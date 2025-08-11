BAR Sで楽しむ夏の贅沢カクテル♡限定メニュー登場！

銀座の大人の隠れ家「BAR S」では、2025年8月1日(金)から30日(土)まで、10周年を記念したスペシャルメニューが登場。ジャパニーズクラフトジン5種を使用したジントニックや、夏らしい遊び心あふれるオリジナルカクテルなど、限定ならではの味わいを楽しめるラインナップが揃います。上質な空間で、自分へのご褒美時間を過ごしてみては？

個性派ジンで彩る大人のジントニック

8月限定の「BAR S 10th Anniversary ジントニックとクラフト・ジン＆トニック」では、日本各地のクラフトジンを贅沢に使用。

北海道の「鍛高譚ジン」（1,700円）は赤紫蘇の爽やかな香り、石川の「アランビック ハチバン」（1,700円）は柑橘のフレッシュさが魅力。

さらに、京都の「季のTEA」（2,000円）はお茶のエッセンスを感じる上品な味わい。

広島の「桜尾 Limited」（2,000円）は17種の地元ボタニカルが奏でる香りが印象的で、新潟の「ヤソ ジン エクストラハーブ」（2,300円）は野草由来の複雑で奥行きある香味。

お気に入りの一杯に出会えるかも♡

ザ・プリンス パークタワー東京で楽しむ大人ハロウィーンアフタヌーンティー

爽やかな創作カクテルで夏を満喫♪

おすすめカクテルフェアでは、暑い季節にぴったりな3種の創作ドリンクをご用意。「レモンチェッロの赤紫蘇モヒート」（2,500円）は、イタリアの陽光と和の涼しさを感じる一杯。

「キューバン・コラーダ」（3,000円）はミントとココナッツが香るトロピカルな味わい。

「Water Melonman」（2,500円）はスイカとダークラムが奏でるジャズのような余韻をお楽しみいただけます。BAR Sならではの遊び心あるラインナップを、ぜひ体験してみて♪

ジントニックに合わせたいおつまみも

ドリンクと一緒に楽しめる「プティ バリエ」（1,300円）もぜひチェックを。

野菜フリット、カプレーゼ、生ハム＆シャインマスカットの3種を盛り合わせた一皿は、ジントニックとの相性も抜群。彩りも鮮やかで、心ときめくペアリングが叶います♪

この夏、銀座でしか味わえない贅沢を

「BAR S」では、10周年を祝う8月限定のメニューが目白押し。こだわりのクラフトジンや夏らしいオリジナルカクテルは、日常をちょっぴり特別にしてくれる一杯ばかり。

銀座の洗練された空間で、大人の夏時間を堪能してみてはいかがでしょうか。気になる方はお早めに♪