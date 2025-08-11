「汗でベタベタ」→【GUの990円T】で解決！ 40・50代がマネしたい♡「洗練コーデ」

外に出たとたんに汗でベタベタ……そんな夏のお悩みを解決しながら、スマートにオシャレを楽しみたいなら【GU（ジーユー）】を覗いてみて。税込み990円という驚きのプチプラで吸汗速乾機能付き、しかもトレンドも取り入れられるという、嬉しい要素が満載の商品が展開されています。今回は、お得感たっぷりの機能性トップスを、40・50代がマネしたくなりそうなGUスタッフさんの「洗練コーデ」とともに紹介します。

快適 & 美シルエットが叶う上品Tシャツ

【GU】「ドライウエストタックT」\990（税込）

「汗をかいても素早く吸収・乾燥する吸汗速乾機能付き」（公式サイトより）で、しかも接触冷感機能も付いたTシャツ。ゆったりと風を含むシルエットで、肌に触れるたびにひんやりとした着心地が感じられそうです。シンプルなラウンドネックと上品なフレンチスリーブの組み合わせで、幅広いコーデにマッチするのも、デイリーに着たくなる理由のひとつになりそう。

タックインもきれいにキマる

今シーズンは、オーバーサイズのTシャツをタックインする着こなしがトレンドですが、トップスを入れるバランスが難しいことも。その点、こちらのTシャツはウエスト部分にタックが入っているので、サラッと着るだけで立体的なシルエットに。腰まわりがもたつきにくいので、あまり悩まずTシャツをデニムに入れるだけでも、GUスタッフNatsukiさんのようなこなれ感のあるスタイルに仕上がるはず。

ゆったり感がちょうどいい！ 快適Tシャツ

【GU】「ドライワイドT」\990（税込）

程よくワイドな身幅と長すぎない丈感で、今季トレンドのリラクシーなシルエットのTシャツ。こちらも吸汗速乾 + 接触冷感機能付きで、暑い日も涼しく着られそうです。40・50代が気になりがちな、二の腕やお腹まわりをすっぽりとカバーしつつ、サイドに入ったスリットでスッキリ見えも叶いそう。全10色と豊富なカラバリが揃うので、コーデや気分に合わせて自由に使い分けて。

トレンドのブラウンで作る大人カジュアルコーデ

GUスタッフのKumikoさんが選んだのは、トレンドカラーのブラウン。落ち着いた色味でカジュアルさが抑えられて、透かし編みのニットスカートとも好バランスに。Tシャツが腰までさりげなくカバーしてくれるので、細身のスカートにも挑戦しやすいはず。涼しげなスカートと快適素材のTシャツで、暑い夏もクールに乗り切って。

writer：tama.N