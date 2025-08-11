人生って、思いもよらないところで壁にぶつかることってありますよね。特に学生時代は、周囲との人間関係に悩んだり、劣等感を感じたりすることも多いのではないでしょうか。でも、そんな逆境をバネにして、自分自身の力で未来を切り開いた女性の話をご紹介します。

「私はあいつらに負けなかった！」

「中学受験に失敗して、近所の公立中学校に進学することになった私は、小学校でいじめてきたグループと同じクラスになってしまいました。毎日、授業中に嫌味を言われたり、無視されたり……。彼らは私が受験に落ちたことを知っていて笑いながら話していました。私は悔しくて、毎日泣いてばかりでした。でも、そんなつらい日々に耐えながらも、私は必死に勉強しました。「見返してやる！」その一心で、塾にも通わせてもらい、高校受験に向けて猛勉強したんです。

そして迎えた高校受験。私は見事に、そのいじめグループの誰もが入れないような難関高校に合格することができました。合格発表の掲示板の前で、自分の受験番号を見つけた瞬間、涙が止まりませんでした。「私はあいつらに負けなかった……！」心の中でそう叫びました。それから数年後、私は大学を卒業し、今は念願の職業に就いています。いじめグループだった子たちとは、その後会うことはありませんでしたが、ふとした時にSNSで彼女たちを見かけることがあります。自分たちが送る人生とはまったく違う、充実した毎日を送っている私を見て、彼女たちはどう思うのかな……なんて、ちょっと意地悪なことを考えてしまいます」（体験者：20代・女性・会社員／回答時期：2024年10月）

▽ どんな逆境も、乗り越えれば必ず自分の力になります。つらい経験をしたからこそ、人は優しくなれたり、強くなれたりするもの。あなたも今、もし壁にぶつかっているのなら、その壁を乗り越えた先の未来を想像してみてください。きっと、あなたの人生はもっと輝くはずです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。