»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹ºÆÈ¯¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î9Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öº£Æü¤Ï¥Ð¥Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆ¬ÄË¤È¼óÄË¤ßÈùÇ®¤È¤À¤ë¤µ¡¡¿²¤Æ¤Ð¤«¤ê¡×¤ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀè¤Û¤ÉÊì¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Çß´³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ª¤«¤æ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö´À¤ò¤«¤¤¤Æ¡¡º£Æü¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ß¤Þ¤¹¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁá¤á¤Î¥°¥ó¥Ê¥¤¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢£¸·î7Æü¤Ë£³£²²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï£³Æü´ÖÆ¬ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢19ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¯¥é¥ê¥ª¥ó¥¬¡¼¥ë½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢20ºÐ¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤µ¤é¤Ë22ºÐ¤Î»þ¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¡¢°ìÌö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¼Çµï¤òµÙ¤ß¡¢ºÆ¡¹ºÆÈ¯¤·¤¿¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2012Ç¯Ž¥1·î¡¢¸ÅÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡Ö»ÒµÜðô¤¬¤ó¡×¤¬È½ÌÀ¤·¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£
2017Ç¯Ž¥3·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆÈ¯¡×¡£
2017Ç¯Ž¥11·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡¢¡ÖºÆ¡¹È¯¡×¡£
2023Ç¯Ž¥1·î¡¢¡Ö¤¬¤ó¡×¤¬¡ÖºÆ¡¹ºÆÈ¯¡×¡£¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
