『ムーミン』のキッチングッズが超かわいい！ リトルミイの“たこ焼きツール”など13種登場へ
グローバル刃物メーカーの貝印は、8月25日（月）から、世界的キャラクター『ムーミン』とコラボレーションしたキッチンツールを、全国の専門店、百貨店、量販店などで順次発売。公式オンラインストアでは、8月7日（木）より事前予約受付を開始した。
【写真】ムーミンやしきの形がかわいい！ 普段の料理にぴったりな商品一覧
■基本のキッチンツールを用意
今回登場するのは、2025年に小説出版80周年を迎え、幅広い世代に認知され愛されている『ムーミン』とコラボレーションしたキッチンツール全13種類。
ラインナップには、リトルミイをイメージする赤色のハンドルがキュートな「お玉」や「あくとり」、「泡立て」などの“基本キッチンツール”6アイテムが登場。フック穴付きで吊り下げ収納も可能だ。
また、ムーミン谷を象徴するムーミンやしきをモチーフにした“基本のフライパン”3アイテムと、外側にぐるっと一周ムーミンたちのシルエットがデザインされた「マルチポット」も展開。いずれもフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、特定PFASフリーのため安全に使用できる。
さらに、ツールの先端にリトルミイがちょこんと座っている「たこピック」など、おうちでのたこ焼きパーティーにぴったりな“たこ焼きシリーズ”も用意。ムーミンファンや北欧好きにはもちろん、誰もが手に取りやすいデザインで、インテリアとしても楽しめる。
【写真】ムーミンやしきの形がかわいい！ 普段の料理にぴったりな商品一覧
■基本のキッチンツールを用意
今回登場するのは、2025年に小説出版80周年を迎え、幅広い世代に認知され愛されている『ムーミン』とコラボレーションしたキッチンツール全13種類。
また、ムーミン谷を象徴するムーミンやしきをモチーフにした“基本のフライパン”3アイテムと、外側にぐるっと一周ムーミンたちのシルエットがデザインされた「マルチポット」も展開。いずれもフッ素樹脂コーティングで焦げ付きにくく、特定PFASフリーのため安全に使用できる。
さらに、ツールの先端にリトルミイがちょこんと座っている「たこピック」など、おうちでのたこ焼きパーティーにぴったりな“たこ焼きシリーズ”も用意。ムーミンファンや北欧好きにはもちろん、誰もが手に取りやすいデザインで、インテリアとしても楽しめる。