¤È¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£½÷¿´¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÁ°¤Ë¥Ð¡¼¥Öº´ÃÝ¤µ¤ó¤¬¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÃËÀ¤¬½÷¿´¤ò²Î¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Æ±Ç¯¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¤Ï²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤ª¤ó¤Ê¤ÎÄ«¡Ù¤Ï¡¢¢ö¤æ¤¦¤Ù¤¢¤ó¤Ê¤ËÇ³¤¨¤Ê¤¬¤é¡¡º£Ä«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Æ¢ö ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎNHK¤Ç¤Ï²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¹¥¤¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡Ø¤ª¶â¤ò¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¡ÊSpotifyÂè21°Ì¡Ë¤È¤«¡¢¡¡¢ö¤ªÁ°¤¬¤â¤·¤â¤½¤Î´é¤ò¡¡¾Æ¤¤¤Æ¤â°¦¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Á¢ö ¤È¤¤¤¦½Ð¤À¤·¤Î¡Ø¤¦¤é¤®¤ê¤ÎÄ®¡Ù¡ÊÆ±·÷³°¡Ë¤È¤«¤âNG¤Ç¤·¤¿¤è¡£º£¤Ï¤É¤ì¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²Î¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ã¤ÆÅö»þ¤«¤é¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿²Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î°áÁõÂÐ·è¡¢¡Ö°áÁõ¤ÏÁ´Éô¼«Á°¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë¤Ï7²óÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÈþÀî¤À¤¬¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤â¤¦°ìÅÙ²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¡¢²¹Àô¤Ç¤â¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤Ç¤â¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³ä¤È¡¢Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¤·¤Ö¤È¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡Ç83Ç¯¤Ë³Æ¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¡¢¡Ç76Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö³ø»³¹Á¤Øµ¢¤ì¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥«¥Ð¡¼¤¬¶¥ºî¤È¤·¤ÆÂçÎÌ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥¯¥é¥¦¥ó¤«¤é¤ÏÈþÀîÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñ²Î¼ê¤Î¥Á¥ç¡¼¡¦¥è¥ó¥Ô¥ë¤ÈÆüËÜ¿Í²Î¼ê¤È¤Î¶¦±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢ÈþÀî¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤½¤Î¶Ê¤òÆüËÜ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿°¯ÈþÆóÏº°Ê³°¤Ï¡¢¡È¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¡É¤È¤·¤Æ²Î¤Î¸åÈ¾¤«¤éÂç¹ç¾§¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂçÀª¤Î¤Ê¤«¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î²Î¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤ËÍê¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡×
¡¡¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¼ÎÁªÂò¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤ÏÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ç91Ç¯¤Ë¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿ÈþÀî¡£¤½¤³¤«¤é19²ó¤âÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ½é¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤ÎÏ¢Â³7²ó¤è¤ê¿ïÊ¬¤ÈÄ¹¤¤¡£ÈþÀî¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î°áÁõÂÐ·è¤ä¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹Å·¸ù¤Ë¤è¤ë¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÈþÀî¤Î½Ð¾ì¼«ÂÎ¤¬Ç¯Ëö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö19Ç¯Ï¢Â³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î°áÁõ¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Î¼«Á°¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡°áÁõ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ê¤ÉÊõÀÐÎà¤â¤¹¤Ù¤Æ¼«Á°¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ê¤ó¤È¡ª¡¡¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤äLED¥é¥¤¥È¤Ê¤ÉÉñÂæÁõÃÖ¤È°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÂç³Ý¤«¤ê¤Ê°áÁõ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Á°¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª
¡Ö¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°áÁõ¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1¤«·î¤¯¤é¤¤¤Î´Ö¤Ë¥Ñ¥Ñ¤Ã¤È·è¤á¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¢¤ëÇ¯¤«¤é¡È¥µ¥Ã¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ë¤Î¹ë²Ú¤Ê°áÁõ¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¨¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ï¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤éÂÐ·è¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ê´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÈþÀî¤Î»×ÏÇ¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È¤Î°áÁõÂÐ·è¤ÏÇ¯¡¹¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë°áÁõ¤¬½Å¤¯¤Æ¤â¡¢²Î»ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥×¥í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¡È¤â¤¦¤ä¤ê¤¤Ã¤¿¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿º¢¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤ª¸Æ¤Ó¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î°áÁõ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ½èÊ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡¢·é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ö¤ª¤À¤Þ¤ê¡ª¡×¤ÎÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ä¡ÖÌ¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡×¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¸ì¤ë
¡¡¾®ÎÓ¹¬»Ò¤È½é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ç94Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µÈ´ö»°¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª¤À¤Þ¤ê¡×¡ÊSpotifyÂè8°Ì¡Ë¤ò²Î¾§¤·¡¢¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏÃè¤Å¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡È¹¬»Ò¡¢¤ª¤À¤Þ¤ê¡ª¡É¤È¶«¤ó¤À¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¤³¤Î·è¤áÂæ»ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¿ôÇ¯Á°¡¢Á´¹ñ¤Î²¹Àô¾ì¤Ê¤É¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢»ä¤Î²Î¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¤ª¤À¤Þ¤ê¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î19²ó¤ÎÏ¢Â³½Ð¾ì¤Î´ü´ÖÃæ¡¢ÈþÀî¤Ï¡Ç96Ç¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖËÌ¹ñÌë¶Ê¡×¤Ç18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¥ê¥³¥óTOP100Æþ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡Ç02Ç¯¤Î¡ÖÅòÂô¤Î½÷¡Ê¤Ò¤È¡Ë¡×¤È¡Ç04Ç¯¤Î¡ÖÇ¼º»ÉÛ¤ß¤ì¤ó¡×¤Ç¤ÏÌó30Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTOP50Æþ¤ê¤ËÉü³è¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Ëö¤Î¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ç¿·¶Ê¤ò²Î¾§¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Åª¤Ê°ìÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ò¥Ã¥È²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Spotify¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡ÖËÌ¹ñÌë¶Ê¡×¤¬13°Ì¡¢¡ÖÅòÂô¤Î½÷¡×¤¬14°Ì¡¢¡ÖÇ¼º»ÉÛ¤ß¤ì¤ó¡×¤¬10°Ì¤È¡¢º£¤â¼ê·ø¤¤¿Íµ¤¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡ØÇ¼º»ÉÛ¤ß¤ì¤ó¡Ù¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¼ÂºÝ¤ËÇ¼º»ÉÛ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ØËÌ¹ñÌë¶Ê¡Ù¤ä¡ØÇ¼º»ÉÛ¤ß¤ì¤ó¡Ù¤Ï¿å¿¹±ÑÉ×¤µ¤ó¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Î¤¨¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Æ¶á´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ²»³ÚÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êº¬¤òÄ¥¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤äÎ¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤È¤Î¶¦±é¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤ä²»³Ú¤ÎÏÃÂê¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¤À¤«¤é¤¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤È¤Ï30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢°¦Àî¶ÖÌé¤µ¤ó¤¬»Ê²ñ¤Î¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¡È¤³¤¦¤¤¤¦²óÅú¤ò¤¹¤ë»Ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¢ÌÌÇò¤¤¤ï¡Á¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Î¤Û¤¦¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·çÅÀ¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢»ä¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Ï¤Í¡¢¤â¤¦Ì¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¡£·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¡¢»ä¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¼þ°Ï¤ËÆñ¤¯¤»¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤ÈþÀî¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤à¤·¤í¤½¤ÎµÕ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ÎÌµÍý¤ÊÃíÊ¸¤Ë¤âµ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤«¤é¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡£ºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤«¤éº£Ç¯¤Ç35Ç¯¡¢º£¤â¼ã¤¤À¤Âå¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È²þ¤á¤Æ´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¼¡²ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶áÇ¯¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»Ï¤á¤¿¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤ä¡¢B¡Çz¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤ÈGLAY¤ÎTAKURO¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡ÚINFORMATION¡Û
¡ý¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ëÈ¯ÇäÃæ
É½Âê¶Ê¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö²Ú»¶¤ì¤É·î¤Ïµ±¤¯¡×¤È¤â¤ËB釻z¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤µ¤ó¤¬ºî¶Ê¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤µ¤ó¤¬ºî»ì¤òÃ´Åö¡£60¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ò¤´´®Ç½¤¢¤ì¡ª
¡ý¥³¥ó¥µ¡¼¥È¾ðÊó
¡¦2025Ç¯7·î20Æü¡ÖºØÆ£¸¨»Þ¤Õ¤ì¤¢¤¤²ÎÍÙ¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¥²¥¹¥È½Ð±é
¡¡²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®Ê¸²½²ñ´Û¥Û¡¼¥ë
¡¦2025Ç¯7·î24Æü¡ÖÅìµþÅÔ¡¡ÈþÀî·û°ì¡¦¥³¥í¥Ã¥±¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
¡¡²ñ¾ì¡§J¡§COM¥Û¡¼¥ëÈ¬²¦»Ò/¥Á¥±¥Ã¥È¡§Á´ÀÊ»ØÄê7700±ß
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¡
¡ÚPROFILE¡Û
ÈþÀî·û°ì¡Ê¤ß¤«¤ï¡¦¤±¤ó¤¤¤Á¡Ë
1946Ç¯5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£ºî¶Ê²È¡¦¸Å²ìÀ¯ÃË¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢1965Ç¯¡¢¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤À¤±¤É¤À¤±¤É¤À¤±¤É¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£釻66Ç¯¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖÌø¥öÀ¥¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê¹ß¤â¡Ö¿·³ã¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤Ê¤É¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£釻68Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶üÏ©¤ÎÌë¡×¤ÇNHK¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢°Ê¹ß¡¢7²óÏ¢Â³½Ð¾ì¡£釻80Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢¥³¥í¥Ã¥±¤Ë¤è¤ë¥â¥Î¥Þ¥Í¤ä¡¢¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤È¤ÎCM¶¦±é¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤êºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£釻91Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß19²óÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÂ¹Ô¤·¤Æ釻90Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÎã¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡¢¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤À¤±¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤âÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£釻24Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼60¼þÇ¯µÇ°¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆB¡Çz¤Î¾¾ËÜ¹§¹°¤¬ºî¶Ê¡¢GLAY¤ÎTAKURO¤¬ºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¤³¤ì¤ÇÎÉ¤·¤È¤¹¤ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
±±°æ¹§¡Ê¤¦¤¹¤¤¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¿Í¤È²»³Ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤²»³Ú¥Þ¡¼¥±¥Ã¥¿¡¼¡£1968Ç¯¡¢µþÅÔ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Íý³Ø¸¦µæ²ÊÂ´¶È¡£Áí¹ç²½³Ø²ñ¼Ò¡¢²»³Ú·Ï¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢'05Ç¯¤Ë¡ØT2U²»³Ú¸¦µæ½ê¡Ù¤òÀßÎ©¤·ÆÈÎ©¡£°ÊÍè¡¢²»³Ú»Ô¾ì¤ä¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¼¹É®¤ä¡¢¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Ö¤ª¤È¥é¥Ü¡×¤Ê¤ÉÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÁª¶Ê¡¢CD¤Î´ë²è¤ä²òÀâ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØµÏ¿¤Èµ²±¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯J-POP¥Ò¥Ã¥ÈÎóÅÁ¡Ù¡Ê¤¤¤½¤Ã¤×¼Ò¡Ë¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø½ÂÃ«¤¤¤¤¤¤¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê½ÂÃ«¤Î¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë°¦¤È¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç²»³Ú¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô