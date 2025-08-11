「全て削る気持ちで」練習参加からわずか１か月でJデビューの平尾勇人。“弟の思い”を背負った背番号71の決意
2025年８月９日の横浜F・マリノス戦でJリーグデビューしたのが、東京Vの平尾勇人だ。本人曰く「自分の中でも凄いスピードで、１か月前にはまさかこんなところでプレーできているなんて想像もしていなかったので驚きです」。
「練習参加は３日間で、最初の２日間はついていくのが必死でした。それが３日目の早稲田大戦（トレーニングマッチ）のあと『すぐに来てほしい』と言われて。早稲田大戦で自分の良さを出せて、背後を取るプレーやハイプレスを城福（浩）監督に認められたんだと思います」
そして７月29日に特別指定選手として承認された平尾は、８月１日に「2027年から加入内定」とプロへの扉を開いた。日本大在学中のストライカーはその８日後にJリーグの舞台に立ったわけである。
東京Vが１−０とリードして迎えた90分、サイドラインに立った平尾は「やるしかない。全て削る気持ちで、全力でプレーしよう」と考えていた。ピッチに入ってやること、それは「自分のところで起点を作りつつ、守備時はしっかりとボールを追うプレー」だった。
短い出場時間ながらも「自分の強度が通用した感じがあった」と平尾は手応えを掴む。「気持ちよくプレーできたのが一番です」とのコメントからも、この日の充実感が伝わってきた。もちろん満足しているわけではなく、「まだデビューしただけなので、結果を残してファンに認められたいです」と気を引き締めていた。
“背番号71”には特別な思いがある。
「７月10日は弟の誕生日で、ヴェルディに練習参加したのも７月10日だったので、71番にしました」
平尾が11歳の時（2016年１月６日）、３歳年下の弟（享年８歳）を急性リンパ性白血病で亡くしている。１月６日は平尾の誕生日で「人生のバトンを渡されたように感じた」という。
弟のためにもプロで成功を掴む。71番として“弟の思い”も背負った平尾がここからどんなサッカー人生を過ごすのか。しっかりと見届けたい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
