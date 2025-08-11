¥¹¥Ð¥ë¤¬ºî¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¥¢¥×¥ê¡Ö¥¹¥Ð¥í¡¼¥É¡×°ìÂÎ¤É¤³¤¬À¨¤¤¡© ¥Û¥ó¥È¤Ë³Ú¤·¤¤¡©¡Ê¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡°ìÈÌ¤Ë¡Ö¥Ê¥Ó¡×¤È¤¤¤¨¤ÐÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ò»Ø¤¹¡£¤·¤«¤·´º¤¨¤Æ¡ÖºÇÃ»µ÷Î¥¤ò°ÆÆâ¤·¤Ê¤¤¡×¥É¥é¥¤¥Ö¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ë¤¥¤¥¡© ¤·¤«¤â¤¢¤Î¥¹¥Ð¥ë¤¬ÆÈ¼«³«È¯¤·¤Æ¤ë¤À¤È¤©¤©¡© ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤ÇÆÍ·â¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¬º£²ó¸¡¾Ú¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ð¥í¡¼¥É¡×¡ÊSUBAROAD¡Ë¤À¡£
¡¡¸µ¡¹¤Ï2020Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥×¥ê¤Ç¡¢ÀèÆü7·î¤Ë28¸ÄÌÜ¤Î¿ä¾©¥ë¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¡ØSTI¤Î¿¿¿ñ¤Ï¤³¤ÎÆ»¤«¤é¡Ä¡ÈÀÖ¾ë¤Î¥Ë¥å¥ë¡É¤ò¶î¤±¤ë¡ª¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Ë·²ÇÏ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ð¥ë ¥ì¥ô¥©¡¼¥°¤ÎSTI¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¡¢177ps¤Î1.8ℓ¥Õ¥é¥Ã¥È4¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤·¡¢Â¤â¸Ç¤á¤é¤ì¤¿Áö¤ê¤Î¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤³¤Ë¥¹¥Ð¥í¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤¿iPhone¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¥´¡¼¤À¡£
¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¢¥×¥ê¡×
¡¡ºÇ½é¤Ï¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿ÉôÊ¬¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥¹¥Ð¥í¡¼¥É¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸½ºßÃÏ¤Ë¤ÆÌÜÅªÃÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥ë¡¼¥È¤ò¼«Æ°°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºßÁ´¹ñ28¥«½ê¤Î¿ä¾©¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò¤Ê¤¾¤ë¤â¤Î¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Åª¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¢¥×¥ê¡×¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ë¡¼¥È°ÆÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯GPS¿®¹æ¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢Ì¾½ê¤äÉ÷¸÷ÌÀÕ»¤ÊÆ»¤Ç¤ÏÅöÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÌ¥ÎÏ¤ò²»À¼°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢º£²ó¤Î¡ÖÀÖ¾ë¤Î¥Ë¥å¥ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ð¥ëÀìÂ°GT¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¥È¡¼¥¯¤Þ¤ÇÊ¹¤±¤ë¡£
¡¡¸À¤ï¤ÐÈþ½Ñ´Û¤ÇÌ¾²è¤ÎÁ°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¾¡¼ê¤Ë¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²»À¼¥¬¥¤¥É¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÈÇ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¥¢¥×¥ê¤È²ò¼á¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡¡¶Ã¤¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ»¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¡£º£²ó¤ÏËþÂÅÙÆüËÜ¥¤¥Á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë·²ÇÏ¤ÎÆ»¤Î±Ø¡¢Àî¾ìÅÄ±à¥×¥é¥¶¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢³ÌîÀ¥¥Ó¥å¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢±üÍøº¬¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Îµ®Á¥¿À¼Ò¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¥ë¡¼¥È¤À¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÂÀ¤¤¹ñÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤¤¥¯¥Í¥¯¥Í¤·¤¿¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£ÀµÄ¾¡¢±¿Å¾¹¥¤¤Ï´ò¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¿ì¤¤¤¹¤ë¿Í¤Ï·ù¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Î¤Ï¿®¹æ¤Î¾¯¤Ê¤µ¡£ÆÃ¤Ë¡ÖÀÖ¾ë¤Î¥Ë¥å¥ë¡×Á°È¾¤Ï¡¢µ²±¤Ç¤Ï¿®¹æ¤¬1¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¤¤«¤°¤é¤¤¤Ç¡¢°ì½Ö²¤½£¤ÎÅÄ¼ËÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö¥¯¥ë¥Þ¹¥¤ÆÃ²½·¿¥¢¥×¥ê¡×¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¥¹¥Ð¥í¡¼¥ÉºÇÂç¤Î¥¥â¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¿ô¤Ï10Ëü¿Í¤ÈÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¡¢¤·¤«¤âÁ´¹ñ20¥«½ê¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¥³¡¼¥¹¤ò²¿²ó¤âÁö¤Ã¤¿ÌÔ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤â¤¤¤ë¤È¤«¡£±¿Å¾¤Î³Ú¤·¤µ¤òÄÉµæ¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â³Ú¤·¤µ¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÎÉ¤¤Æ»¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê³«È¯¤ò³°Éô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¼Â¼Ö³«È¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤Ëº£²ó¤ÎÀÖ¾ë¤Î¥Ë¥å¥ë¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥°¥ì¡¼¥É¤ÎSTI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢ÉáÃÊ·²ÇÏ¤Ç¼Â¼Ö¥Æ¥¹¥È¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤È¤«¡£
¡¡¤è¤Ã¤Æµ®Á¥¿À¼ÒÁ°¥ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥¯¥Í¥¯¥Í¤Ã¤×¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥ÈÏ©ÌÌ¤Î¹Ó¤ìÊý¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ë¥å¥ë¥Ö¥ë¥¯¥ê¥ó¥¯¡Ê¥É¥¤¥Ä¤ÎÄ¶²á¹ó¤Ê¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡Ë¤Ç¡¢¥¯¥ë¥ÞÄÌÅª¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¡£
¥È¥è¥¿Ž¤¥Û¥ó¥ÀŽ¤Æü»ºŽ¤¥¹¥º¥¤Ê¤ÉÂ¾¥æ¡¼¥¶¡¼¤â»È¤¨¤ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤«¤é5Ç¯¤Ç28¥³¡¼¥¹¤·¤«Áª¤Ù¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢·²ÇÏ¤ä´ØÅìÃæ¿´¤Ç¡¢»Í¹ñ¤Ï¤Þ¤À1¤Ä¤â¥³¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£ÍºÂç¤ÊËÌ³¤Æ»¤Ë¤·¤í2¥³¡¼¥¹¤Î¤ß¤Ç¡¢Ãµ¤»¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤¿¥¹¥Ð¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ä¾¡¹¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Áª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿Æ»¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ÏËÜÊª¤À¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤ÎÆ»¤ò¿ô100¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀö¤¤½Ð¤·¡¢»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¾ï¤ËÄÌ¾ï¤ÎÆ»¤È¤Ï°ã¤¦³Ú¤·¤¤Æ»¤òÁª¤Ù¤ë¡¢¿·´¶³Ð¡È¥Ê¥Ó¡É¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊ¸ÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Î¡×¤Èëð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥È¥è¥¿Ž¤¥Û¥ó¥ÀŽ¤Æü»ºŽ¤¥¹¥º¥¤Ê¤ÉÂ¾¥æ¡¼¥¶¡¼¤â»È¤¨¤ë¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¡£¥¦¥Á¤Î¶á½ê¤¸¤ã¤Þ¤À¥ë¡¼¥È¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¡© ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥Ð¥í¡¼¥É¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾®Âô¥³¡¼¥¸¡¿¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë