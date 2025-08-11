¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊ¸¶ç¤Ï°ìÃúÁ°¡×¡È²ÈÂ²¡É¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë´é¤À¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ê42¡Ë¤¬11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°¦Ç¤¬ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿åÀî¤Ï¡ÖHBD to nico¡×¤È¡¢°¦Ç¥Ë¥³¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó´Å¤¨¤óË·¤¬Áý¤·¤Æ¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¤±¤É¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÊ¸¶ç¤Ï°ìÃúÁ°¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖThanks for making us smile every day.¡Ê¡áËèÆü»ä¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë´é¤À¡ªw¡×¡Ö¥Ë¥³¡Á¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÉ¡¤Î¤·¤ï¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Í¥³¤Á¤ã¤Þ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤É½¾ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÀî¤Ï2019Ç¯19·î¤ËÇÐÍ¥¤Î·¦ÅÄÀµ¹§¤È·ëº§¡£17Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡¢Ìó2Ç¯¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£°¦Ç¤Î¥Ë¥³¤È¥³¥â¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£