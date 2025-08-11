½¾Íè¤Î³èÆ°·ÁÂÖ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬¸òÎ®²ñ
8·î3Æü(Æü)¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Î¥°¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¾¯Ç¯Ìîµå¤Î¸òÎ®Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºë¶Ì¸©¤«¤é£²¥Á¡¼¥à¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤«¤é£²¥Á¡¼¥à¡¢¹ç·×£´¥Á¡¼¥à¤«¤é30Ì¾¼å¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î£´¥Á¡¼¥à¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡¢Æð¼°ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ê¤É¤Î´ûÂ¸¤ÎÃÄÂÎ¤Ë¤Ï½êÂ°¤»¤º¤ËÆÈ¼«¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¸ø¼°Àï¡¢Âç²ñ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¡¢Îý½¬»î¹ç¡¢¹çÆ±Îý½¬¡¢¤É¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÄÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Âç²ñÆüÄø¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¿ô¤äÎý½¬»þ´Ö¤Ê¤É¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸òÎ®²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÂ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÌîµå¶æ³ÚÉô¤ÎÂåÉ½¡¢ºç¸¶µ®Ç·»á¡£
¶áÇ¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î³èÆ°¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÉéÃ´¡¢»ØÆ³¼Ô¤Î¥â¥é¥ë¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤Î³èÆ°·ÁÂÖ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Èµ¿Ìä¤¬»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó½¾Íè¤Î³èÆ°·ÁÂÖ¤ËÁ´¤Æ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤¬¤½¤³¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æ¾¯Ç¯Ìîµå¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ©¾ìÅù¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤»¤Ã¤«¤¯»Ò¤É¤â¤¬Ìîµå¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢½¾Íè¤Î³èÆ°·Á¼°¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤È¤¦¤Î¤Ï¹¥¤Þ¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£²ó½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê½¾Íè¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¤Î³èÆ°·ÁÂÖ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤¬³ÆÃÏ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸òÎ®²ñ¤Ç¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿£´¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬£²¥Á¡¼¥à¤ËÊÌ¤ì¤Æ»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Î¤¿¤á¡¢¥ë¡¼¥ë¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤âÃ£¤Î°éÀ®¤È·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹¶·â¤ÏÂÇ½ç¤ò12ÈÖ¤Þ¤ÇÌÙ¤±¤ÆÁ´°÷¤¬ÂÇÀÊ¤¬Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿
¡¦½ë¤µ¤ÎÃæ¡¢¼éÈ÷»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë£´ÆÀÅÀ¤Ç¹¶¼é¸òÂå
¡¦»î¹çÅÓÃæ¤Ç¤â¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤ò¼è¤Ã¤ÆÂÎ¤òµÙ¤á¤ë
¡¦¥¤¥Ë¥ó¥°Ëè¤Ë³ÆÁª¼ê¤¬¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò¸òÂå¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ë
¡¦°ìÅÙ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤â¡¢ºÆÅÙ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥ê¥¨¥ó¥È¥ê¡¼À©
Ìîµå¤ò³Ú¤·¤à»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÍÍ»Ò¤òÊÝ¸î¼Ô¤ò´Þ¤á¤¿50Ì¾°Ê¾å¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¸«¼é¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤äÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤³¤ÎÆü»²²Ã¤·¤¿£´¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²²Ã¥Á¡¼¥àÂåÉ½¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ÁêÌÏ¥é¡¼¥¯¥¹¡¦ÃæÄÚÍ´ÂÀ»á
ÁêÌÏ¥é¡¼¥¯¥¹¤Ï¡ÖÌîµå¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢³ØÆ¸Ìîµå¤ÏÂçÊÑ¤½¤¦Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥¡×¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌîµå¤ò¤ä¤ëµ¡²ñ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ºç¸¶¤µ¤ó¤¬º£²ó±ÛÃ«SSC¤µ¤ó¡¢Kawaguchi Dodgers¤µ¤ó¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Ìîµå¤òÄÌ¤·¤Æºë¶Ì¤ÎÃç´Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÁêÌÏ¸¶¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤éÁêÌÏ¥é¡¼¥¯¥¹¡ª¤¼¤Ò°ìÅÙÍè¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://larks.jimdosite.com/¡Ë
¢£Àî¸ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦²Ï°æ±Ñ¼ù»á
Kawaguchi Dodgers¤Ï£³·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Æü¡¹¡¢Îý½¬¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç±ÛÃ«SSC¤µ¤ó¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹çÆ±¤Ç¤Î»î¹ç·Á¼°¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Dodgers¤Ç¤Ï¸½ºßÁª¼êÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://kawaguchi-dodgers.com/¡Ë
¢£±ÛÃ«¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¡¦²¬Éô¹Í´»á
ÁÏÀß´Ö¤â¤Ê¤¤²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÆü¤Ï½é¤Î¸òÎ®»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÌû¤·¤¤¶õµ¤¤Î»î¹ç¤òºî¤ì¤ë¤³¤È¤Ë´¶ÌÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ÛÃ«SSC¤Ç¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¶õµ¤´¶¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢»ÔÆâ¤Ç¡È£±ÈÖÃúÅÙÎÉ¤¯¡É¡¢¡È¶µ°éÅª¡É¤Ê¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÀ§Èó°ìÅÙ¥°¥é¥ó¥É¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸ https://sites.google.com/view/koshigayassc/¡Ë
¢£ºÂ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÌîµå¶æ³ÚÉô¡¦ºç¸¶µ®Ç·»á
»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤¿ºÇ¹â¤ÎÈ¾Æü¤Ç¤·¤¿¡ªÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏŽ¢»î¹ç¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎý½¬¤·¤è¤¦Ž£¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÀï¤Îµ¡²ñ¤ÏÍ¤êÆñ¤¤¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤È¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤»î¹ç¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ØÆ³¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸òÎ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¥Á¡¼¥à£È£Ð https://himawari-bbc.com¡Ë
¡Ê¼èºà¡¦¼Ì¿¿¡¿ÊÔ½¸Éô¡Ë