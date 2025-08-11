Ì¡²è¡Ø¤ª¤ª¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ò¤°¤Á¥¢¥µ¤µ¤ó¤¬¹â¹»Ìîµå°¦¤ò·ãÇò¡ª¡Ö¸¶ÅÀ¤Ï88Ç¯¤Î¡Ø¤µ¤ï¤ä¤«ÀûÉ÷¡Ù¡×
¡¡¼åµ¤¤ÇÈÜ¶þ¡¢¤Ç¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï·è¤·¤Æ¾ù¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥¨¡¼¥¹Åê¼ê¡¦»°¶¶Î÷¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¹â¹»ÌîµåÌ¡²è¡Ö¤ª¤ª¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1800ËüÉô¤ÎÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£
¡¡Æð¼°¤«¤é¹Å¼°¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¾±º¹â¹»¤ÎÌîµåÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷1Ç¯À¸¡£´ÆÆÄ¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë½Ð¿È¤Î½÷À¡£Ìîµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³ØÀ¸À¸³è¤äÁª¼ê¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¿ô¤¢¤ë¹â¹»ÌîµåÌ¡²è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö°Û¿§¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë²á¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ïºî¼Ô¤Î¼èºàÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»Ìîµå¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤ºî¼Ô¤ÎÌ¡²è²È¡¦¤Ò¤°¤Á¥¢¥µ»á¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Î¼¹É®ÈëÏÃ¡¢¤¤¤Þ¤Î¹â¹»Ìîµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¨¡¨¡¤Þ¤º¡¢¹â¹»Ìîµå¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡Ø¥É¥«¥Ù¥ó¡Ù¤Î±Æ¶Á¤Ç¹â¹»Ìîµå¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£1988Ç¯¡¢»ä¤¬¹â¹»3Ç¯¤Î¤È¤¤ËÅö»þ¤Î±ºÏÂ»ÔÎ©¹â¹»¡¢º£¤Ï¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÎ©±ºÏÂ¹â¹»¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤¬Êì¹»¡Ê±ºÏÂÀ¾¹â¹»¡Ë¤Î¤¹¤°¶á½ê¤Ç¡¢Æ±¤¤Ç¯¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤Ç²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤µ¤ï¤ä¤«ÀûÉ÷¡Ù¤ÈÁû¤¬¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤¬¡Ê¹Ã»Ò±à49¹»Ãæ¡ËºÇÄã¡Ê.252¡Ë¤Ê¤¬¤é¥Ù¥¹¥È4¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ°ìµ¤¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë¹â¹»ÌîµåÌ¡²è¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¡Ä
¡¡¨¡¨¡¶ñÂÎÅª¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¥¨¡¼¥¹Åê¼ê¤À¤Ã¤¿À±Ìî¡ÊË¡Ë¤¯¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë»°¶¶¤Î¸¶·¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£4ÈÖÂÇ¼Ô¤äÊá¼ê¡¢¼ç¾¤â¡¢±ºÏÂ»ÔÎ©¤ÎÁª¼ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À±ÌîÅê¼ê¤Ï¤º¤Ã¤È¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»°¶¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¼åµ¤¤Ç¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤âÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡£½é¤á¤Ï»°¶¶¤â¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¡¼¥à¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¢¤¢¤¤¤¦¥¥ã¥é¤Ë¡£¤½¤â¤½¤â¼ç¿Í¸ø¤Ï¡ÊÀ¾±º¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹»¤Î¡ËÊá¼ê¤Î½©´Ý¡Ê¶³Ê¿¡Ë¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡À±Ìî¤µ¤ó¤È¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤¿µ¡²ñ¤Ï¡£
¡Ö2021Ç¯¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÀ©20¼þÇ¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢±ºÏÂ»ÔÎ©¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÌò½ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤È¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ØÀ±Ìî¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²èÌÌ¾å¤Ë¤ª¤é¤ì¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ÊÅö»þ¡¢¹Êó²ÝÄ¹¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ªÎé¤Î¼ê»æ¤¬Íè¤ÆÌò½ê¤ÎÊý¤«¤é¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢À±Ìî¤µ¤ó¤¬Ä¾ÀÜ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼»°»Í´ÆÆÄ¤Ë¤Ï²¿²ó¤«¼èºà¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢»ä¤¬¡Ø¥â¥Ç¥ë¤Ï»ÔÎ©±ºÏÂ¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¿·Ê¹µ»ö¤ÎÀÚ¤êÈ´¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡¿ºÌ¾¸µ´õ¡Ê¢¨1¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÏ¢ºÜ½øÈ×¤Î04Ç¯¤Ç20Ç¯°Ê¾åÁ°¡£¸Î¾ã²óÈò¤Î¤¿¤á¤ËÅÐÈÄ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÁ¥ÅÏ¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¢¨2¡Ë¤ò¡ÈÍ½¸À¡É¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¹â¹»Ìîµå¤Ç¸ª¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤¦Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÄË¤¤¤È¸À¤¨¤Ð¸òÂå¤µ¤»¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¡£´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤ÏµÕ¤Ç¡¢Èà¤ÏÅê¤²¤¿¤¤¤Î¤Ë´ÆÆÄ¥¹¥È¥Ã¥×¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡Ê¢¨1¡Ë¿ºÌ¾¸µ´õ¡ÄÀ¾±º¤ÈÆ±¤¸ºë¶Ì¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÉðÂ¢ÌîÂè°ì¹â¤Î2Ç¯¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡£Ìîµå¤Î¶¯¹ë¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö1Æü80µå¡×¤ÎÅêµåÀ©¸Â¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë¼é¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿ÅÐÈÄ²áÂ¿¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¢¨2¡Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡ÄÂçÁ¥ÅÏ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î²øÊª¡×¡£19Ç¯²Æ¤Î´ä¼êÂç²ñ·è¾¡¡ÊÂÐ²Ö´¬Åì¡Ë¤Ç¡¢Åö»þ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ñÊÝÍÛÊ¿´ÆÆÄ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤·¡¢5ÈÖ¼êÅê¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤¿ÂçÁ¥ÅÏ¤Ï»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹Ã»Ò±àÀÚÉä¤òÆ¨¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï½Ð¾ì²óÈò¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¸Î¾ã¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤ÎÌ´¤è¤ê¤âº´¡¹ÌÚ¸Ä¿Í¤Î¾Íè¤òÍ¥Àè¤·¤¿µ¯ÍÑ¤Ë»¿ÈÝ¤¬±²´¬¤¤¤¿¡£
Éô³è¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤ë¶áº¢¤Î¹â¹»Ìîµå
¡¡¨¡¨¡Åö»þ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö¤¢¤Î·è¾¡Àï¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¹â¹»Ìîµå¤ÏÉô³è¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿3Ç¯À¸¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¤²ó¿ô¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢Åê¤²¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¹ñÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖ¡¢¤¢¤ÎÆüº´¡¹ÌÚÁª¼ê¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¤¤¤¦µ¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡ºÇ¶á¤Î¹â¹»Ìîµå¤ÏÉô³è¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»äÎ©¹â¹»¤ÏÅöÁ³Áª¼ê¤ò½¸¤á¤Þ¤¹¤·¡¢Ìîµå¤ÇÆþ³Ø¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤È»äÎ©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾¯»Ò²½¤Îºòº£¤Ç¤Ï¸øÎ©¹â¹»¤Î¿·ÆþÀ¸¤ËÌîµå·Ð¸³¼Ô¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¤ÇÆþ³Ø¤·¤¿»Ò¤Î¹â¹»À¸³è¤ÏÌîµåÂè°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ï¤¿ÌÜ¤«¤é¤ÏÉô³è¤ÎÈÏáÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå¤ÏºÇÄã9¿Í¤¤¤Ê¤¤¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»äÎ©¹â¹»¤¬Áª¼ê¤ò½¸¤á¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·è¤Þ¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸øÎ©¹â¹»¤Ë¤ÏÌîµåÉô¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¨¡¨¡¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¼èºà¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÁ°¤Ï¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¥Û¥¤¥Û¥¤¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»Ìîµå¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¶¨ÎÏÅª¤Ç¡Ø¤³¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£2016Ç¯¤Þ¤Ç¡Êºë¶Ì¸©Î©¡Ë¿ù¸Í¹â¹»´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¹â¶¶·°ÀèÀ¸¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿½¸¤Þ¤ê¤ÇÂ¾¹»¤Î´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¹Ö±é¤òÄ°¤¤Ë¹Ô¤¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤ÆÂÇ¤Á¾å¤²¤ä½¸¤Þ¤ê¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤¦¤Á¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¨¡¨¡Êì¹»¤Ç¤¢¤ë±ºÏÂÀ¾¹â¹»¤Ë¤â¤è¤¯Â¤ò±¿¤ó¤À¡£
¡ÖÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤ë1Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿·Ê¹¤ÇÊì¹»¤Î¸ø¼°Àï¤ÎÆüÄø¤òÄ´¤Ù¤Æµå¾ì¤Ø¹Ô¤¡¢¡Ø¤¤¤Ä¤«¹â¹»ÌîµåÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¿¤¤OG¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ±þ±ç¤ÎÃç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÂå¡¹¤ÎÉãÊì²ñ¤È¶¦¤ËÊì¹»¤ò±þ±ç¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Í¥¿¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¨¡¨¡¹â¹»Ìîµå¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£º£Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î±ºÏÂ¼Â¶È¤Ï¡¢»ÔÎ©±ºÏÂ¤ÈÆ±¤¸¤¯Êì¹»¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê½é½Ð¾ì¤Ç¥Ù¥¹¥È4¡Ë¡×
¡¡¨¡¨¡¤Ò¤°¤ÁÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹â¹»Ìîµå¤È¤Ï¡£
¡Ö»ä¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿ÂÎÈ³¤ä¾å²¼´Ø·¸¡¢¤¤Ä¤¤Îý½¬¤ò¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹»þ´Ö¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢º£¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£Îý½¬ÊýË¡¤âÈ±·Á¤â¡Ê¾Ð¡Ë¤É¤ó¤É¤ó¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¤ò¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¹â¹»Ìîµå¤ò¤¤¤¤Êý¸þ¤Ø°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£µ¤¸õ¤âÊÑÆ°¤·¤Æ»Ò¶¡¤â¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¹â¹»ÌîµåÁ´¹ñÂç²ñ¤ÏÆ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÊ¹¤¼ê=ÃæÀ¾Íª»Ò¡¿Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¡Ë
¢¦¤Ò¤°¤Á¥¢¥µ¡¡1970Ç¯¡¢ºë¶Ì¸©±ºÏÂ»Ô¡Ê¸½¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ë½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¡£Ë¡À¯Âç¤Ç¤Ï¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£2003Ç¯¡¢¡Ö¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡×¤Ç¹â¹»Ìîµå¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤ª¤ª¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤ä¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉ÷¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢06Ç¯¤Ë¡ÖÂè10²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¿·À¸¾Þ¡×¡¢07Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÂè31²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¡×¡Ê°ìÈÌÉôÌç¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î»°¶¶¤¬ÄÌ¤¦À¾±º¹â¹»¤ÎÇØ·ÊÉÁ¼Ì¤Ë¤Ï¡¢Êì¹»¤Î±ºÏÂÀ¾¹â¹»¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£