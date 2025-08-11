¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãLuckyFes¡Ç25¡äTHE BACK HORN¡¢GARDEN STAGE 2ÆüÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¡ÖÍèÇ¯¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡ãLuckyFes¡ä¡¢¤«¤Ä2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2ÆüÌÜ¤ÎGARDEN STAGE¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿THE BACK HORN¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç±«ÌÏÍÍ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Í¾·×¤ÊÍ×ÁÇ¤Þ¤Ç°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë±«Â¤â½ù¡¹¤Ë¼å¤Þ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬»Ï¤Þ¤ëº¢¤Ë¤Ï¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤¬É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤¬¿á¤¹þ¤àÀä¹¥¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áñ¸·¤ÊSE¤¬Î®¤ì¤ëÃæ¡¢¥Ö¥ë¡¼¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¿ûÇÈ±É½ã¡ÊG¡Ë¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥Ø¥ô¥£¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Ë¤òÁ°¤Ë²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤¬µÞ¾å¾º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡×¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢²¬Êö¸÷½®¡ÊBa¡Ë¡õ¾¾ÅÄ¿¸Æó¡ÊDr¡Ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶Ë¾å¤Î¥°¥ë¡¼¥ô¡¢´Ñ¤ë¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÍ¤»É¤µ¤ë»³ÅÄ¾»Ê¡ÊVo¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬GARDEN STAGE¤òÇ»¸ü¤ÊÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡ÖÀ¼¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥ì¥ó¥º¡ÊLuckyFes¤Î´ÑµÒ¡Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢·ý¤ò¾å¤²¤¿¤ê¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤È»×¤¤»×¤¤¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿È¤ò°Ñ¤Í¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
ºÇ½é¤ÎMC¤Ç¤Ï¾¾ÅÄ¤¬¥Ð¥ó¥É¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¥ï¡¼¥É¡ÈKYO-MEI¡É¤Ë¿¨¤ì¡ÖÌ¿¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¾¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡¢ºÇ¹â¤ÎÌë¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖMayday¡×¤Ç¥é¥¤¥Ö¤òºÆ³«¡£¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥ß¥É¥ë¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥³¥ï¥ì¥â¥Î¡×¤Ç¤Ï¶ÊËÁÆ¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦°ñ¾ë½Ð¿È¤Î»³ÅÄ¤¬¡Ö°ñ¾ë¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡×¤È¹ð¤²¤ë¾ìÌÌ¤ä¡¢¶ÊÃæ¡Ô¿·½É¤¢¤¿¤ê¤ÇîÉîÄ¾õÂÖ¤Ç¡Õ¤ÎÃÏÌ¾¤ò¤Ò¤¿¤Á¤Ê¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¿¶¤ê¤âÈ¯´ø¤·¡¢´ËµÞ¤ËÉÙ¤ó¤À¹½À®¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥é¥¤¥ÖÃæÈ×¤Ç¤Ï¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡Öæ«¡×¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤â¥Õ¥ì¥ó¥º¤â¥®¥¢¤¬°ìÃÊ¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀÅ¤ÈÆ°¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬È´·²¤Ê¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ½é¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ï¤½¤ó¤ÊÇ®¤ò³Ð¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ÖÌ¤Íè¡×¤òÅêÆþ¡£²Î»ì¤Î°ì¸À°ì¶ç¤òÃúÇ«¤ËÆÏ¤±¤ë»³ÅÄ¤Î²Î¤È¾¯¤Ê¤¤²»¿ô¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢ºÇ½é¤³¤½¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤µ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ê¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇ®ÎÌ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¿¥¤¥×¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢THE BACK HORN¤Î¿Ä¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤³¤Î2¶Ê¤«¤é´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖµîÇ¯¡¢º£Ç¯¤È¤¤¿¤éÍèÇ¯¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÏ¸µ°¦°î¤ì¤ë»³ÅÄ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤â¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¡£¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡Ö¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¤ÇGARDEN STAGE¤¬¤Þ¤È¤¦¶õµ¤¤Î²¹ÅÙ¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤âÀ¹Âç¤Ê¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤Ç¥Ð¥ó¥É¤ÎÇ®±é¤Ë±þ¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¡ÖÀï¤¦·¯¤è¡×¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤°¤È¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÀÖ¤¤¾ÈÌÀ±é½Ð¤È¤È¤â¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ø¤È¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤¿À¸¤¤Æ²ñ¤ª¤¦¤¼¡ª¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¡ÖÂÀÍÛ¤Î²Ö¡×¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¿´¤ò¤¬¤Ã¤Á¤ê¤ÈÄÏ¤ó¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎGARDEN STAGE¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¸«»ö¤ËÁ´¤¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÀ¾×¢ÃÒ°ì
¼Ì¿¿¡ý¤«¤ï¤É¤¦
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. ¿Æ°¦¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ø
2. À¼
3. Mayday
4. ¥³¥ï¥ì¥â¥Î
5. æ«
6. Ì¤Íè
7. ¥³¥Ð¥ë¥È¥Ö¥ë¡¼
8. Àï¤¦·¯¤è
9. ÂÀÍÛ¤Î²Ö
¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¡¢LuckyFes¤ÎÇ®¶¸¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡¢
3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÌµÎÁ¡¦ÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï9·î9Æü(²Ð)23:59¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://abema.tv/video/title/556-5
¢¨°ìÉô¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï»ëÄ°ÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹
¢£¡ãLuckyFes¡Ç25¡ä
¥Á¥±¥Ã¥È¥Ú¡¼¥¸¡§https://luckyfes.com/ticket/
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://luckyfes.com/
¼Ì¿¿¡ý¤«¤ï¤É¤¦