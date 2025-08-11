ÂÀ¸Ý¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹±þ±çÃÄÄ¹¤Î¾®Âë¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¡Ê11Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡Ë

¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶Æü¤Î£±£±Æü¡¢Âè£±»î¹ç¤ÇÆüÂç»³·Á¡Ê»³·Á¡Ë¤Ï¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£

¡¡ÆüÂç»³·Á¤Î±þ±çÀÊ¤Ç¤Ï¡¢±þ±çÃÄÄ¹¤Î¾®ÂëÍ´µ®¤µ¤ó¤¬ÂÀ¸Ý¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤·¡¢±þ±ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£

¡¡¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö±þ±ç¤ÇÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¼ê¤òµó¤²¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤ÆÁª¼ê¤ò¸ÝÉñ¤·¤è¤¦¤È¡¢¶¯¤¯¤¿¤¿¤¯¤³¤È¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢´ä²¼±ÍÅÍ¼ç¾­¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ÷¤µ¤ì¤¿ÂÇ·âÍÑ¼êÂÞ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤â°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¡×¤È²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£