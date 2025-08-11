Netflixアニメ映画「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」の劇中歌「Golden」が、ビルボードチャートで驚異的な成績を収めた。



【写真】ビルボードで驚異的な成績を収めたKPOPガールズ！デーモン・ハンターズ

ビルボードが、7月29日に発表したチャートによると、作中に登場するK-POPグループ「ハントリックス」の「Golden」が、8月2日付の「ホット100」チャートで2位を記録。これは、前週比で2ランク上昇した数字だ。



「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」は、6月に配信されたアクションファンタジーアニメで、人気K-POPガールズグループ“ハントリックス”のメンバーが、裏では世界を守るデーモンハンターとして活躍するという物語。ハントリックスのメンバーであるルミ、ミラ、ゾーイが、ボーイズグループ“サジャ・ボーイズ”の裏の顔を知るところから始まる興味深いストーリーが、世界中で人気を集めているという。



「Golden」は本作の主人公・ルミのテーマ曲で、自身のアイデンティティーに悩んでいたルミが「隠れることなく、堂々と世の中に姿を見せていこう」というメッセージが込められている。



この曲の制作には、K-POPを代表するプロデューサーのTEDDYをはじめ、TEDDYの所属レーベル・THEBLACKLABELのアーティストたちが参加し、完成度の高い楽曲を生み出した。作中で重要なポイントとなるタイトル曲「Golden」は、6月20日に音源がリリースされたあと、ビルボードチャートにランクインし、順位を上げ続けている。



本作は依然として熱い人気を集めており、劇中歌も注目され続けている。



「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」はNetflixで視聴が可能で、「Golden」は、各種ストリーミングサービスで配信されている。



（よろず～ニュース特約・moca）