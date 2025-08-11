「若年性アルツハイマーの初期症状」はご存知ですか？なりやすい人についても解説！

Medical DOC監修医が若年性アルツハイマーのなりやすい人の特徴・なりにくい人の特徴・初期症状などを解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「若年性アルツハイマーの原因」はご存知ですか？発症しやすい人の特徴も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

秋谷 進（東京西徳洲会病院小児医療センター）

1999年、金沢医科大学卒業。金沢医科大学研修医を経て2001年国立小児病院（現・国立成育医療研究センター）小児神経科、2004年6月獨協医科大学越谷病院（現・獨協医科大学埼玉医療センター）小児科、2016年児玉中央クリニック児童精神科、三愛会総合病院小児科を経て、2020年5月から現職（東京西徳洲会病院小児医療センター）。専門は小児神経学、児童精神科学。

「若年性アルツハイマー」とは？

「若年性アルツハイマー病」とは、一般的には65歳以上で発症することが多いアルツハイマー病が、65歳未満で発症する認知症のこと。若年で発症すると、働き盛りや子育てなどが大変な時期なので、本人だけでなく家族や周囲にも大きな影響を与えやすいですよね。

さらに若年性アルツハイマー病は、記憶障害だけでなく、判断力や計画性の低下、性格の変化など、さまざまな症状が現れます。早期発見・早期治療が重要ですが、若年層ではうつ病やストレスなどと誤診されるケースもあり、診断が遅れやすいのも特徴です。

今回、若年なのに「認知症かな？」と思った方に対して、若年性アルツハイマー病の主な特徴や原因、セルフチェック法を含めてわかりやすく解説していきます。

若年性アルツハイマーになりやすい人の特徴

遺伝的要因

若年性アルツハイマー病の患者さんの約10人に1人は、特定の遺伝子の変化が原因で発症しています。これを「常染色体優性家族性アルツハイマー病」と呼びます。

例えるなら、これは宝くじのようなものです。一般的なアルツハイマー病では、 多くの人が宝くじを買っていますが、当たる人はごくわずかです。一方、常染色体優性家族性アルツハイマー病にみられるような特定の遺伝子を持っている人は、最初から当たりくじを持っているようなものです。そのため、若くしてアルツハイマー病を発症する可能性が非常に高くなります。

例えば特定の遺伝子として、PSEN1、PSEN2、APPなどがあります。これらの遺伝子は、親から子へと受け継がれます。

頭部外傷の既往

若年性アルツハイマー病は、若い頃に頭部を強く打つ経験、つまり頭部外傷の既往がある場合に、そのリスクが高まる可能性が指摘されています。例えば、若い時に

●学生時代にラグビーやサッカーをしていて、何度も頭を打ったことがある

●幼少期に転倒や転落事故を起こしたことがある

●バイク事故で頭を強く打ったことがある

などの人は注意が必要です。

若年性アルツハイマーになりにくい人の特徴

逆に言えば、以下のような人は若年性アルツハイマーになりにくいと言えます。

●家族性アルツハイマー病を引き起こす遺伝子変異を持っていない人：家族性アルツハイマー病は、特定の遺伝子変異が原因で発症し、若年性アルツハイマー病のリスクを大幅に高めます。これらの遺伝子変異を持っていない人は、若年性アルツハイマー病になりにくいと考えられます。

●健康的な生活習慣を維持している人：バランスの取れた食生活、適度な運動、十分な睡眠、禁煙、節酒など、脳の健康に良い生活習慣を維持している人は、若年性アルツハイマー病のリスクを低減できます。

●頭部外傷の経験が少ない人：頭部外傷は、脳にダメージを与え、若年性アルツハイマー病のリスクを高める可能性があります。スポーツや事故などで頭を強く打った経験が少ない人は、リスクが低いと考えられます。

若年性アルツハイマーの前兆となる初期症状

物忘れ

若年性アルツハイマー病の初期症状として最も一般的なのが「物忘れ」です。しかし、誰しも経験するようなちょっとした物忘れとは異なり、日常生活に支障をきたすほどの深刻な物忘れが生じます。

例えば、

●最近の出来事を忘れる

●同じ質問を繰り返す

●約束や予定を忘れる

●置き忘れが増える

などの症状が生じます。

注意力・実行力などが低下する

若年性アルツハイマー病では、一般的にエピソード記憶障害（過去の出来事に関する記憶の障害）は比較的少なく、注意力、実行力が少ないという特徴があります。

例えば、

●会話中に他の物音や情報に気を取られやすく、話の内容に集中できない。

●仕事や家事の途中で他のことに気を取られ、元の作業に戻れなくなる。

●物事を順序立てて計画したり、複数のタスクを同時にこなすことが難しくなる。

●簡単な作業でも、始めるのに時間がかかったり、途中で諦めてしまうことがある。

などの症状が出ることがあります。

ほかにも運動能力や視空間能力が低下するなどの特徴があります。

「若年性アルツハイマーの原因」についてよくある質問

ここまで若年性アルツハイマーの原因などを紹介しました。ここでは「若年性アルツハイマーの原因」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

ストレスが原因で若年性アルツハイマーを発症することはありますか？

秋谷 進 医師

はい。

ストレスはアルツハイマーの発症や進行と大きく関わっていることが言われています。

ストレスは、脳内で炎症を引き起こしたり、神経細胞の保護機能を低下させたりする可能性があり、これらがアミロイドβの蓄積などの病理学的変化を促進する可能性があることがわかっています。したがって、ストレスを軽減するための対策を普段からとることが大切です。

編集部まとめ

この記事では、若年性アルツハイマー病の原因、特に10代・20代で発症する原因、なりやすい人の特徴、初期症状、セルフチェック法、予防法などを詳しく解説しました。

若年性アルツハイマー病は、まだ原因が完全には解明されていませんが、遺伝的要因、頭部外傷、生活習慣などが複雑に絡み合って発症すると考えられています。早期発見・早期治療が重要ですが、若年層では他の疾患と誤診されるケースもあるため、セルフチェックや専門医への相談が大切です。

予防法としては、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、禁煙、節酒などの健康的な生活習慣を心がけること、そして、脳を積極的に使ったりや普段からストレスを減らすことも大切になってくるでしょう。

若年性アルツハイマー病は、本人だけでなく家族や周囲にも大きな影響を与える病気です。正しい知識を持ち、予防や早期発見に努めましょう。

