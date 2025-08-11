¡ÚÂ®Êó¡Û»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ» ¾å¤ê¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î¡¡¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡¡³ûÊýIC～¶ÌÅçIC¡Ê¾å¤ê¡ËÄÌ¹Ô»ß¤á¡¡¡Ú²¬»³¡¦¸áÁ°10È¾¸½ºß¡Û
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¡Ê11Æü¡Ë¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ê¾å¤ê¡Ë²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤ÎÆ»¸ýPAÉÕ¶á¤Ç¡¢·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤±¤¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¸áÁ°10»þÈ¾¤¹¤®¤«¤é¡¢»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤ê ³ûÊýIC～¶ÌÅçIC¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê11Æü ¸áÁ°10»þ50Ê¬¸½ºß¡Ë