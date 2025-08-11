当初は“裏アカ”だったが…BTS・JUNG KOOK、TikTok個人アカウントがフォロワー2200万人突破

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKがTikTokでフォロワー2200万人を突破し、“グローバルスーパースター”の影響力を見せている。

JUNG KOOKのTikTok個人アカウントは2025年初めにフォロワー2000万人を超えた後、約8カ月で2200万人まで増えた。

去る2023年12月に最後の投稿をして以来、動画を1本も追加していないが、フォロワー数だけでなく、再生回数、「いいね！」の数も着実に伸びている。

現在、彼のアカウントには計19本の動画が公開されており、このうち再生回数1億回以上の動画が3本、5000万回以上が16本となっている。

最も高い再生回数を記録した動画は“R＆Bの皇帝”アッシャーとともにした『Yeah！』のダンス動画で、再生回数1億7000万回を記録した。

（写真提供＝OSEN）JUNG KOOK

最も多くの「いいね！」を得たコンテンツは、Mnetのダンスサバイバル番組『STREET WOMAN FIGHTER2』の『Smoke』のダンスチャレンジ動画で、1692万の「いいね！」が残されている。

JUNG KOOKのTikTok個人ハッシュタグ「＃jungkook」は再生回数3000億回を突破した。単一ハッシュタグでグローバルソロアーティスト初の3000億回を達成した事例だ。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは現在、来る2026年にリリース予定の新アルバムを制作中だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。