「最高峰のレベル」旗手怜央の今季初ゴールは甘美なゴラッソ！現地メディアが大絶賛！「何もないところから何かを生み出せる」
８月10日に開催されたスコットランドリーグ第２節で、日本人４選手を擁する王者セルティックが、昨季５位のアバディーンと敵地で対戦し、２−０で快勝した。前田大然が左ウイング、旗手怜央が左インサイドハーフで先発。今夏に加入した山田新は67分から出場して新天地デビューを果たし、同じく新戦力の稲村隼翔はベンチ外だった。
危なげなく開幕２連勝を果たしたなか、華麗な一撃で称賛を集めたのが、旗手だ。１−０で迎えた66分、ペナルティエリア手前でパスを受けると、右足を一閃。クロスバーに当てながらゴールに叩き込む、GKは防ぎようがないシュートで今季初ゴールを奪った。
この活躍を受け、地元メディア『67 HAIL HAIL』は、先制点を挙げたベニャミン・ニグレンの９点に次ぐ、チーム２位タイの７点と採点。寸評には次のように記した。
「レオ・ハタテの素晴らしさは、試合の大部分で静かにプレーし、何もないところから何かを生み出せる点にある。彼のゴールは最高峰のレベルであり、それが毎週チームに選ばれる理由だ。まさにそのような瞬間のためだ」
また、元プレミアリーグ得点王のセルティックOBクリス・サットン氏も、自身のXで「ハタテのシュートはまさに完璧だ。地球上のどんなゴールキーパーも、あれは防げなかっただろう」と絶賛した。
27歳の日本代表MFはセルティック５年目の今季もやはり、非常に頼もしい存在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「地球上のどんなGKも防げない」元プレミア得点王が驚嘆した旗手怜央を圧巻ゴラッソ
