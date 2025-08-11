朝一番の生ぬるい水道水を飲むと食中毒になる──？夏真っ盛りの2025年7月末ごろから、こんな「体験談」がXで話題になっている。同様のエピソードが集まったほか、「水道水でもおなか壊すのか...」「知らなかった」などと驚く声も出ている。

実際はどうなのか。医師は取材に対して「本邦の水道水は世界でもトップレベルの安全性が保たれています。ですので、むやみに恐れる必要はない」と説明しつつ、一部の特殊な条件下では食中毒の原因になる可能性も否めないとしている。

不衛生な蛇口×高温環境×長時間滞留は注意

水道水の食中毒リスクについて、帝京大学医学部附属病院の感染症内科に所属し、日本内科学会・総合内科専門医でもある吉野友祐氏が8月1日にJ-CASTニュースの取材に答えた。

結論としては、浄水場での処理や塩素消毒を経ることで「基本的に日本の水道水は非常に安全」だという。その上で、「ただし、衛生環境が整っていない給水栓などからの高温環境下で長時間滞留していた水など、一部の特殊な条件では食中毒の原因になる可能性も否定はできません。そのような場合においてのみ、一定時間排水後に飲水する、煮沸するなどの対応が必要、と考えていただければ良いと私は考えます」と見解を述べている。

そもそも吉野氏によると、食中毒が起こるには「病原微生物が増殖しやすい環境」と「病原微生物の混入と増殖」、2つの条件が必要だという。

まず前者に関して、水道水は家庭に届くまでにさまざまな処理が施されており、基本的には食中毒を意識する必要はないと強調する。広く知られているのは塩素での「消毒」。消毒は「病原微生物を、害のない程度に減らしたり感染力を失わせたりして、毒性を無力化すること」を示し、「微生物を滅ぼす『滅菌』とは意味合いが違う」と補足した。

ほかにも「浄水場での処理で、基本的に病原微生物の混入はかなり抑制されます」といい、凝集、沈殿、濾過といった方法で塩素に強い微生物を取り除くと例示。「結果として本邦の水道水は世界でもトップレベルの安全性が保たれています。ですので、むやみに恐れる必要はないと思います」と重ねて訴えた。

異例の暑さで塩素濃度「想定以上に低下」の可能性

塩素については人体に影響がないよう管理されたうえ、水道法で給水栓（蛇口）で1リットルあたり0.1ミリグラム以上保持することが定められていると説明。しかし水温の上昇、貯水槽や配管での長時間滞留（塩素は時間とともに減少・消失する）などが濃度低下の原因とされているともいう。

では、条件の2つ目、病原微生物の混入はどうか。

前出のとおり水道水は処理され、食中毒を起こしうる量の病原微生物の混入の可能性は「極めて低い」。「仮に少量混入したとしても、水道水の塩素濃度は先に示したような特殊な状況でない限り十分保たれるため、混入した微生物も無毒化されます」としながら、下記のようにリスクを伝えた。

「ただし、配管や給水栓周辺が汚染された環境などでは混入する可能性もあります。また非常に稀ではありますが配水池に基準値を超える病原微生物が存在し、結果として十分な消毒ができず、食中毒を引き起こしたとされる事例も報告されています」

一連の見解を踏まえると、夏の朝一番の水道水は長く停滞していたうえ高温になり、「塩素濃度が低下しやすい」。消毒作用が弱まって病原微生物が増殖しやすい環境が整うというわけだ。「特に、近年の夏の暑さは、想定されてきた以上ではないかと思います。そのため、塩素濃度も想定以上に低下しているのではないかと予想されます」と吉野氏はみている。

しかし、「必ずしも食中毒になりやすいとは言えず、衛生環境などの問題で病原微生物が混入しやすい背景があって、初めてリスクが高くなると考えるべきでしょう」と分析した。

心配な場合は「殺菌」できる沸騰処理を

水道水を飲む場合、食中毒を防ぐために注意すべき点も尋ねた。吉野氏は、

「長期間使用していなかった水道（蛇口）などの場合は、衛生状態の観点からも特に滞留していた水を流してから飲むほうが良いでしょう。病原微生物が混入しないよう、給水栓周辺は清潔に保つ、衛生管理を徹底することも重要です」

とアドバイスし、「どうしても心配な場合は、一度沸騰させると良いでしょう。沸騰によりほとんどの食中毒をもたらす病原微生物を殺菌することができます」と伝えた。

もし食中毒が疑われる症状が出てしまった際の対処法は、下記のように呼びかけている。

「多くの食中毒は軽症で数日以内に自然回復します。自宅で行う対処法は、基本的に安静と水分摂取ですが、一部に重症化することもあります。ですので、疑われる症状が出た場合、まずは速やかに医療機関を受診するようにしましょう」