Ìë¹ÔÎó¼Ö¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡×ÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤ÇÉü³è!? 9·î¤ËÅìËÌ¤ÇÎ×»þ±¿Å¾ ¡Ö¿¼Ìë¤Î²÷Â®±¿Å¾¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×
JRÀçÀÐÀþ¤Ç¡¢Ìë¹ÔÎ×»þÎó¼Ö¡Ö²÷Â®¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¦¤ß¤«¤¼¹æ¡×¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²÷Â®¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¦¤ß¤«¤¼¹æ¡×¤ò±¿Å¾
¡¡JRÅìÆüËÜÅìËÌËÜÉô¤Ï2025Ç¯8·î8Æü¡¢ÀçÀÐÀþ¤ÇÌë¹ÔÎ×»þÎó¼Ö¡Ö²÷Â®¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤¦¤ß¤«¤¼¹æ¡×¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÀçÀÐÀþ¤Î205·ÏÅÅ¼Ö¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë
¡¡9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÍâ21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÄÂÎÀìÍÑ¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤È¤·¤ÆÀçÀÐÀþ¤Î¤¢¤ª¤ÐÄÌ¡ÁÎ¦Á°»³²¼´Ö¤ò1±ýÉü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤ÏÄÌ¶Ð·Á¤Î205·ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤ÎÅÓÃæ±Ø¤Ç205·Ï¤Î¹Ô¤ÀèÉ½¼¨¤ÎÊÑ´¹¤Î»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Ï18ºÐ°Ê¾å¡Ê¹â¹»À¸½ü¤¯¡Ë¡£Äê°÷¤Ï60¿Í¡£Î¹¹ÔÂå¶â¤Ï1¿Í2Ëü500±ß¡Á2Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¼õÉÕ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ÖJRE MALL¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÎÅìËÌËÜÉôÅ¹¤Ç8·î15Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÌë¹ÔÎó¼Ö¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆJR³Æ¼Ò¤¬³ÆÃÏ¤Ç±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿Åìµþ¡ÁÂç³À´Ö¤Î²÷Â®¡Ö¥à¡¼¥ó¥é¥¤¥È¤Ê¤¬¤é¡×¤â2021Ç¯¤ËÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÅìÆüËÜÅìËÌËÜÉô¤Ï¡Ö205·Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¸«¤Æ¡¦¾è¤Ã¤Æ¡¦Ä°¤¤¤Æ¡ÉÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ´Æ»¹¥¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Äê´üÎó¼Ö¤Ç¤ÏÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¿¼Ìë¤Î²÷Â®±¿Å¾¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£