Photo: 田中宏和

なぜ純正でこうなっていないのか...。

iPhoneからMacまで、ガジェットはまるっとApple製品で揃えているという人でも、これだけは納得できないという人が多そうな、Magic Mouseの充電方法。

本体をひっくり返してケーブルを挿す仕組みも、うっかり充電を切らしてしまったら作業を中断せざるを得ないところも、Appleらしいユーザー体験が感じられない残念仕様なのですよね。

「yi-G Mouse」は、そんなMagic Mouseのウィークポイントを補い、使用感をググッとアップしてくれるワイヤレス充電対応ケースです。今回USB-C版を追加リリースして、第2弾プロジェクトを公開しています。

Magic Mouseをワイヤレス充電仕様に

Photo: 田中宏和

「yi-G Mouse」は、ワイヤレス充電台に置くだけで充電が可能になるMagic Mouse専用ケース。

マウスは消費電力がそれほど大きくないこともあり、離席のタイミングなどでちょっと置いておくのをルーティン化するだけで、バッテリー切れを抑え、スマートに使い続けるのを可能にしてくれるアイテムです。

過充電保護など安全性も確保されているので、安心して使えるところもポイントとなっています。

Photo: 田中宏和

今回お借りしたモデルは、新しくリリースされたUSB-C仕様ですが、Lightningに対応したモデルもラインナップされています。（※2015年以前の乾電池仕様には非対応です）

ケースにはめ込むだけの簡単セットアップですぐに使い始めることができ、とても使い勝手がいいのが特長です。

マグネット内蔵でピタッと充電

Photo: 田中宏和

「yi-G Mouse」は内部にマグネットを搭載しており、MagSafe対応充電台にピタッと貼り付けることができます。

位置合わせに迷うことなくスムーズに充電開始できるところは、まさにストレスフリー。ホント、こういうのが欲しかった！

Photo: 田中宏和

美しい石鹸のようなMagic Mouseのルックスが変わってしまうのは、賛否が分かれるところだと思いますが、握り心地は決して悪くありません。

むしろ、実用的な持ちやすさを実現していると評価できる仕上がりになっています。

Photo: 田中宏和

「yi-G Mouse」をセットしたままの状態でも、それほどかさばりませんので、カバンやポケットに入れて持ち運んでいるという人も、問題を感じることはないでしょう。

オプションアイテムも充実

今回のプロジェクトでは、「yi-G Mouse」の機能性をさらに高めるオプションアイテムも充実しています。

薄型大容量バッテリーの「Mag Plate」や、ガジェット収納ポーチ「MARUS」、折りたたみ式3in1充電器の「Mag Stand Pro 3」を合わせ買いすることができますので、より統合的で効率的なワークスペースを構築したいという人は、こちらもチェックしておきましょう。

Photo: 田中宏和

Appleからリリースされている純正マウスMagic Mouseを、もっとスマートにアップグレードしてくれるデバイス「yi-G Mouse」。

スッキリ快適な使い心地が気になるという人は、ぜひ以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください。

Image: Komorebi Mall

Source: machi-ya