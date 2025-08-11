相続問題と聞いて、どのようなイメージを持つでしょうか。多くの人は、「財産がたくさんある家に起こるトラブル」というイメージを持っていると思います。何億円もの財産を巡って親族が骨肉の争いを繰り広げる――などと考えがちです。しかし、実態は大きく異なっていて……。本記事では、長岡FP事務所代表の長岡理知氏が、父の遺産を巡り泥沼の「争族」に発展した一家の事例から、相続問題の根本原因に迫ります。※相談者の了承を得て、記事化。個人の特定を防ぐため、相談内容は一部脚色しています。

「金持ち喧嘩せず」は本当？

最高裁判所事務総局による『令和6年 司法統計年報3 家事編』によると、家庭裁判所において遺産分割事件となったのは7,903件ありました。そのうち遺産総額が「1,000万円以下」が2,810件（35.6%）、「1,000万円超5,000万円以下」が3,354件（42.4%）となっているのです。つまり家庭裁判所に持ち込まれた相続トラブルのうち、78％は遺産総額が5,000万円以下だったということです。相続トラブルの大半が、ごく一般的な家庭で起きていることがわかります。

では一方で、超高額の遺産がある世帯ではトラブルがないのでしょうか。実は、遺産総額5億円を超える遺産分割事件は49件（0.62％）のみ。これはそもそも高額の遺産を相続する案件が少ないということに加え、資産家の多くは万全な遺産分割対策をしていることが理由として挙げられます。

ここで誤解をしてはいけないのは、この統計が「金持ち喧嘩せず」とか「貧すれば鈍する」などを表しているのではないという点です。遺産分割対策に失敗すれば、遺産が少額でも高額でも家族は大喧嘩になるのです。筆者は、90歳の母親が亡くなったときの遺産300万円を巡って、6人の子供たちが骨肉の争いをした現場に遭遇したことがあります。子供たちは全員60代でそれぞれ非常に裕福な生活をしているにもかかわらず、です。

相続トラブルは金銭の多寡で起こるのではありません。相続トラブルの多くは、感情のもつれで深刻化していきます。兄弟姉妹のあいだで幼いころから抱えてきた感情が大人になって掘り起こされたり、親が自分をどれほど愛してくれたのか試すようなことをしてみたくなったりするのです。この感情論に遺産総額の多寡は関係ありません。

事例では6億円の遺産を巡って兄弟が子供じみた喧嘩を続けた様子を解説していきます。

「死期はそう遠くない」酒屋から地主になった86歳父、目下の心配事

＜事例＞

父Tさん 86歳 地主

長男Kさん 58歳 地方公務員 年収1,000万円

次男Sさん 54歳 会社経営 年収2,300万円

戦前生まれの父Tさんは86歳。東京都心から電車で1時間ほど離れた郊外の小さな街で、長年酒屋を経営してきました。父Tさんが高校を卒業してすぐに修行に入った酒屋は、Tさんが23歳のときに経営者が急逝。経営者の親族からの依頼でTさんが買ったのが始まりです。

高度成長期に店の周りに団地が増え、商売はうなぎのぼりでした。見合い結婚をして28歳のときに長男Kさんが生まれます。4年後、次男Sさんが誕生。夫婦で店を切り盛りしてきたため、子育てが熱心だったとはいえません。いつも店の奥にあった座敷で子供2人を遊ばせながら仕事をしてきたのですが、思い出すとそれはそれで楽しかった気もします。

酒屋で稼いだお金を使って、父Tさんは数多くの土地を買い、次々にアパートを建築しました。住宅が不足していた時代ということもあって、不動産経営も順調。土地からの地代収入も増えていきました。1980年代のバブル期には地元でも有名な地主になっていったのです。

しかし、父Tさん、3年前に急性心筋梗塞を患ってからずっと体調がよくありません。自宅ではベッドに寝ていることが増え、声も小さくすっかり痩せてしまいました。妻のYさんが10年前に胃がんで亡くなってからは店も閉じ、ずっと1人暮らしを続けています。

思い悩んでいるのは自身の相続のこと。築き上げた約6億円の資産を、子供2人にどうわけたらいいのか、答えが出ません。6億円がすべて現金であれば均等にわければ済むのですが、大半が不動産であり、現金は多くはなく綺麗にわけることができないのです。また、すべて売却し現金化してわけることも考えましたが、所有するアパートはすべて満室。ここから発生する家賃収入は今後も見込まれ、手放さず子供たちに相続したいという思いもあります。

子供2人は長男が夫婦ともに公務員、独身の次男は会社経営と、どちらも裕福です。しかし公務員の長男に不動産経営をする商売の才覚はないと思っています。次男はビジネスマンであることから、不動産経営も任せられそうなのですが、えこひいきをするのはどうなのか……。

なかなか答えがみつかりません。

2人の子供の性格の違い

父Tさんを悩ませるのは2人の性格の違いです。

長男は幼いころから大人しく真面目。勉強をよく頑張り、地元でも優秀な高校に進学し、東京都内の有名私立大学に入りました。卒業後は地元に戻らず、東京都内で公務員として働いています。問題行動を起こしたことがないため、周囲からの評判は上々の長男でしたが、父Tさんからするとどうも可愛げがないのです。大人になると冗談が通じない性格になり、どこか他人を見下したような目を父親にも向けることがあります。

「あの目は、お偉いお役人の目だ。税務調査に来た偉そうな役人も、昔取り調べを受けた警察官も同じ目をしていた。青二才のくせに俺を見下しやがって、自分が正義の存在だとでも思ってるんだろう」そう周囲にこぼすことが多々ありました。父Tさんは若いころに脱税と、公職選挙法違反で二度逮捕されたことがあるのです。そのときの取り調べがトラウマになっているようで、公務員と聞くだけで拒絶反応がでます。

一方で、次男Sさんは父Tさんにとって、非常に心を許せる存在です。長男と違って勉強のほうはさっぱり。地元の工業高校に進み、自動車整備士の資格を取るために専門学校に入りました。卒業後、自動車ディーラーに10年勤めたあと、輸入車専門の中古車販売店を起業。厳しい時代もありましたが、40歳を超えるころにやっと軌道に乗りました。現在では社員が数十人いる中小企業に育っています。

この次男Sさんは、ビジネスマンといった風情でとても人当たりが柔和なのです。 滅多に実家に近づかなかった長男Kさんと違い、ことあるごとに両親に会いに来たのが次男Sさんです。

「親父、これ出張先で買ってきたよ」次男Sさんはそういって、父Tさんが好む珍しい日本酒を携えてきます。酒屋だった父Tさんが若いころ、やっとのことで蔵元を説得して取り扱うことができた日本酒です。この銘柄のおかげで酒屋が繁盛したといっても過言ではありません。「お前はほんとに俺のことを知っているな」と父Tさんは上機嫌。当時の苦労話も次男Sさんに聞かせます。「さすが親父だよ、ガッツがあるね。俺も負けてられないね」と持ち上げるので、父Tさんはさらに喜び、「お前も商売を苦労してきただろうから、俺の過去のことも理解できるのだろう」と機嫌よく盃を傾けるのでした。

次男Sさんは50歳を超えていますがいまだ独身。これまで女性問題を数多く起こし、その都度、父Tさんが叱るものの、結局「経営者っていうのは多少ヤンチャなくらいがいいんだ」と許してしまいます。

長男からの冷たい目線

そんな次男を、長男のKさんは冷めた目で見ていました。「あいつは昔からああやって世渡りしてきたんだ」そう思うだけで、腹の奥がむしゃくしゃする気持ちです。なぜ父親は自分に興味を持たないのかと長男Kさんは不満に思っています。自分の仕事や家庭の話をしても、父はどこか退屈そうにするだけ。会話が弾むことがありません。Kさんは、父親に認められることを半ば諦め、距離を置くことで自分のプライドを保っていました。

ただ、長男Kさんの妻だけは不満を感じていました「お義父さんがSさんばかり可愛がって、少し心配じゃありませんか？ なにかするたびにお義父さんからの株を上げてばかりで……。あなただって頑張っているのに」。

「あいつは口がうまいだけだ。いざというとき、親父が頼りにするのは長男の俺に決まっている」Kさんはそういって取り合いませんでした。長年かけて築き上げた「優等生の長男」という自負が、現実を直視することを拒んでいたのです。そして長男Kさんの念頭に絶えずあるのは、相続分割の問題です。父親がちゃんと自分にも遺産をくれるのか不安がありました。

お金に困っているわけではない。でも……。もらえなかったら自分の存在を粗末にされた気がする――。

「俺だって妻だって、母親の介護を手伝った。なにもしてないわけじゃない」

お正月に衝撃の告白が

ある年のお正月。親族が実家に集まったときのこと。孫たちをみて上機嫌になった父Tさんが、子供2人を別室に呼びました。相続分割の話があるというのです。

「俺の財産は、すべてSに相続させることに決めた。遺言書も、もう作ってある」

長男Kさんは驚いてしまいました。

「すべてってなんだよ、親父。なぜそんなことになるんだ」つい大きな声を出す長男。

「えこひいきだろ、そんなの」

「子供みたいなことを言うな。ちょっと聞け」

父Tさんはなぜそのようなことになったのか、事情を説明しました。現金が多くなく、ほとんどが不動産であること。不動産経営を相続させると相続税と運転資金が必要であり、そのために残っている現金も次男に相続させる必要があること。

「不動産経営はお前には負担が大きすぎるんだ。夫婦で公務員なのだからお金には困ってないだろう。面倒なことはSにやってもらうという意味なんだよ」

父がそのあとになにか言葉を発しましたが、長男Kさんは立ち上がってしまいます。「少し風に当たってくる」とだけ告げ、家の外に出ていきました。

庭先でお正月の冷たい空気にあたっても、理不尽な暴力を食らったような思いは消えません。財産が欲しいのではありません。自分の人生そのものを、父親に否定された気がしたのです。勉強しろといわれれば一番になり、いい大学に入れといわれれば必死で試験に合格しました。それはすべて、この家の長男として、父に認められるためだったはずです。その数十年の努力が、いとも簡単に無に帰しました。

「俺には1円も渡さないなんて。親父もおふくろも、俺のことなんか愛してなかったんだろう」くやしさが込み上げてきました。

その日は長男Kさんだけ実家に泊まらず、帰ってしまいました。

暴かれた数十年の劣等感

数日後、長男Kさんは次男Sさんを喫茶店に呼び出しました。冷静に話をする最後のチャンスだと思ったからです。

「兄さん、いまさらなにがいいたいの？ 親父が決めたことだよ」次男Sさんは、足を組み、ふてぶてしい態度でコーヒーを啜りました。

「お前が親父になにか吹き込んだんじゃないのか」長男Kさんが問い詰めると、次男Sはかちんときたようです。

「吹き込んだ？ 人聞きの悪いこというなよ。俺はただ、親父の商売の話を詳しく聞いただけだよ。兄さんが面倒くさがって知ろうとしなかったことをね」

「面倒？ お前が収益物件を全部もらって、ますます金持ちになるって話だろう」

次男Sさんは我慢ができなかったのか、言葉が次々に溢れてきます。

「そんなに俺が気にいらないか。じゃあ俺もいわせてもらう。兄さんは塾に行き、家庭教師をつけ、東京の私立大学まで行かせてもらった。俺はそのころ、兄さんのお下がりの服を着て、お下がりの勉強机で、ボロボロの参考書を使ってたんだ。俺はバカだから勉強できなかったし、高卒で社会に出て、頭を下げる毎日。起業したころはその日のメシにも困った。その間、兄さんはエリートの公務員様ですか。どれだけ親の金を使って得たお立場なんだ？ あれだって立派な生前贈与だろう」

「……。そんなことを考えていたのか……？」

「まだあるよ。兄さんがエリート様で仕事をしているあいだ、誰がガンで入院していた母さんの世話をしたんだ。俺だよ。兄さんはたまに来ては、病院の対応に文句をつけたりしただけ。でも俺は母さんが好きだから喜んで世話をしたよ。でも兄さんは思い付きで見舞いに来ただけだ。しかも母さんの病室が臭いとか暴言まで吐いて」

長男Kさんは言葉を失いました。次男Sさんが持ち出すのは、金銭の問題だけではありませんでした。記憶と感情の、あまりにも深い溝だったのです。長男Kさんにとって、弟は自由に振る舞っているようにしかみえませんでした。勉強から逃げ、好きなことをしていると。しかし、Sさんの主観の中では、彼は家族の「犠牲」になり、「我慢」を強いられ、家族に「貢献」してきたことになっているようです。Sさんにとっての「過去」は、兄への劣等感と嫉妬によって、長年かけて丹念に「不公平の物語」として編み上げられているように感じました。

次男が自分の会社の運転資金を何度父親に融資してもらったのか、忘れてしまったかのようです。女性問題を起こしたときも父親が解決してくれただろうに……。

父親から聞いた言葉に長男は絶句

話し合いでの解決が不可能だと悟った長男Kさんは、弁護士に相談しました。弁護士からは、現時点では法的な請求はなにもできないものの、相続が開始されたあとには「遺留分」として法律で保障された最低限の権利を主張できることを教えられました。

そして、将来の相続争いに備え、Kさんは自らの固い意思を示すため、弁護士に依頼して実家宛てに一通の書面を作成しました。それは、「遺言内容の再考を切に願うこと、および、このまま相続が開始された場合には、法的に保障された遺留分侵害額の請求を行う用意があること」を告げる内容証明郵便でした。

書面が実家に届くと、父親が再び長男Kさんを呼び出しました。長男は父親に思いのたけをぶつけます。不動産が財産のほとんどだというのはわかる、確かに俺は商売の経験がないが、勉強すれば運用くらいはできるよ、そういったのです。

「いや、財産が欲しいからこんなことをいってるなんて思わないでくれ。俺は親父やSから粗末に扱われて不満なだけなんだ」

父Tさんは体調が悪そうでしたが、静かにこう答えました「お前は自分の感情のことばかり考えているのだな。逆に俺のことを考えてくれたことがあるのか」。

長男Kさんは黙ってしまいます。

「お前にとってあの土地やアパートは単なる不動産にしかみえてないのだろう。だがあれば、俺と母さんが仕事を頑張って手に入れたものだ。いくつかの土地は、母さんの父親が残してくれたものだとは知らんだろう。酒屋の仕事がいつ潰れても食っていけるようにと、母さんの父親が用意しておいてくれたものだ。俺はお義父さんに感謝して絶対に手放さないと決めて頑張ってきた。それをSは母さんから聞いたらしい。病院で話したのだと思う。だからSは土地を手放さないと強く約束してくれた」父Tさんが続けます。

「お前に足りないのは、人の心を理解すること。俺が俺が、俺の気持ちはどうなるというばかりじゃないか」

そして長男に告げます「相続財産としてではないが、お前には1億円の生命保険を用意しているんだ。何年か前に死亡保険金1億円の一時払い終身保険に入った。その受取人がお前だ。相続税を払う必要はあるが、自由に使える金は残せる。正月にそれを俺が伝える前に、お前は短気を起こして出ていったよな」。

生命保険金は遺産分割の必要がない「受取人固有の権利」が認められるお金です。相続税の課税対象になるものの、次男と分割をする必要がありません。

「これはSにもいってある。Sには今後不動産のことで苦労を押し付けるのだから、お前は感謝するべきなんだぞ。この前呼び出して、失礼なことをしたそうじゃないか。ちゃんと謝っておけ」

「お前は人の心を想像することができない。他人を見下して生きてきたのがよく伝わってくる。だから少し気にいらないことがあると、必要以上に大暴れして、まるで自分が正義の執行人といわんばかりだ。その性格を直さないと、定年退職後は孤独になるぞ。威張ったオヤジなんか誰が相手にするか。……お前は自分が愛されているかどうかではなく、自分が誰を愛してきたのかを考えてくれ」

長男Kさんは、父親からの言葉と、生命保険を掛けてくれた事実に、恥じ入る思いでした。自分以外は、みんな家族のことを考えて生きてきたのだと知ったのです。弟は自分よりもはるかに大人だと気づきました。

自分の未熟さと幼さのせいで、弟にも父親にも失礼なことをした。「自分が自分が」というばかりで訴訟を起こしていたら、決定的に家族を壊すところだった――。父がいうように、両親や弟の感情を理解しようとするコミュニケーションを取らなかった自分が悪いのだろうと思いました。

相続問題は、自分に感情の矢印を向けたとたんトラブルになるものです。そこに遺産の多寡は関係ないようです。

長岡理知

長岡FP事務所

代表