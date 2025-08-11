±Ñ¹ñ¾ë¤«¤éÆ¶·¢¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢Þ¶¹¾¡¦Çü´³»³¤¬¼¨¤¹¿·¤¿¤ÊÈò½ëÃÏ¤Î»Ñ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Î»ÍÂçÈò½ëÃÏ¤Î°ì¤Ä¡¢Þ¶¹¾¾Ê¸Ð½£»ÔÆÁÀ¶¸©¤ÎÎÐË¤«¤Ê¹âÃÏ¡ÖÇü´³»³¡Ê¤Ð¤¯¤«¤ó¤¶¤ó¡Ë¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÏº¤Â¼¤À¤Ã¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¡¢º£¤äÃæ¡Á¹âµé½ÉÇñ»ÜÀß¤¬800¸®°Ê¾å½¸¤Þ¤ë¿Íµ¤¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É18¥«¹ñ¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¦¥ê¥È¥ê¡¼¥Ä¡Ênaked Retreats¡Ë¡×¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖÍç¿´ÔÈ¡Ê¥Í¥¤¥¥Ã¥É¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£1910Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¿Í°å»Õ¤¬·ú¤Æ¤¿±Ñ¹ñÉ÷ÊÌÁñ¤òÆ±¼Ò¤¬Çã¤¤¼è¤ê¡¢2013Ç¯¤«¤éÌó4Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ²¤½£É÷¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¤È²þÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÉÇñÈñ¤Ï°ìÇñ2500¡Á1Ëü5000¸µ¡ÊÌó5Ëü¡Á30Ëü±ß¡Ë¤È¹â³Û¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤¬Ë¬¤ì¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÇºÇ¤â¼ý±×À¤Î¹â¤¤¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
同社で江蘇・浙江・上海エリアを統括するマルコ・ミリツァー総経理は、中国経済の成長と共に高級ホテル市場も拡大し、国際ブランドの進出が相次いだことを振り返り、自身も2007年の初訪中で莫干山の風景と文化に魅了され、開発プロジェクトに参加したと語ります。
Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Íç¿´ÔÈ¤ÏÃÏ¸µ¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤ä¡¢ÇÀ»ºÉÊ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¡¢Â¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Öº£Ç¯¤ÏÅ·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ÎÍ½Ìó¤¬ºòÇ¯¤è¤êÌÀ¤é¤«¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥È»Ô¾ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¹âµé½ÉÇñ»ÜÀß¡ÖÇü»³Î¹´Û¡ÊMocun Resort¡Ë¡×¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Ú¥ì¥¹»á¤¬ÃãÈª¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢Æî¥Õ¥é¥ó¥¹ÍÍ¼°¤ËÃæ¹ñÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¦¥ê¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£ÇòÊÉ¤È¹õ´¤¤¬±Ç¤¨¤ë·úÊª¤Ï¡¢ÃãÈª¤È¥Ð¥é±à¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢ÅÄ±à¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
現在は上海の実業家がオーナーを務め、改修を経て現在の形になりました。責任者の鮑磊氏は前オーナー時代から運営に携わり、若い宿泊客の増加に合わせて内装や照明を見直すなど、時代に合わせた改善を続けていると話します。宿泊料金は2000~5000元(約4万~10万円)ながら、取材日も満室で客室の撮影はできませんでした。「高級リゾートを求める層は常に一定数存在する」と鮑氏は市場に自信を示します。
¤Þ¤¿¡¢Çü´³»³¤Ç¤ÏÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¿Íµ¤¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
今年4月にオープンした「地心洞穴」は、天然鍾乳洞に構えるカフェです。入場料の68元(約1360円)にはドリンク1杯が含まれ、コーヒーを片手に鍾乳洞を探検しながら自由に休憩できます。展望台や光のアートが設置され、写真映えスポットとしても話題で、近年中国でトレンドとなりつつある農村部の個性的カフェ「村カフェ」の新たなモデルケースともいわれています。
経営者の毛磊氏によると、オープン直後から小紅書(RedNote)などのSNSでも話題になり、平日の中でも1日約1000人が訪れているとのこと。来店客は「莫干山は本当に素敵な場所。景色に心が癒やされ、宿泊施設もたくさんあり、このような洞窟探検が体験できるカフェまである。夏の避暑地に最高の場所だ」と絶賛しました。(提供/CRI)