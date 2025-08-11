Æü´Ú¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¤¬ÌÜ·â¤·¤¿ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ÈÌ¥ÎÏ
¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏApple TV+¤ÎÊÆ¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ó¥Ã¥°¡¦¥É¥¢¡¦¥×¥é¥¤¥º¡Á¿ÍÀ¸¤Î²ÄÇ½À¡¢¶µ¤¨¤Þ¤¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò¡ÖSTUDIO DRAGON¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×¡£Èà¤é¤¬ÆüËÜ¤ÎTBS¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤â´Ú¹ñ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤¹Ãæ¤Ç¡¢º£²ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤«¤ÄÆü´Ú¶¦Æ±À©ºî¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ÎÈ¯¸«¤È¶¦ÌÄ¤È¤Ï¡©
¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÈÎÉ¤¤Êª¸ì¡É¤òÆÏ¤±¤ëÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸«¤È¶¦ÌÄ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£À©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¥¥à¡¦¥®¥ç¥ì»á¤È±é½Ð¤Î¥Î¡¦¥è¥ó¥½¥×»á¤¬¸ì¤ë¡¢¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¤Ï¡£
¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤è¤êÂç¤¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
ÆüËÜ¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¥à¡¦¥®¥ç¥ì»á¤È±é½Ð²È¡¦¥Î¡¦¥è¥ó¥½¥×»á¡£¥Î»á¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÍÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖtvN¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÌµÂÌ¤Ê¥¦¥½-Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÈëÌ©-¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§소용없어 거짓말¡Ë¤ò±é½Ð¤·¡¢tvNÃ»Ëë·à¡Ø»¶Êâ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Ç¤ÏÊÆ¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥ì¥ß¡¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£
¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»¶Êâ¡Ù¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡È¸¤¡É¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Î»á¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¿Æ¤·¤ß¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸¤¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤¹¤ë¤Î¤¬´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºîÉÊ¤¬ÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¹ç¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤âËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
Ê¸²½¤ä¸À¸ì¤Î°ã¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿2¿Í¤¬¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¹ñ¤Ç¤â¡È»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÎÉ¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ë¡É¤È¤¤¤¦À©ºî¿Ø¤Îº¬ËÜÅª¤Ê»ÑÀª¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¥Î»á¤Ï¡Öº£²ó¤Ï»ä¤È¥¥à¡¦¥®¥ç¥ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¼Â¤ÏÂ¿¤¯¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔ´·¤ì¤µ¤äÉéÃ´¤è¤ê¤â¡¢¿·Á¯¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¥à»á¤â¡Öº£²ó¤Ï°ã¤¤¤è¤ê¤â¶¦ÄÌÅÀ¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¡Ö¤½¤ì¤Ï¥É¥é¥Þ»º¶È¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ëÄ°¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ï¤É¤Î¹ñ¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦ÀÚ¤ê¸ý¤Ë´¶¿´
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ËÈæ¤Ù¡¢Èæ³ÓÅªÃ»¤¤ÏÃ¿ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡£¤½¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ç¤âÊª¸ì¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¥Î»á¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¿ô¤â´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤è¤êÃ»¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î½ö»ö¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Ç»Ì©¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÉÁ¤¯¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤ò¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹¤²¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¶Ð¤á¤ëÊÛ¸î»Î»öÌ³½ê¤Î½êÄ¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤ë´ßÃ«¸ÞÏ¯¤µ¤ó¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¿´¤â¹þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¡¢¥¥ã¥¹¥È¤äÀßÄê¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëK¥É¥é¥Þ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡È»ëÄ°¼Ô¡É¤ÎÎÏ
2020Ç¯º¢¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè4¼¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¥à»á¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÀèÀ¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ²÷¤ËÅú¤¨¤ë¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÍ¥¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÎÀïÎ¬¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë´Ú¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤¬¤¯¤À¤µ¤ëÎÉ¤¤¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤òÎÈ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¿ÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¤òÀ©ºî¤Î¡ÈÅÚÂæ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤òÌÀ¤«¤¹¡£¡Ö¤½¤Î´ð½à¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤â¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥¥à»á¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë·Ð¸³¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÆâ¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ä¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¸¦µæ¤ä³Ø½¬¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½êÂ°¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤â¼«Á³¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÁÈ¿¥Åª¤ÊÀ®Ä¹¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¥Î»á¤â¡Ö´Ú¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹ñ¤òÌä¤ï¤ºËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤â¡¢¤Û¤Ü¸½ÃÏÊü±Ç¤ÈÆ±»þ¤Ë»ëÄ°¤¹¤ë¤Û¤É¡×¤È¡¢¤½¤Î´Õ¾ÞÎÌ¤È»ëÌî¤Î¹¤µ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³ÃÍ¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤¿¤Á¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë±Ô¤¤¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤¬¼«Á³¤È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ð½à¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤Î¼ÒÆâÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËÜÅö¤Ë·ã¤·¤¤ÆâÉôÉ¾²Á¤È¸¡Æ¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Àä¤¨¤º´ë²è¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ø¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÉ¤¤Êª¸ì¤òÃµ¤·½Ð¤·¡¢³«È¯¤¹¤ëÅØÎÏ¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ò¥Ã¥È¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡È»ëÄ°¼Ô¡É¤È¡ÈÁÈ¿¥¡É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éËá¤Â³¤±¤ëÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤
´Ú¹ñ¤Ç¡Ø¿¼Ìë¿©Æ²¡Ù¡Ê2015Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ëÃæ¡¢TBS¤È¤¤¤¦À©ºî¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à»á¤Ï¡ÖTBS¤ÏÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢Îò»Ë¤¢¤ëÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¤È¤ê¤ï¤±TBSºîÉÊ¤ò¸«¤Æ°é¤Ã¤¿¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Åö¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²Ã¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤¬´Ú¹ñ¤ÎÀ©ºî¿Ø¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿Ä¹Ç¯¤Î±Æ¶Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö°ì½ï¤ËÀ©ºî¤ò¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¤âTBS¤È¤ÎÏ¢·È¤ÏÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥Î»á¤â¡ÖTBS¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇ¯ÎðÁØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òËþÂ¤µ¤»¤ë¡¢Â¿ºÌ¤Ê¿§¤ò»ý¤Ã¤¿Ì¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¶öÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ËÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤¿TBS¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤¦ÈÖÁÈ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤òºî¤Ã¤¿TBS¤Î´ÆÆÄ¤¿¤Á¤È»þ¡¹¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤¢¤È¤Ç¡Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È²ù¤ä¤ó¤À¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤È¿Æ¤·¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤ÈÇÐÍ¥¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È
ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤äÇÐÍ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£2¿Í¤Î¸ý¤«¤é¤Ï¼¡¡¹¤ÈºîÉÊÌ¾¤äÇÐÍ¥Ì¾¤¬µó¤¬¤ë¡£
¥¥à»á¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï2024Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØEye Love You¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¶¯¤¤»×¤¤Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥×¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡ØËâ½÷¿©Æ²¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§마녀식당으로 오세요¡¿2021Ç¯¡Ë¤Ç¶¦¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥½¥¦¥ë¥í¥±»£±Æ¤ÎºÝ¡¢Âè10ÏÃ¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È°Õ³°¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÇÐÍ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ø½éÎøDOGs¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥Á´°÷¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¡¢°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤µ¤ó¡¢Ìò½ê¹»Ê¤µ¤ó¡¢µÜÂô¤ê¤¨¤µ¤ó¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤Ê¤É¡Äµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤Ä¤«°ì½ï¤ËºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤Ø¤ÎÂº·É¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¡£
¥Î»á¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ØÎ®À±¤Îå«¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¡ØÆä¤Î¤ª²Ë¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿TBS¥É¥é¥Þ¤ÎºîÉÊÌ¾¤ò¼¡¡¹¤Èµó¤²¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡ØÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ìµ¤¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¸¤¤Æ¤æ¤¯¡Ù¡Ê2011Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ä¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤¬µÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤ºÉý¹¤¯ÆüËÜ¤ÎºîÉÊÌ¾¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Á¥µ¥¤¥³¤Ê2¿Í¡Á¡Ù¤Ç¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤È¹â¶¶°ìÀ¸¤Ë¤è¤ëÃË½÷Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Î±éµ»¤ä¡¢¡ØºÇ°¦¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â2021Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤Ç¸«¤»¤¿µÈ¹âÍ³Î¤»Ò¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê´¶¾ðÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¿Í¤Î´¶¾ð¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¸«½ª¤ï¤ë¤È¡Ø¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£Îå¤Þ¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡£¥Î»á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜºîÉÊ¤¬»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤Ê±é½ÐÎÏ¤Ø¤Î¼Â´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
´Ú¹ñ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÁÏºîÎÏ¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ø¤ÎÍý²ò¡£¤½¤ÎÎ¾ÎØ¤ò·È¤¨¤Æ»²²Ã¤·¤¿º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥é¥´¥ó¤Îº£¸å¤ÎÁÏºî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò»Ä¤·¤¿¤Ï¤º¤À¡£¹ñ¤äÊ¸²½¤ò±Û¤¨¤Æ±ÇÁüÀ©ºî¤Î²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ëº£¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¨Æ¯¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¼¡Âå¤ÎÊª¸ì¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤Î¸ì¤ê¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¡¢ÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î¿¼¤¤¿Æ¤·¤ß¤ÈÃÎ¼±¤ÎÎÌ¤À¡£ºîÉÊ¤äÇÐÍ¥¤ÎÌ¾¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯µó¤²¤ë¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ä±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÀþ¤òÄ¶¤¨¡¢1¿Í¤Î»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾ðÇ®¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÀþ¤Î³Î¤«¤µ¤¬¡¢Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÈÌÌÇò¤¤¡É¤ò¶¦¤ËÄÉ¤¤µá¤á¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
外部サイト
関連情報(BiZ PAGE)
