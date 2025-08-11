µð¿Í¡¡¶Ã°Û¤Î°éÀ®¿·½õ¤Ã¿Í¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤¬£±·³»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¡¡¾×·â¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¼þ°ÏÁûÁ³¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë
¡¡¡Öµð¿Í¡ÝÃæÆü¡×¡Ê£±£±Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í°éÀ®¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹£²£°£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£²£·¥¥í¤Îµð´Á¤¬¾×·â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼Ä÷¾ÏÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ä¼óÇ¾¿Ø¤â¸«¼é¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡£º¸ÂÇÀÊ¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥óµå¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£Ãæ·ø±¦¤Î¥ª¡¼¥í¥é¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä±¦Íã£²³¬ÀÊ¤Î´ÇÈÄÉÕ¶á¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£·Ú¡¹¤ÈµÕÊý¸þ¤Îº¸ÍãÀÊ¤Ë¤â±¿¤ó¤À¡£¥±¡¼¥¸Î¢¤Ç°¤´ÆÆÄ¤¬¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Ï¡¢º£·î£³Æü¤ËÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£