◇第107回全国高校野球選手権第6日 1回戦 日大山形 3―6 県岐阜商（2025年8月11日 甲子園）

2年ぶり20回目出場の日大山形は県岐阜商に敗れ、3回戦へ進出した21年以来4年ぶりの白星はならなかった。

試合は天候不良のため10日から順延され、この日も開催が危ぶまれたが、雨がやんだ午前8時に予定どおり始まった。日大山形は初回、相手失策絡みで迎えた1死二、三塁で4番・佐藤塁（3年）の遊ゴロの間に三塁走者の小川大智（3年）が生還して1点を先制した。

ダブルエースのうち背番号1の小林永和（3年）が先発。4回までは無失点だったが、5回の先頭打者に初安打を打たれると、2本の適時打を浴びて1―2と逆転された。6回裏、2番手・本田聖（3年）がマウンドへ上がったところで雨が激しくなり中断。約50分後に再開された。

日大山形は7回、本田が2四球と失策で迎えた1死満塁から適時打と押し出し四球で2点を失い、3番手・児玉寛大（2年）が2点適時打を浴びてこの回4失点。9回2死二、三塁から代打・土田健琉（2年）の中前適時打で2点を返したものの、反撃もここまでだった。

9日の練習でOBの阪神・中野拓夢内野手が激励に訪れた。主将の岩下瑛斗（3年）は「“今までやってきたことを信じて精いっぱい、全力で頑張れ”という言葉をもらった。その言葉を信じてたくさんの人に感動と勇気を届けられるような全力プレーで頑張りたい」と誓っていたが、初戦突破は果たせなかった。