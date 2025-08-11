°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤Ç10ÆüÈ¯¸«¤Î½÷À¡¡°¨ÎÉ·Ù»¡½ð¡Ö°å»Õ¤¬»àË´³ÎÇ§¡×¡¡¼¯»ùÅç
°¨ÎÉ»Ô¤ÎÅÚº½Êø¤ì¸½¾ì¤Ç10Æü¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¤¤ç¤¦11Æü¡¢½÷À¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¨ÎÉ»Ô³÷À¸Ä®¤Ç¤Ï8Æü¡¢µÏ¿ÅªÂç±«¤Ë¤è¤Ã¤Æ½»Âð¤ÎÎ¢»³¤¬Êø¤ì¡¢½»Âð1Åï¤¬Á´²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢²È¤Ë¤¤¤¿60Âå¤ÎÊì¿Æ¤È30Âå¤Î¼¡½÷¤Ïµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30Âå¤ÎÄ¹½÷¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10Æü¸áÁ°7»þÁ°¡¢¸½¾ì¤Î¤¬¤ì¤¤Î²¼¤«¤é30Âå¤Î½÷À1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Çµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°¨ÎÉ·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°¡¢°å»Õ¤¬¡¢½÷À¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¡¢¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
