¿çÌ²ÀìÌç°å¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤ËÄ«¤Þ¤Ç¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ëÊýË¡¡×¤¬¤ª¼ê·Ú¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡ª
º£Ç¯¤Î²Æ¤Î¿çÌ²¤Ë¡ÖËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î63¡ó¨¡¨¡¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬7·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡¢²Æ¤Î¿çÌ²¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ìó3¿Í¤Ë2¿Í¤¬Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤¬¡¢¿²¶ì¤·¤µ¡£°ìÆü¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤¬25ÅÙ°Ê¾å¤È¤¤¤¦Ç®ÂÓÌë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÎÍ½Êó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8¡Á9·î¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Ç®ÂÓÌë¤ÎÆü¿ô¤â¡¢²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤¹¤ëÀª¤¤¤À¡£½ë¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç¿²¤Ä¤¤äÌÜ³Ð¤á¤¬°¤¯¡¢¿çÌ²ÉÔÂ¤òÊú¤¨¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤«¤¬¿²ÉÔÂ¤ÈÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡ØÉÔÄ´¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¤â·âÂà¡ªÏ·¤±¤Ê¤¤¿Í¤Î¿çÌ²½¬´·¡Ù¡ÊÂçÍÎ¿Þ½ñ¡Ë¤Î´Æ½¤¼Ô¤Ç¡¢¿çÌ²¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÄÚÅÄÁï°å»Õ¡Ê±«À²¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡Ë¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö50Âå°Ê¾å¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´Ø·¸¤«¤é¡ÈÌ²¤ëÎÏ¡É¤¬¿ê¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢¹ó½ë¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¿çÌ²¤Î¼Á¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹âÇ¯¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿çÌ²¤ÏÈèÏ«²óÉü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤·¤ÆÉÂµ¤¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤È¤¤¤¦Âç»ö¤ÊÆ¯¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿çÌ²ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤È¡¢ÈèÏ«´¶¤ä¿©ÍßÉÔ¿¶¤Ê¤ÉÉÔÄ´¤¬É½¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Íî¤Á¡¢¤¬¤ó¤ä´¶À÷¾É¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¡×
È¿ÂÐ¤Ë¡¢¿çÌ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÂµ¤¤äÏ·²½¤ò´ó¤»¤Ä¤±¤Ê¤¤·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÌÔ½ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡È¿çÌ²ÎÏ¡É¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄÚÅÄÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö²÷Ì²¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤¬¡ØÂÎÆâ»þ·×¡Ù¤È¡Ø¿¼ÉôÂÎ²¹¡Ù¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤³¤Î2¤Ä¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
³¤³°¤ØÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤È»þº¹¥Ü¥±¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Î¥ê¥º¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÂÎÆâ»þ·×¤¬Íð¤ì¤ë¤«¤é¡£¿Í¤¬¤É¤Î»þ¹ï¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤³¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂÎÆâ»þ·×¤È¿çÌ²¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«µ¯¤¤ÆÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤ÈÂÎ»þ·×¤¬¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢Ìó16»þ´Ö¸å¤Ë¼«Á³¤ËÌ²¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤¬Íð¤ì¤ë¤È¡¢¿çÌ²¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¯¾²»þ´Ö¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±ËèÆü¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£µÙÆü¤È¤¤¤¨¤É¤â¡¢Ä«¿²Ë·¤Ï2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
ÂÎÆâ»þ·×¤Ë¤Ï¡¢Ç¾¤Î»ë¾²²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃæ¿õ»þ·×¡×¤È¡¢ÂÎÃæ¤ÎºÙË¦¤Ë¤¢¤ë¡ÖËö¾¿»þ·×¡×¤Î2¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¿õ»þ·×¤Ï¸÷¤Î»É·ã¤Ç¡¢Ëö¾¿»þ·×¤Ï¿©»ö¤Ê¤É¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ß»Ï¤á¤ë¡£ÂÎÆâ»þ·×¤òÀ°¤¨¤ë¤Ë¤ÏÄ«¿©¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ¤Î³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤â¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤È¤¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ØÎá¤ò½Ð¤¹Ç¾¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¾¤ÏÆüÃæ¤ÎÈèÏ«¤òÌþ¤¹¤¿¤á¿¼¤¯Ì²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¬ÃÊ¤ò»È¤¦¤Ê¤É¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¬ÅÙ¤ÊÃë¿²¤Ï¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡È15»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢20Ê¬°ÊÆâ¡É¤Ç¡£Ì²¤ëÁ°¤Ë³ÐÀÃºîÍÑ¤Î¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Â¿¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÎÐÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¿²¤¹¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãë¿²Á°¤Ë¤ÏÍ¸ú¤Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ìÃæ¤ËÄ¹»þ´Ö¤È¤É¤Þ¤ë¤¿¤áÌë¤Î¿çÌ²¤Ë±Æ¶Á¤¬¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤ÏÀÝ¼è¤ò¹µ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
Í¼Êý¤«¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþÌ²¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ÈÂª¤¨¤è¤¦¡£¿©»ö¤ä¸÷¤Î»É·ã¤¬¿çÌ²¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¡£¤³¤Î½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤¬¿¼ÉôÂÎ²¹¤ÎÊÑ²½¤À¡£
¡ÖÇ¾¤äÆâÂ¡¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎÃæ¤ÎÇ®¤Ç¤¢¤ë¿¼ÉôÂÎ²¹¤Ï¡¢ÏÆ¤Î²¼¤ÇÂ¬¤ëÈéÉæÂÎ²¹¤è¤ê0.5?1ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬½ù¡¹¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤ËÆþÌ²¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï·ì±Õ¤Ç¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Ì²¤ëÁ°¤Ë¼êÂ¤¬¥Ý¥«¥Ý¥«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êÂ¤ÎÌÓºÙ·ì´É¤¬³«¤¤¤Æ¡¢ÂÎ¤Î¿¼Éô¤ÎÇ®¤òÊüÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
½ë¤¤»þµ¨¤Ï¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤ÇºÑ¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆþÌ²¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆþÍá¤¬¸ú²ÌÅª¤À¡£
¡Ö¿¼ÉôÂÎ²¹¤Ï¡¢¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó²¼¤¬¤ëºîÍÑ¤¬Æ¯¤¤Þ¤¹¡£38ÅÙ¤Î¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ë20Ê¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î1¡Á2»þ´Ö¸å¤Ë¿¼¤¤Ì²¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¹¤®¤ëÆþÍá¤ä42ÅÙ°Ê¾å¤ÎÇ®¤¤Åò¤Ï¿¼ÉôÂÎ²¹¤ÎÇ®¤¬Æ¨¤²¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤êÌ²µ¤¤òºÅ¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤Õ¤À¤ó¤Î¹ÔÆ°¤ò¡¢¿çÌ²¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¥·¥Õ¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
²÷Ì²¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥×¥ê¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ËÍê¤é¤ºÆü¡¹¤Î¿©»ö¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌ²¤ê¤Î¼Á¤Î²þÁ±¤Ï²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿çÌ²¤Ë¤è¤¤¿©¤ÙÊª¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤â¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤Ø¤Î¶áÆ»¡£¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡Ù¡Ø¥°¥ê¥·¥ó¡Ù¡ØGABA¡Ù¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¢¥ß¥Î»À¡£¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥ó¡Ø¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡Ù¤ÎºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡¡Ä«¤Ë¼è¤ë¤È¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¡¢Ìë¤Ï¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤ÈµíÆý¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥±¡¢¥¤¥ï¥·¡¢³¤ÁôÎà¡¢ÆýÀ½ÉÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ó¥¿¥ß¥óB12¤ò¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤¬¸úÎ¨Åª¤Ëºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥°¥ê¥·¥ó¡×¤Ë¤Ï·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¡¢¿¼ÉôÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤ä¤¹¤¯¤·¡¢¿²¤Ä¤¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¡£¿çÌ²¤òÁË³²¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖGABA¡×¤â¡¢²÷Ì²¤Î¤¿¤á¤Ë¤¼¤ÒÀÝ¼è¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤À®Ê¬¤À¡£
¡Ö¥°¥ê¥·¥ó¤ÏÂÎ²¹¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡×
¿çÌ²»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¿À·Ð¤Î¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤ë¡Ö¥«¥ë¥·¥¦¥à¡×¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÉÔ°Â¤ä¥¤¥é¥¤¥é¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡ÖÅ´¡×¤Ê¤É¤âÊ»¤»¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤¬²Æ¤Î²÷Ì²¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡Ö²÷Ì²¤Î´ðËÜ¤Ï1Æü3¿©¡£¤³¤ì¤ÏÂÎÆâ»þ·×¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ«¿©¤Ï¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Í¼¿©¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¡¢½¢¿²¤Î3»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Í¼¿©¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¤¤È¡¢ÂÎ²¹¾å¾º¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢Ì²¤ê¤Ë¤Ï°±Æ¶Á¤¬¡£¿©¤Ù¤¹¤®¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
½¢¿²Á°¤ÎNG¤ÊÀ®Ê¬¤Ç¤Ï¡¢Ì²µ¤¤ò³Ð¤Þ¤¹¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¡£
¡Ö¿²¼ò¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°û¤ß¤¹¤®¤Æ¿²¤ë¤³¤È¤Ï¡Èµ¤Àä¡É¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î¿çÌ²¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¾Ã²½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë»é¤Ã¤³¤¤¤â¤Î¤ò½¢¿²Á°¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¾Ã²½ÉÔÎÉ¤Î¾õÂÖ¤ÇÌ²¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ß¤äÄ²¤¬³èÈ¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÌ²¤ê¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢¤ä¤Ï¤ê¿çÌ²¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤Þ¤¹¡£Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤Ê¤«¤¬¤¹¤«¤º¡¢Ä«¿©¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£
¶õÊ¢¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤¤å¤¦¤ê¤ä¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¥¼¥ê¡¼¤Ê¤ÉÄã»éËÃ¡¢Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ê¤â¤Î¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥ß¥ó¥È¤ä¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ê¤É³ÐÀÃºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Æü¤¬Êë¤ì¤¿¤é¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£»×¤¤Åö¤¿¤ë¿©½¬´·¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£