◇第107回全国高校野球選手権第6日 1回戦 県岐阜商 6―3 日大山形（2025年8月11日 甲子園）

3年ぶり31回目出場の県岐阜商が日大山形を破り、ベスト4入りした2009年以来16年ぶりに夏初戦を突破した。選抜を含めても15年以来10年ぶりの甲子園白星で、夏は通算40勝目となった。

雨がやんでいた午前8時に予定どおり始まった試合で、県岐阜商は初回に失策絡みで1点を先制された。反撃開始は5回で、先頭打者の5番・宮川鉄平（3年）のチーム初安打となる中前打。1死二塁から、生まれつき左手の指がないハンデを克服してレギュラーをつかんだ左打者の7番・横山温大（3年）がほぼ右手一本のスイングで右前適時打を放ち同点に追いついた。さらに2死三塁から9番・渡辺璃海（2年）の左前適時打で勝ち越した。

6回裏に入る直前、激しい雨のため試合は約50分間中断。再開後の7回、2四球と相手失策による1死満塁のチャンスをつくると、2番・稲熊桜史（2年）が初球を叩いた左前適時打で3点目。押し出し死球で1点を追加し、4番・坂口路歩（3年）の中前2点適時打でこの回計4点を奪った。2年生エースの柴田蒼亮（2年）は6回に打球が右足を直撃するアクシデント（内野安打）があり、9回には日大山形の反撃で2失点したものの、135球で完投した。

春夏計4度の全国制覇を誇る県岐阜商は、21年選抜で6年ぶりに甲子園復帰も1回戦敗退。同年夏と22年春も初戦敗退で、その後は聖地の土を踏めなかった。前監督の鍛治舎巧氏が退任し、土岐商、東濃実昨秋に藤井潤作監督が昨秋就任。創部101年目の伝統校を1年目で全国へ導いていた。