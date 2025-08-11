二宮和也「８番出口」は“今まで通りの芝居”「我々の総合力をいかにみなさんに受け止めていただけるか」
【モデルプレス＝2025/08/11】嵐の二宮和也が10日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。自身が主演を務める映画「８番出口」（8月29日公開）について語った。
【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結
この日の放送では、二宮が主演を務める映画「８番出口」についてトークを展開。二宮は「おもしろいですよね。内容とかもそうなんですけど、撮影の手法も編集もそうですけど、斬新に感じていただけるんではないかなと思います」と口にし「僕らもそこはすごくデリケートにというか丁寧にやっている部分」と明かした。
また「ネガティブに捉えてほしくはないんですけど」と前置きし「別に新しいとか変わった芝居をしているかというとしてないんですよ」と告白。続けて「芝居はあくまでベーシックなもの。何か奇をてらうことはしないし、新しいことをやっているわけではないし、僕は今まで通りのお芝居」と話し「これを経て成長したとか、さらに格段に上手くなったという評価をされないであろうという保険ではなくて、単純に割とベーシックな構成でやっていたので、お芝居に関してはそこまで目立たないとは思います」と語った。
二宮は「それは全体の構造上、その方がわかりやすい全体図になるので」と打ち明け「今回に関しては総合力ですよね」とコメント。公開前なのでどのようになっているかは言えないとし、「内容というよりかは我々の総合力をいかにみなさんに受け止めていただけるかというところなんですよね」と話していた。（modelpress編集部）
情報：bayfm
【Not Sponsored 記事】
◆二宮和也「８番出口」は「今まで通りのお芝居」
