スポーツライターの小林信也氏が11日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場したの広陵（広島）が、大会を途中辞退することを発表した件について言及した。

小林氏は「このタイミングでなぜっていうと、新しい暴力事案が正式に告発されて、どうも野球部には暴力的な体質があるんだということを認めざるを得なかった。ということは、1月の報告が果たして十分だったのかということに話が及んでしまう。そうすると、辞退せざるを得ないという判断だと思う」と指摘。

そして、「ただ校長の会見を見ていると、そのことは謝っているようで謝っていない。結局、SNSの誹謗中傷などによって周りの人に大きな被害を与えかねないから、自分たちが犠牲になって辞退をします、という言い方になっているところがちょっと解せない」と自身の見解を述べた。

広陵を巡っては、大会前に暴力事案がSNSなどで拡散。7日の旭川志峯（北北海道）との初戦では3-1で勝利し、2回戦進出を決めていたが、10日に同校の堀正和校長が兵庫県西宮市内で取材対応を行い、同大会の出場を辞退することを明らかにした。