¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢¡¡½é¤Î°ì·³¾º³Ê¤Ï¡ÖÁ´Éô¤¬»É·ã¡×¡¡¶áÆ£¤«¤é¶µ¤¨¤é¤ì¤¿ÂÇ·âÍýÏÀ¤â¼ÂÁ©Ãæ
¡¡¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¤¥Ò¥Í¡¦¥¤¥Ä¥¢ÆâÌî¼ê¡Ê£²£°¡Ë¡££²£°£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°ÌÆþÃÄ¤Î°ïºà¤Ï¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤·¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¤òµá¤áÂ³¤±¤ë³ëÆ£¤È³Ð¸ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊ¡²¬¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿°Õ³°¤Êà³Ú¤·¤ßá¤Þ¤Ç¡½¡½¤½¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡Á´Éô¤Þ¤ÀÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤â¼éÈ÷¤âÁöÎÝ¤â¡¢¤É¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¨¤ëÉôÊ¬¤âÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¸½¾õ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡£³Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ£µ·î£²£·Æü¤Ë¤Ï¥×¥í½é¤Î°ì·³¾º³Ê¤ò·Ð¸³
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì·³¤Î¶õµ¤´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´Éô¤¬»É·ã¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤·¡¢½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¤ß¤ó¤Ê°Õ¼±¤¬¹â¤¤¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤·¡¢µÕ¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¡¡¨¡¨¡¸½ºß¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÂÇ·âÌÌ
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡Æó·³¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ë¶áÆ£¡Ê·ò²ð¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÅê¼ê¤¬Åê¤²¤ÆÊá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤Îµ°Æ»¤È¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤Æ¡¢º£¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¨¡¨¡¹â¹»»þÂå¤Ï¥±¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¤ä¥¤¥Á¥í¡¼¡¢´Ý¤é¤ÎÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡º£¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Î»þ¤ÏÉÔ¿¶¤Î»þ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁ´ÉôÊÑ¤¨¤Æ»î¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤ò¥Þ¥Í¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ»²¹Í¤Ë¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡¸½ºß¤ÎÌÜ»Ø¤¹Áª¼êÁü
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡°ì·³¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£Ã¯¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¨¡¨¡¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Î²ÝÂê
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡Á÷µå¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬È´¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÄ¾¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤â¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤¿Åö½é¤è¤ê¤Ï¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡¨¡¨¡¼þ°Ï¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤â»É·ã¤Ë
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡¤â¤Á¤í¤ó»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¡£¼«Ê¬¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¨¡¨¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡¼þ¤ê¤«¤é¸«¤é¤ì¤ëÎ©¾ì¤Ã¤Æ¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾å¤Ë¹Ô¤¯¤«¤À¤±¡£
¡¡¨¡¨¡¥ª¥Õ¤Î²á¤´¤·Êý¤ä¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡¥ª¥Õ¤Ï½Ð³Ý¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊªÍß¤â¤Ê¤¤¤·¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£É¬¼ûÉÊ¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¤Çºî¤Ã¤¿¥Þ¥¯¥é¡£¹â¤µ¤È¹Å¤µ¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢±óÀ¬Àè¤Ë¤âÉ¬¤º»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡£
¡¡¨¡¨¡Ê¡²¬¤Ç¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡ÎÀ¡ÊÃÞ¸å»ÔÆâ¡Ë¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Ó¥¿¥é¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Î¡Ö¤¢¤ó¤³¥Ê¥ó¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¤è¤ê¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ½µ£±¤¯¤é¤¤¤ÇÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÊ¡²¬Ì¾Êª¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¨¡¨¡Íî¤Á¹þ¤ó¤À»þ¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤Ë¤â¤¢¤Þ¤êÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ë´¶¤¸¡£¼«Á³¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡¨¡¨¡¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤ò
¡¡¥¤¥Ò¥Í¡¡¤È¤Ë¤«¤¯°ì·³¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÁÛÁü¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦²â¾åÀ¿¼¡¡Ë
¡¡¡ù¤¤¤Ò¤Í¡¦¤¤¤Ä¤¢¡¡£²£°£°£´Ç¯£¹·î£²ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô½Ð¿È¡£±¦Åêº¸ÂÇ¤Á¡¢ÆâÌî¼ê¡£¿ÈÄ¹£±£¸£´¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¸£³¥¥í¡£°¦ÃÎ¡¦ÍÀ¹â¤Ç¤Ï£±Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢¹â¹»ÄÌ»»£±£¸ËÜÎÝÂÇ¤â¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÊÂ³°¤ì¤¿¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢£²£²Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¡££³Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï£µ·î£³£°Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤ËÂåÁö¤Ç¥×¥í½é½Ð¾ì¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£·£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¶ÎÒ¡¢£µ£¸°ÂÂÇ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£¹ÂÇÅÀ¡¢£±£·ÅðÎÝ¡¢¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¸·î£¹Æü¸½ºß¡Ë¡£