◇ナ・リーグ カブス―カージナルス（2025年8月10日 セントルイス）

カブスの今永昇太投手（31）が10日（日本時間11日）、敵地でのカージナルス戦に先発。7回途中3失点で降板し9勝目をつかむことはできなかった。

初回は3者凡退と上々の立ち上がり。2回は4番・バールソンをスイーパーで空振り三振に仕留めると、次打者・ウォーカーもスプリットで空振り三振。さらに6番・ゴーマンは91・4マイル（約147・1キロ）の外角直球で見逃し三振に仕留め、3者連続三振と相手打線を寄せ付けなかった。

ところが、0―0の3回、先頭・サジェシに左前打を許すと、続くパヘスに1ストライクからの2球目、スプリットを狙われ、左中間スタンドへ先制2ランを浴びた。それでも表情一つ変えることなく投げ続け、冷静に後続を打ち取った。

4、5、6回は再び3イニング連続で3者凡退に封じた。ところが、2―2で迎えた7回、2死からウォーカーに中前打を許し、さらに二盗を決められると、続くゴーマンにも右前適時打を浴び、痛恨の勝ち越し点を奪われ、ここで降板となった。

2回・先頭のバールソンから6回のウィンまで打者16人連続で初球ストライクを奪うなど、無四球9奪三振の力投を見せたが、白星はつかめなかった。この日の登板成績は6回2/3を4安打3失点、9奪三振だった。

打線は相手先発で今季すでに10勝を挙げている通算121勝のベテラン右腕・グレイを打ちあぐねたが、2点を追う5回に敵失を足がかりに新人ショーが9号2ランを放った。

今永は前回5日（同6日）のレッズ戦は6回1/3を3安打1失点、7奪三振と好投したが、援護がなく勝敗は付かなかった。ここまで16試合に登板し8勝4敗、防御率3・12を記録している。